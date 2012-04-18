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1.5 GHz çift çekirdekli işlemcili Huawei Ascend P1, bu yaz Avrupa pazarına geliyor

7 yıl
18,1b
1
27
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Çin'in mobil iletişim devi Huawei, 7.7 mm'lik tasarımıyla dünyanın en ince akıllı telefonları arasında gösterilen Ascend P1 ile ilgili açıklamalarda bulundu.Yapılan açıklamalara göre Ascend P1, mayıs ayına doğru Hong Kong, Tayvan ve Avustralya'da; haziran ayında ise Latin Amerika'da teknoloji meraklılarıyla buluşturulacak. Ascend P1'in, Latin Amerika pazarına girişini izleyen günlerde Avrupa pazarına geleceği bildiriliyor.
Şu anda Çin'de 475$'dan satılmakta olan Ascend P1, ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan TI 1.5 GHz çift çekirdekli OMAP 4460 işlemci, 1 GB RAM ve PowerVR SGX 540 grafik biriminden güç alıyor; Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanıyor. Yeni akıllı telefonun ön plana çıkan nitelikleri arasında, dörtband GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA alt yapısı desteği, 4.3-inç boyutlu 540 x 960 piksel (qHD) dokunmatik Super AMOLED ekran, 4 GB ROM, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS, 8 megapiksel ana kamera, otomatik odaklama, LED flaş, 1080p video kaydı, 1.3 megapiksel ön kamera ve 1670 mAh'lik batarya bulunuyor.

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freefalcon 7 yıl en beğenilen
Eğer bu donanımı ve Super Amoled ekranı ile Türkiye'de 1000 TL altına satılabilirse, Huawei yeniden efsane olur diye düşünüyorum. Ayrıca bu işlemciye Power SGX 540 yerine Power SGX543 ya da Mali400 MP daha iyi giderdi..
Eğer bu donanımı ve Super Amoled ekranı ile Türkiye'de 1000 TL altına satılabilirse, Huawei yeniden efsane olur diye düşünüyorum. Ayrıca bu işlemciye Power SGX ...
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DH Misafiri 7 yıl

flaşa gelince flaş fotoyu bozar. dogallık kalmaz. bu nedenle bazıları flaş koymazlar bazılarıda malıyetten kısmak iin koymazlar
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xxatakanxx 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
flaşa gelince flaş fotoyu bozar. dogallık kalmaz. bu nedenle bazıları flaş koymazlar bazılarıda malıyetten kısmak iin koymazlar

Ne fotosu kardeşim biz flash player den bahsediyoruz.
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modifci 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri


flaşa gelince flaş fotoyu bozar. dogallık kalmaz. bu nedenle bazıları flaş koymazlar bazılarıda malıyetten kısmak iin koymazlar

Hocam sen çok yanlış gelmişsin
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Lepanto 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri


flaşa gelince flaş fotoyu bozar. dogallık kalmaz. bu nedenle bazıları flaş koymazlar bazılarıda malıyetten kısmak iin koymazlar

bunu bunu, bunu alın burdan
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E_Aydin35 7 yıl
Türkiye'ye gelirse acaba satış fiyatı tam olarak KDV'li falan ne olur merak ediyorum, teknik özellik bakımından bir taraf mahrum bir tarafda fazlasıyla donanımla yüklenmiş, ama taarım olarak etkileyici bir önyüzü var..
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Vyl 7 yıl
harbi flash niye yok ilginçmiş
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ssj 7 yıl
Sanki Galaxy S III :)
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ec38 7 yıl
niye flash koymazsınız bu kadar güçlü telefona yaaa... html5 yaygınlaşana kadar nette ne yapack bu insanlar
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osbournee 7 yıl
İnş biran önce gelir.
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danGerfuLL 7 yıl ec38
ec38

niye flash koymazsınız bu kadar güçlü telefona yaaa... html5 yaygınlaşana kadar nette ne yapack bu insanlar

??

Android 4 sürümü flash destekliyor.
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emmrree1990 7 yıl
Huawei ideos x5'deki sorunları yaşatsada satılır fiyat uygun olursa..
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kingofdark 7 yıl
alemburda34
1670 mAh batarya çok düşük geldi bana tüm özellikler kullanıldığında acaba ne kadar gidiyor telefon. Samsung Türkiyedeki modellerine yazılım desteği veriyor ama Huawei gibi bir firmanın (satış rakamlarını düşünecek olursak) telefonunu Türkiyede alsam ne kadar yazılım desteği verebilecek merak ediyorum.

motorola razr droid 3300 mAh
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Vyl 7 yıl
yol haritasında Türkiye yok diye biliyorum.. gelse varımı yoğumu bu telefona yatırmayı düşünüyodum :s
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alemburda34 7 yıl
1670 mAh batarya çok düşük geldi bana tüm özellikler kullanıldığında acaba ne kadar gidiyor telefon. Samsung Türkiye'deki modellerine yazılım desteği veriyor ama Huawei gibi bir firmanın (satış rakamlarını düşünecek olursak) telefonunu Türkiye'de alsam ne kadar yazılım desteği verebilecek merak ediyorum.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
JohnLord
Ben Süper Amoled Ekranı Sadece Samsung Telefonlarda Kullanılıyo Biliyodum :)1300 e gelse bile kardır alırım
Bi çok markada var.Samsung tedarik ediyor.
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JohnLord 7 yıl
Ben Süper Amoled Ekranı Sadece Samsung Telefonlarda Kullanılıyo Biliyodum :)
1300 e gelse bile kardır alırım
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freefalcon 7 yıl en beğenilen
Eğer bu donanımı ve Super Amoled ekranı ile Türkiye'de 1000 TL altına satılabilirse, Huawei yeniden efsane olur diye düşünüyorum. Ayrıca bu işlemciye Power SGX 540 yerine Power SGX543 ya da Mali400 MP daha iyi giderdi..
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