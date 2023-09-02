Haftaya A101 marketlerde Toshiba QLED akıllı televizyon ve Tecno Spark Go 2023 var

7 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri
7 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait QLED ekranlı akıllı televizyon yer alıyor. Daha iyi görüntü kalitesi sunan televizyonda 55 inçlik Ultra HD çözünürlük, Android TV işletim sistemi, 3x HDMI, 2x USB şeklinde özellikler bulunuyor. Fiyatı ise 15999TL.
Philips markasına ait 50 inçlik Ultra HD ekran, Dolby Atmos, Dolby Vision, 3x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan akıllı televizyon modeli 15799TL iken aynı özelliklere sahip diğer modelin de fiyatı aynı.
Yine Canon markasına ait ekstra 1 set mürekkep hediyeli çok fonksiyonlu Wi-Fi yazıcı 3199TL iken 6.56 inç ekranlı Tecno Spark Go 2023 akıllı telefon modeli 3999TL ve Kiwi akıllı banyo baskülü de 199TL olarak satılacak.
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.