Elektrikli otomobiller %0 şarjla ne kadar yol gidebilir? İşte cevabı

Tam Boyutta Gör

Elektrikli otomobillerin şarjının sıfıra düşmesi elbette ki hemen duracakları anlamına gelmez. Şarj göstergesi %0'ı gösterse bile bir miktar daha yol yapabilirler. WhatCar internet sitesi menzil değeri sıfıra ulaştıktan sonra ne kadar yol gidilebileceğini araştırdı.

Benzin ve motorin satışları Temmuz ayında düştü 13 sa. önce eklendi

Test için on popüler yeni elektrikli otomobil seçildi. Bu araçlar şarj göstergesi %0'ı gösterene kadar sürüldü. Daha sonrasında ise söz konusu otomobillerin çalışmayı durdurmadan önce kaç kilometre daha gidebileceği ölçüldü.

Tam Boyutta Gör

Lider BMW i4

Şarj göstergesi sıfıra indikten sonra 30 km yol yapan BMW i4 birinci oldu. İkinci ve üçüncü sırayı her biri 27.2 km gidebilen Kia Niro EV ve Volvo XC40 Recharge paylaştı. Volkswagen ID.5 ise 24 km ile dördüncü sırayı alabildi.

Teste dahil edilen bazı modellerin %0 şarjla 20-30 km daha yol yapabilmesi, şehirlerarası olmasa bile şehir içi senaryoda şarj istasyonuna ulaşmaya yeterli olacaktır. Listede yer alan on otomobil ve gösterdikleri performans şu şekilde:

BMW i4 - 30 km Kia Niro EV - 27.2 km Volvo XC40 Recharge - 27.2 km Volkswagen ID.5 - 24 km Kia EV6 - 20.8 km MG ZS EV - 20.8 km Tesla Model 3 - 20.8 km Tesla Model Y - 17.6 km Cupra Born - 16 km BMW iX3 - 8 km

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Elektrikli otomobiller %0 şarjla ne kadar yol gidebilir?