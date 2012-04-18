1.5 GHz çift çekirdekli işlemcili Huawei Ascend P1, bu yaz Avrupa pazarına geliyor

Çin'in mobil iletişim devi Huawei, 7.7 mm'lik tasarımıyla dünyanın en ince akıllı telefonları arasında gösterilen Ascend P1 ile ilgili açıklamalarda bulundu.Yapılan açıklamalara göre Ascend P1, mayıs ayına doğru Hong Kong, Tayvan ve Avustralya'da; haziran ayında ise Latin Amerika'da teknoloji meraklılarıyla buluşturulacak. Ascend P1'in, Latin Amerika pazarına girişini izleyen günlerde Avrupa pazarına geleceği bildiriliyor.



Şu anda Çin'de 475$'dan satılmakta olan Ascend P1, ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan TI 1.5 GHz çift çekirdekli OMAP 4460 işlemci, 1 GB RAM ve PowerVR SGX 540 grafik biriminden güç alıyor; Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanıyor. Yeni akıllı telefonun ön plana çıkan nitelikleri arasında, dörtband GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA alt yapısı desteği, 4.3-inç boyutlu 540 x 960 piksel (qHD) dokunmatik Super AMOLED ekran, 4 GB ROM, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS, 8 megapiksel ana kamera, otomatik odaklama, LED flaş, 1080p video kaydı, 1.3 megapiksel ön kamera ve 1670 mAh'lik batarya bulunuyor.

