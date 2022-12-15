Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Daha büyük ekranlı MacBook Air 2023’ün başlarında gelebilir

    Ekran analisti Ross Young'a göre Apple, 15,5 inçlik bir MacBook Air üzerinde çalışıyor olabilir. Söylentiler Apple’ın yeni MacBook Air modelini 2023 baharında piyasaya sürmeyi planladığını gösteriyor.
    1
    15.5 inçlik MacBook Air 2023’ün başlarında gelebilir Tam Boyutta Gör
    Ekran ve panel endüstrisine yakın olan Ross Young, Twitter’da süper takipçileriyle paylaştığı bir gönderide Apple’ın yeni bir 15.5 inçlik MacBook Air modeli üstünde çalıştığını belirtti. Aynı zamanda Young, bu MacBook Air için tasarlanan panellerin de çok yakında üretime gireceğini aktardı. Ek olarak Apple'ın büyük ekranlı MacBook Air modelini 2023 ilkbahar döneminde piyasaya süreceği aktarılmakta.

    Apple, büyük ekranlı MacBook Air üstünde çalışıyor olabilir

    15,5 inçlik bir "MacBook Air", 14 ve 16 inç MacBook Pro modellerinin arasında yer alacak ve bugüne kadarki en büyük MacBook Air modeli olacak. Halihazırda 13,6 inç boyuta sahip olan MacBook Air’e göre boyutsal olarak önemli bir artış söz konusu. Öte yandan daha önceki haberler de Apple’ın daha büyük ekranlı bir MacBook Air üzerinde çalıştığını söylemişti ancak o zamanlar ekran boyutunun 15,2 inç olabileceği konuşulmuştu.

    Şimdilik söylentilerden ibaret olan 15.5 inçlik MacBook Air, tasarımsal açıdan halihazırda bulunan ve 2022 yılında piyasaya sürülen 13 inçlik MacBook Air ile aynı dili kullanacak. Ayrıca 15.5 inçlik MacBook Air modelinin muhtemelen bir MagSafe şarj bağlantı noktası, yükseltilmiş hoparlör sistemi ve 1080p kamera özelliklerine sahip olması bekleniyor.

    Donanım tarafına gelince bu noktada çok fazla bilgi yok ancak Apple’ın 15.5 inçlik MacBook Air’de M2 ve M2 Pro yonga seçeneklerine yer vermesi bekleniyor. Öte yandan bahsi geçen modelin MacBook Pro modellerinde yer alan ProMotion ekranına sahip olması beklenmiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

    Profil resmi
    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız