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20 yıllık uzay macerasının sonu geldi: Cassini artık Satürn'ün bir "parçası"

Uzay araştırmaları tarihinin en büyük görevlerinden Cassini'ye artık resmen elveda dedik. Bugün Satürn'den son sinyalini gönderen uzay aracının 20 yıllık büyük uzay macerası sona erdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,7b
1
54
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NASA'nın Ekim 1997'de uzaya fırlattığı Cassini uzay aracının 20 yıllık dev uzay macerası bugün sona erdi. 12 Eylül'de başlayan intihar dalışının ardından NASA, bugün uzay aracından son sinyalleri alarak büyük bir efsaneye resmen elveda denildiğini açıkladı. Satürn ve uyduları hakkında bildiğimiz birçok bilgiyi ilk kez keşfeden Cassini uzay aracı, NASA'nın da ifadeleriyle 20 yıldır üzerinde çalıştığı gezegenin artık bir parçası oldu.

NASA Cassini görevine neden son verdi?


15 Ekim 1997 tarihinde Huygens uzay aracıyla birlikte fırlatılan Cassini, bundan tam 7 yıl sonra 2004 yılında Satürn'e varmıştı. O günden bu yana Satürn sistemini en ince detaylarına kadar inceleyen uzay aracı, geçtiğimiz 13 yıl içerisinde aralıksız olarak Yeryüzü'ne inanılmaz değerli bilgiler ve fotoğraflar gönderiyordu. Peki halen sorunsuz bir şekilde çalışmakta olan bu emektar uzay aracının görevine NASA neden istemli olarak son verdi?
20 yıldır üzerinde çalıştıkları bu görevin artık sona ermesiyle beraber hem üzgün hem de gururlu olduklarını ifade eden Cassini program yöneticisi Earl Maize,"Cassini'nin er ya da geç bir sonu gelecekti. Uzay aracının yakıtı artık yavaş yavaş bittiği için ya biz şimdi istemli olarak Satürn'e dalış yaptıracaktık ya da uzay aracı bir süre daha çalıştıktan sonra uydulardan birine çarpacak veya uzay boşluğuna düşecekti. Ancak bu riski alabilecek durumda değiliz, zira uzay aracının Enceladus veya Titan gibi yaşam barındırma ihtimali olan uydulardan birine çarpması geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilirdi." sözlerini kullanıyor.

Yani Cassini'nin yine kendisinin yaptığı bir keşiften dolayı sonu biraz daha erken gelmiş diyebiliriz. Zira bildiğiniz üzere uzay aracı 2005 yılında tarihi bir keşfe imza atarak Enceladus'un buzla kaplı yüzeylerinin altında dev okyanusların olduğunu ilk kez ortaya çıkarmıştı. Cassini'nin Enceladus veya Titan gibi hayat barındırma potansiyeli olan uydulara yabancı madde bulaştırmamasını isteyen NASA da işte bu nedenden dolayı tarihi göreve bugün son vermek zorunda kalmış.

İşte Cassini'nin Dünya'ya gönderdiği son fotoğraf. 14 Ekim TSİ 22.59, Satürn.

20 yıllık uzay macerasının sonu geldi: Cassini artık Satürn'ün bir

Sayılarla Cassini görevi

453.048: Cassini'nin görev süresi boyunca yakaladığı fotoğraf sayısı. Cassini Satürn sisteminin keşfi için özel olarak tasarlanmış Imaging Science Subsytem isimli teleskopik kamerasıyla tam 453.048 tane fotoğraf yakaladı.

7.9 milyar: Cassini'nin 15 Ekim 1997'de fırlatılmasının ardından kilometre cinsinden bugüne kadar aldığı toplam yol. Cassini, 20 yıllık yalnız uzay yolculuğunda tam 7.9 milyar kilometre seyahat etti.

1.43 milyar: Kilometre cinsinden Dünya ve Satürn arasındaki ortalama uzaklık.

635: Cassini'nin Dünya'ya gönderdiği bilimsel araştırmaların gigabayt cinsinden toplam değeri. Toplam 12 farklı gelişmiş bilimsel ekipman taşıyan Cassini 20 yıllık uzay macerası sırasında Yeryüzü'ne tam 635 gigabaytlık kompleks bilimsel veri gönderdi.

294: Cassini'nin Satürn etrafındaki toplam tam tur sayısı. Cassini, 1 Temmuz 2004'te Satürn'ün yörüngesine girmişti.

2: Cassini'nin 13 yıllık görev süresi boyunca keşfettiği okyanus sayısı. Cassini, hem Enceladus hem de Titan'ın yüzeyleri altında devasa okyanuslar olduğunu keşfetti. NASA şimdilerde Cassini'nin keşifleri sayesinde bu iki uyduya görevler düzenlemeyi planlıyor.

2165: Cassini'nin neredeyse tüm yakıtını tükettikten sonraki kilogram cinsinden ağırlığı. Cassini 1997 yılında toplam 2978 kilogramlık yakıtla fırlatılmıştı. Uzay aracı bugüne kadar bu yakıtın 2950 kilogramlık kısmını kullandı.

NASA'nın hazırladığı video: 


https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-cassini-spacecraft-ends-its-historic-exploration-of-saturn Yorum Yaz
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selahattın ısık 2 yıl en beğenilen
2165: Cassini'nin neredeyse tüm yakıtını tükettikten sonraki kilogram cinsinden ağırlığı. Cassini 1997 yılında toplam 2978 kilogramlık yakıtla fırlatılmıştı. Uzay aracı bugüne kadar bu yakıtın 2950 kilogramlık kısmını kullandı.
28kg lık yakıtı ile intihar dalışı yaptı adeta..
ecnebi nelerle uğraşıyor..
okudukça insan insanlık adına seviniyor ama insanımız adına üzülüyor..
2165: Cassini'nin neredeyse tüm yakıtını tükettikten sonraki kilogram cinsinden ağırlığı. Cassini 1997 yılında toplam 2978 kilogramlık yakıtla fırlatılmıştı. U...
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mert1907 2 yıl
Adamlar kaç senedir neler öğrendi bize söylenmeyen kim bilir. Çok geri kaldık bu gelişmelerden hala daha saçma sapan şeylerle uğraşmaya devam edelim.
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Kygo2 2 yıl grafman09
grafman09
Merak ettiğim bir konu var. Bu uydu bilmem kaç saat hızda seyrederken, uzaydaki fotoğrafını bu kadar net bir şekilde hangi cihazla çekiyorlar? Yeme bizi nasa :)

Tebrikler büyük oyunu gördün.
grafman09Merak ettiğim bir konu var. Bu uydu bilmem kaç saat hızda seyrederken, uzaydaki fotoğrafını bu kadar net bir şekilde hangi cihazla çe...
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Göle 1 yıl
Titan'a 2005 yılında uzay aracı indirerek yabancı madde bulaştırdılar zaten. Bir kez daha bulaştırsalar ne olur ki?
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Ksenofanex 2 yıl
Topladığı verileri Dünya'ya nasıl gönderiyordu bilen var mı?İnsanlık olarak daha uzayda ihaleyle operatör satmaya başlamadık benim bildiğim.Milyar kilometre öteden nasıl aktarım yapabiliyoruz?ISS'ye gönderse veya Cassini'de internet olsa bile aradaki onca mesafeye,engele ve radyasona rağmen gönderim yapmak nasıl olursa olsun bana pek mümkün gelmiyor.Bilgisi olan detaylıca açıklayabilirse harika olur.
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Sirkadyen 2 yıl Ksenofanex
Villentretenmerth
Topladığı verileri Dünya'ya nasıl gönderiyordu bilen var mı?İnsanlık olarak daha uzayda ihaleyle operatör satmaya başlamadık benim bildiğim.Milyar kilometre öteden nasıl aktarım yapabiliyoruz?ISS'ye gönderse veya Cassini'de internet olsa bile aradaki onca mesafeye,engele ve radyasona rağmen gönderim yapmak nasıl olursa olsun bana pek mümkün gelmiyor.Bilgisi olan detaylıca açıklayabilirse harika olur.

Radyo dalgaları. Tabi mesafe uzun olduğu için iletişim de uzun sürüyor, Satürn'e çarpmadan önce gönderebildiği en son sinyal Dünya'ya 83 dakika sonra ulaşmış.
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Guest-F01EF196D 2 yıl Ksenofanex
Villentretenmerth
Topladığı verileri Dünya'ya nasıl gönderiyordu bilen var mı?İnsanlık olarak daha uzayda ihaleyle operatör satmaya başlamadık benim bildiğim.Milyar kilometre öteden nasıl aktarım yapabiliyoruz?ISS'ye gönderse veya Cassini'de internet olsa bile aradaki onca mesafeye,engele ve radyasona rağmen gönderim yapmak nasıl olursa olsun bana pek mümkün gelmiyor.Bilgisi olan detaylıca açıklayabilirse harika olur.

Radyo dalgaları ışık hızıyla hareket ederler. Ufak tefek gecikmeler dışında Dünya'ya iletilen veri de yaklaşık bu hızdadır. Kaba bir hesapla; Satürn'ün Dünya'ya uzaklığı (1.200.000.000 km) / ışık hızı (300.000 km/s) = 4000 saniye, yani yaklaşık 66 dakika içerisinde Satürn'ün uzaklığından bize gelen veriyi elde edebiliriz. Arada pek bir engel de mevcut değil, uzay dediğiniz şeyin çoğu boşluk nihayetinde.
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Guest-4B3058CAB 2 yıl
aleti türkiyeye yollasalar km'yi düşürüp yeni ürün diye tekrar fırlatırdık
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küfrettin 2 yıl
Yazık olmuş cassini robota. Son anlarını izlerken gözümden yaş geldi.
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Sky_Vision 2 yıl
tartışmaya ve birbirinizin kalbini kırmaya gerek yok. bizler merak eden insanlarız ki bu konuda buluştuk. tabiki herşeyi doğrusu - yalanıyla öğrenmek hakkımız. ortada çok değişik iddaa lar var ve bunları doğrulamak belli mevki ve görevlerde değilseniz pek olası değil. zaten bilgi edinme konusunda hükümetler insanlara %5 anca hak tanımışken hiç görmediğimiz ve sadece bize söylenen bilgiler ışığında, ne anlatılırsa yada ne kadar öğrenmemize izin verilirse o kadarını öğrendiğimiz şu zaman diliminde tartışmak en son önceliğimiz olmalıdır. araştırmak ve bilgiye ulaşmak zor da olsa bireysel olarak bize izin verilen yasal çerçevelerde öğrenmeye odaklanmalıyız.
günümüz türkiyesinde 3-5 kuruş maaşla yaşamaya mahkum olan bizler için ha dünya düz ha kare olsun, saturn de cirit atsalar bize ne.
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summerhead 2 yıl
birde bunu bana niciki fare olan birisi mi söylüyor ? annen baban seni büyüyüp fare olasın diye mi yapmış keşke adam olaydın be kardeş !!
diğer konu git kütüphaneye eline 7-8 bilemedin 10 ayrı kitap al ve yayınlanma süreleride çok çok farklı olsun. hatta içinde gerçek dünyayı resmeden sayfalar olsun bak bakalım resimler arasında zerre fark varmı ? ne anlatayım senin gibi boş beyinliye !
50 yıldır millete aynı haritayı, yanı yuvarlak mavi dünya resmini iteliyorlar. yahu küresel ısınma diye bir sorun var hadi herşeyi geçtim bari birbirinden kopan, ayrılan yada ısınma neticesinde eriyen buzulları güncelleyin. neden yapmıyorlar söyleyim utanıyorlar !
artık bu yayınları yapanda alın size işte dünyanın resmi diyende utanıyor çünkü baştan beri söylenen herşey yalan.
ama inanan hala var sen ve senin gibi ezikler olduğu müddetçe dünya altı gen deyip o cahil suratlarınızın maymuna dönen şekline çoook gülerler.
sen bana gülecek adammısın, öncelikle adammısın. forum lan burası hayasız denyo birileri birşey yazdı diye " zavallı, acıyorum, gülüyorum " ne demek sen git boşa giden yıllarına, kuru götüne acı lale
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mace 2 yıl summerhead
summerhead

birde bunu bana niciki fare olan birisi mi söylüyor ? annen baban seni büyüyüp fare olasın diye mi yapmış keşke adam olaydın be kardeş !!



diğer konu git kütüphaneye eline 7-8 bilemedin 10 ayrı kitap al ve yayınlanma süreleride çok çok farklı olsun. hatta içinde gerçek dünyayı resmeden sayfalar olsun bak bakalım resimler arasında zerre fark varmı ? ne anlatayım senin gibi boş beyinliye !



50 yıldır millete aynı haritayı, yanı yuvarlak mavi dünya resmini iteliyorlar. yahu küresel ısınma diye bir sorun var hadi herşeyi geçtim bari birbirinden kopan, ayrılan yada ısınma neticesinde eriyen buzulları güncelleyin. neden yapmıyorlar söyleyim utanıyorlar !



artık bu yayınları yapanda alın size işte dünyanın resmi diyende utanıyor çünkü baştan beri söylenen herşey yalan.



ama inanan hala var sen ve senin gibi ezikler olduğu müddetçe dünya altı gen deyip o cahil suratlarınızın maymuna dönen şekline çoook gülerler.





sen bana gülecek adammısın, öncelikle adammısın. forum lan burası hayasız denyo birileri birşey yazdı diye " zavallı, acıyorum, gülüyorum " ne demek sen git boşa giden yıllarına, kuru götüne acı lale

Öncelikle belirteyim; "mace" kelimesi fare demek değil. O dediğinizin çoğulu (plural) "mice" veya tekili "mouse" oluyor :) Belli ki ingilizce eksikliği litaratürden de uzaklaştırmış sizi. Takma isme gelirsek: aslında tamamen bazı kısaltmaların bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş bir kelime olmakla beraber illa da ingilizce karşılığını öğrenmeniz için sizi "google translate" e girmekten kurtarayım, anlamı "topuz" demek. Hani ortaçağ savaşlarında kullanılan savaş aleti var ya ondan işte. Okuduğum kitap ve makale adedi muhtemelen sizin yaşınızı 5 le çarpıp karesini alabilir, o yüzden o konulara girmiyim. Bu arada hakaret etmeye devam etmeyin. Ben size hakaret etmedim. Size sadece "cahil" ve "zavallı" dedim. Anlamlarını yazayım da yanlış anlaşılma olmasın. Cahil: 1. Öğrenim görmemiş, okumamış: 2. Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan . Zavallı: 1. Acınacak kadar kötü durumda bulunan 2. mec. Gücü bir şeye yetmeyen, âciz: Bunu idrak etmekten o kadar zavallı ve biçareydi ki. -A. H. Tanpınar. Ahmet Hamdi' den alıntılanan örneği de beğendiğimi belirtmek isterim.
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santanio 2 yıl
kahroluyorum, şu yeni neslin yazdıkları cahillikleri içimi yakıyor. Ne hale geldik...
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summerhead 2 yıl
Ortaya koyacak belgem yok. Astronomi muhendisi degilim. Ben duydugum ve mantikli olana inaniyorum. Ben sahsen uzaya cikilamadigina inaniyorum. Bunca zamandir elde adam akilli bir kanit yada bulgu varmi ?
Hersey kisitli anlatiliyor yada tamamen gizleniyor. Gercegi birtek yukariya cikabilenler biliyor onlarda konusmasin diye ya tehdit ediliyor yada toptan kayboluyor. Bende herkes gibi objektif olmaya calisiyorum ama saolsun buyuklerimiz uzaydan cekilmis resimlere photoshop ile yuvarlak dunya ekliyor ve alin size dunya resmi diyor. Yillardir cekilen resimler hep ayni ne ileri ne geri hicmi donmez bu dunya.
Bilime merakli olan herkez suphe eder zaten bilim ilerleyisini meraka borcludur.
Birileri cikip uzaya gidilemiyor veya dunya aslinda yuvarlak duz diyor bunlar iddaa dir ama bir sebepten ortaya atilmis olmalilar. Bunun uzerine olayi yalanlayanlar hicbir kanit gostermeden sadece gulup geciyorsa ama olayi ortaya atan ki vasifsiz insanda degiller ispat icin kendince kanit sunuyorlarsa demek ortada amma oyle amma boyle bir muallak var.
Insanlari dogru yada yanlis inanclarindan dolayi yadirgiyamayiz. Herkes insnmakta ozgurdur.
Izledigim videolar bana gercektende dunyanin duz olabilecegini dusundurdu. Boyle bir ihtimal var ama gercegi ogrenmek en azindan bizler icin suanlik mumkun gorunmuyor.
Uzaydan ufuk cizgisi alabildigine dumduz en ufak egim yok. Suan gidip bizzat kontrol edemedigime gore benim icin bir iddaadir ve aslinin belgelenmesini beklemekten baska carede yoktur.
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mace 2 yıl summerhead
summerhead

Ortaya koyacak belgem yok. Astronomi muhendisi degilim. Ben duydugum ve mantikli olana inaniyorum. Ben sahsen uzaya cikilamadigina inaniyorum. Bunca zamandir elde adam akilli bir kanit yada bulgu varmi ?



Hersey kisitli anlatiliyor yada tamamen gizleniyor. Gercegi birtek yukariya cikabilenler biliyor onlarda konusmasin diye ya tehdit ediliyor yada toptan kayboluyor. Bende herkes gibi objektif olmaya calisiyorum ama saolsun buyuklerimiz uzaydan cekilmis resimlere photoshop ile yuvarlak dunya ekliyor ve alin size dunya resmi diyor. Yillardir cekilen resimler hep ayni ne ileri ne geri hicmi donmez bu dunya.



Bilime merakli olan herkez suphe eder zaten bilim ilerleyisini meraka borcludur.



Birileri cikip uzaya gidilemiyor veya dunya aslinda yuvarlak duz diyor bunlar iddaa dir ama bir sebepten ortaya atilmis olmalilar. Bunun uzerine olayi yalanlayanlar hicbir kanit gostermeden sadece gulup geciyorsa ama olayi ortaya atan ki vasifsiz insanda degiller ispat icin kendince kanit sunuyorlarsa demek ortada amma oyle amma boyle bir muallak var.



Insanlari dogru yada yanlis inanclarindan dolayi yadirgiyamayiz. Herkes insnmakta ozgurdur.



Izledigim videolar bana gercektende dunyanin duz olabilecegini dusundurdu. Boyle bir ihtimal var ama gercegi ogrenmek en azindan bizler icin suanlik mumkun gorunmuyor.



Uzaydan ufuk cizgisi alabildigine dumduz en ufak egim yok. Suan gidip bizzat kontrol edemedigime gore benim icin bir iddaadir ve aslinin belgelenmesini beklemekten baska carede yoktur.





Dünyanın yuvarlak olduğunu bilmen için illa uzaya çıkmana gerek yok zavallı arkadaşım. Birazcık havacılık sektörü, birazcık radar(elektromanyetizma) bilgisi bilmen yeterli. Hadi hepsine inanmadın gidebiliyorsan tek bir yöne doğru sürekli git:) yaklaşık 40 bin km den hallice bir mesafe sonra başladığın yere döneceksin;) Tabi sen bilimle baya haşır neşirsin anlaşılan, sen bana dersin ki ya belli bir noktadan sonra "wormhole" a girip aniden diğer taraftan çıkıyorsam :D Neyse sana laf anlatmaya gerek yok, çünkü cahile ne anlatabilirsin ki! En iyisi senin de dediğin gibi biz gülüp geçelim ...
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summerhead 2 yıl
Ben iddaa etmedim gidipte gormedim. Sadece uzaya gitmek yok marsta analiz yapmak gibi seylere inanmayin diyorum.
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Sirkadyen 2 yıl summerhead
summerhead
Ben iddaa etmedim gidipte gormedim. Sadece uzaya gitmek yok marsta analiz yapmak gibi seylere inanmayin diyorum.

uzaya gidilemediği hatta dünya yörüngesinden 2000 km mesafeye kadar gidildiği ortaya çıktı
dünyadan tamamen çıkış yapılamadığı belgelendi
şu anki bilgimiz ve teknolojimiz ile kesin ve net dünyadan çıkılamaz

Bu laflar iddia değil de ne ?
Belgelendi, ortaya çıktı, kesin ve net diyebiliyorsan koy kanıtını hadi.
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summerhead 2 yıl
bütün bunlar ütopya. uzaya gidilemediği hatta dünya yörüngesinden 2000 km mesafeye kadar gidildiği ortaya çıktı. 2000 km üzerine 1 metre bile gidilemediği ve dünyadan tamamen çıkış yapılamadığı belgelendi. yıllardır milleti aya gittik, uzaya çıktık, yok şu kadar uydumuz var gibi yalanlarla yediler. şu anki bilgimiz ve teknolojimiz ile kesin ve net dünyadan çıkılamaz.daha gelişmiş olan bir uygarlık varsa belki bir şekilde van allen kuşağını geçebilir ama insanlar yapamıyor.
bildiğiniz duyduğunuz her uzay haberi yalan, dolan ve ütopyadır.
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Sirkadyen 2 yıl summerhead
Orijinalden alıntı: summerhead
bütün bunlar ütopya. uzaya gidilemediği hatta dünya yörüngesinden 2000 km mesafeye kadar gidildiği ortaya çıktı. 2000 km üzerine 1 metre bile gidilemediği ve dünyadan tamamen çıkış yapılamadığı belgelendi. yıllardır milleti aya gittik, uzaya çıktık, yok şu kadar uydumuz var gibi yalanlarla yediler. şu anki bilgimiz ve teknolojimiz ile kesin ve net dünyadan çıkılamaz.daha gelişmiş olan bir uygarlık varsa belki bir şekilde van allen kuşağını geçebilir ama insanlar yapamıyor.
bildiğiniz duyduğunuz her uzay haberi yalan, dolan ve ütopyadır.

Kim nerede belgeledi ?
Kusura bakmayın siz taş devrinde kalmış olabilirsiniz de insan medeniyeti 2017 yılında yaşıyor. Şu safsatalara ve saçmalıklara nasıl inanıyorsunuz gerçekten garip.
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sniper23 2 yıl summerhead
summerhead
bütün bunlar ütopya. uzaya gidilemediği hatta dünya yörüngesinden 2000 km mesafeye kadar gidildiği ortaya çıktı. 2000 km üzerine 1 metre bile gidilemediği ve dünyadan tamamen çıkış yapılamadığı belgelendi. yıllardır milleti aya gittik, uzaya çıktık, yok şu kadar uydumuz var gibi yalanlarla yediler. şu anki bilgimiz ve teknolojimiz ile kesin ve net dünyadan çıkılamaz.daha gelişmiş olan bir uygarlık varsa belki bir şekilde van allen kuşağını geçebilir ama insanlar yapamıyor.
bildiğiniz duyduğunuz her uzay haberi yalan, dolan ve ütopyadır.

Dostum, dünya düz iken nasıl 2000 KM mesafeye gidiyorsun?
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