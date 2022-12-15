Daha büyük ekranlı MacBook Air 2023’ün başlarında gelebilir

Tam Boyutta Gör Ekran ve panel endüstrisine yakın olan Ross Young, Twitter’da süper takipçileriyle paylaştığı bir gönderide Apple’ın yeni bir 15.5 inçlik MacBook Air modeli üstünde çalıştığını belirtti. Aynı zamanda Young, bu MacBook Air için tasarlanan panellerin de çok yakında üretime gireceğini aktardı. Ek olarak Apple'ın büyük ekranlı MacBook Air modelini 2023 ilkbahar döneminde piyasaya süreceği aktarılmakta.

Apple, büyük ekranlı MacBook Air üstünde çalışıyor olabilir

15,5 inçlik bir "MacBook Air", 14 ve 16 inç MacBook Pro modellerinin arasında yer alacak ve bugüne kadarki en büyük MacBook Air modeli olacak. Halihazırda 13,6 inç boyuta sahip olan MacBook Air’e göre boyutsal olarak önemli bir artış söz konusu. Öte yandan daha önceki haberler de Apple’ın daha büyük ekranlı bir MacBook Air üzerinde çalıştığını söylemişti ancak o zamanlar ekran boyutunun 15,2 inç olabileceği konuşulmuştu.

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Şimdilik söylentilerden ibaret olan 15.5 inçlik MacBook Air, tasarımsal açıdan halihazırda bulunan ve 2022 yılında piyasaya sürülen 13 inçlik MacBook Air ile aynı dili kullanacak. Ayrıca 15.5 inçlik MacBook Air modelinin muhtemelen bir MagSafe şarj bağlantı noktası, yükseltilmiş hoparlör sistemi ve 1080p kamera özelliklerine sahip olması bekleniyor.

Donanım tarafına gelince bu noktada çok fazla bilgi yok ancak Apple’ın 15.5 inçlik MacBook Air’de M2 ve M2 Pro yonga seçeneklerine yer vermesi bekleniyor. Öte yandan bahsi geçen modelin MacBook Pro modellerinde yer alan ProMotion ekranına sahip olması beklenmiyor.

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