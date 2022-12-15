Daha büyük ekranlı MacBook Air 2023’ün başlarında gelebilir

Apple, büyük ekranlı MacBook Air üstünde çalışıyor olabilir
15,5 inçlik bir "MacBook Air", 14 ve 16 inç MacBook Pro modellerinin arasında yer alacak ve bugüne kadarki en büyük MacBook Air modeli olacak. Halihazırda 13,6 inç boyuta sahip olan MacBook Air’e göre boyutsal olarak önemli bir artış söz konusu. Öte yandan daha önceki haberler de Apple’ın daha büyük ekranlı bir MacBook Air üzerinde çalıştığını söylemişti ancak o zamanlar ekran boyutunun 15,2 inç olabileceği konuşulmuştu.
Şimdilik söylentilerden ibaret olan 15.5 inçlik MacBook Air, tasarımsal açıdan halihazırda bulunan ve 2022 yılında piyasaya sürülen 13 inçlik MacBook Air ile aynı dili kullanacak. Ayrıca 15.5 inçlik MacBook Air modelinin muhtemelen bir MagSafe şarj bağlantı noktası, yükseltilmiş hoparlör sistemi ve 1080p kamera özelliklerine sahip olması bekleniyor.
Donanım tarafına gelince bu noktada çok fazla bilgi yok ancak Apple’ın 15.5 inçlik MacBook Air’de M2 ve M2 Pro yonga seçeneklerine yer vermesi bekleniyor. Öte yandan bahsi geçen modelin MacBook Pro modellerinde yer alan ProMotion ekranına sahip olması beklenmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...