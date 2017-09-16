20 yıllık uzay macerasının sonu geldi: Cassini artık Satürn'ün bir "parçası"

NASA'nın Ekim 1997'de uzaya fırlattığı Cassini uzay aracının 20 yıllık dev uzay macerası bugün sona erdi. 12 Eylül'de başlayan intihar dalışının ardından NASA, bugün uzay aracından son sinyalleri alarak büyük bir efsaneye resmen elveda denildiğini açıkladı. Satürn ve uyduları hakkında bildiğimiz birçok bilgiyi ilk kez keşfeden Cassini uzay aracı, NASA'nın da ifadeleriyle 20 yıldır üzerinde çalıştığı gezegenin artık bir parçası oldu.

NASA Cassini görevine neden son verdi?

İşte Cassini'nin Dünya'ya gönderdiği son fotoğraf. 14 Ekim TSİ 22.59, Satürn.

Sayılarla Cassini görevi

2165: Cassini'nin neredeyse tüm yakıtını tükettikten sonraki kilogram cinsinden ağırlığı. Cassini 1997 yılında toplam 2978 kilogramlık yakıtla fırlatılmıştı. Uzay aracı bugüne kadar bu yakıtın 2950 kilogramlık kısmını kullandı.

NASA'nın hazırladığı video:

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-cassini-spacecraft-ends-its-historic-exploration-of-saturn

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15 Ekim 1997 tarihinde Huygens uzay aracıyla birlikte fırlatılan Cassini, bundan tam 7 yıl sonra 2004 yılında Satürn'e varmıştı. O günden bu yana Satürn sistemini en ince detaylarına kadar inceleyen uzay aracı, geçtiğimiz 13 yıl içerisinde aralıksız olarak Yeryüzü'ne inanılmaz değerli bilgiler ve fotoğraflar gönderiyordu. Peki halen sorunsuz bir şekilde çalışmakta olan bu emektar uzay aracının görevine NASA neden istemli olarak son verdi?20 yıldır üzerinde çalıştıkları bu görevin artık sona ermesiyle beraber hem üzgün hem de gururlu olduklarını ifade eden Cassini program yöneticisi Earl Maize,"Cassini'nin er ya da geç bir sonu gelecekti. Uzay aracının yakıtı artık yavaş yavaş bittiği için ya biz şimdi istemli olarak Satürn'e dalış yaptıracaktık ya da uzay aracı bir süre daha çalıştıktan sonra uydulardan birine çarpacak veya uzay boşluğuna düşecekti. Ancak bu riski alabilecek durumda değiliz, zira uzay aracının Enceladus veya Titan gibi yaşam barındırma ihtimali olan uydulardan birine çarpması geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilirdi." sözlerini kullanıyor.Yani Cassini'nin yine kendisinin yaptığı bir keşiften dolayı sonu biraz daha erken gelmiş diyebiliriz. Zira bildiğiniz üzere uzay aracı 2005 yılında tarihi bir keşfe imza atarak Enceladus'un buzla kaplı yüzeylerinin altında dev okyanusların olduğunu ilk kez ortaya çıkarmıştı. Cassini'nin Enceladus veya Titan gibi hayat barındırma potansiyeli olan uydulara yabancı madde bulaştırmamasını isteyen NASA da işte bu nedenden dolayı tarihi göreve bugün son vermek zorunda kalmış.: Cassini'nin görev süresi boyunca yakaladığı fotoğraf sayısı. Cassini Satürn sisteminin keşfi için özel olarak tasarlanmış Imaging Science Subsytem isimli teleskopik kamerasıyla tam 453.048 tane fotoğraf yakaladı.: Cassini'nin 15 Ekim 1997'de fırlatılmasının ardından kilometre cinsinden bugüne kadar aldığı toplam yol. Cassini, 20 yıllık yalnız uzay yolculuğunda tam 7.9 milyar kilometre seyahat etti.: Kilometre cinsinden Dünya ve Satürn arasındaki ortalama uzaklık.: Cassini'nin Dünya'ya gönderdiği bilimsel araştırmaların gigabayt cinsinden toplam değeri. Toplam 12 farklı gelişmiş bilimsel ekipman taşıyan Cassini 20 yıllık uzay macerası sırasında Yeryüzü'ne tam 635 gigabaytlık kompleks bilimsel veri gönderdi.: Cassini'nin Satürn etrafındaki toplam tam tur sayısı. Cassini, 1 Temmuz 2004'te Satürn'ün yörüngesine girmişti.: Cassini'nin 13 yıllık görev süresi boyunca keşfettiği okyanus sayısı. Cassini, hem Enceladus hem de Titan'ın yüzeyleri altında devasa okyanuslar olduğunu keşfetti. NASA şimdilerde Cassini'nin keşifleri sayesinde bu iki uyduya görevler düzenlemeyi planlıyor.