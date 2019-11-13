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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    15 inç MacBook Pro satıştan kalktı

    Apple yeni Macbook Pro cihazını duyurdu. 16 inç ekranlı yeni Macbook Pro'yu satışa sunan ABD'li teknoloji devi, 15 inç ekranlı Macbook Pro modelini satıştan kaldırdı.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    15 inç MacBook Pro satıştan kalktı
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    Apple, 16 inç ekranlı yeni MacBook Pro modelini duyurdu ve satışa başladı. 16 inç MacBook Pro’nun satışa sunulmasıyla birlikte 15 inçlik modeller satıştan kalktı. Şu anda yalnızca 13 inç ve 16 inç ekranlı modellerin satışı yapılıyor.

    Yeni özelliklere sahip 16 inç Macbook Pro’nun Türkiye fiyatı 18 bin 299 TL’den başlıyor. 15 inç ekranlı eski nesil Macbook Pro’nun başlangıç fiyatı aynıydı. Başlangıç fiyatında bir değişiklik olmadığı için 15 inç ekranlı model satıştan kaldırıldı.

    15 inç MacBook Pro satıştan kalktı

    *15 inç MacBook Pro'nun satıştan kalkmadan önceki fiyatları

    18 bin 299 TL’lik başlangıç fiyatına sahio 16 inç MacBook Pro’yu özelliştirebilmek mümkün. En üst düzey donanımlar seçildiği zaman cihazın fiyatı 48 bin 900 TL’ye ulaşıyor.

    15 inç MacBook Pro satıştan kalktı

    *16 inç MacBook Pro fiyatları

    16 inç MacBook Pro özellikleri

    Yeni MacBook Pro’nun ekranı 16 inç büyüklüğe ve 226 ppi değerine sahip. Cihaz gücünü Intel’in 9. Nesil Core i7 ve Core i9 işlemcilerinden alıyor. Grafik tarafında ise Radeon Pro 5000M ekran kartından besleniyor. Başlangıç modelinde 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama sunulurken dileyen kullanıcılar RAM kapasitesini 64 GB'a kadar, SSD kapasitesini ise 8 TB’a kadar arttırabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "16 inçlik MacBook Pro en iyi profesyonel dizüstü sloganıyla tanıtıldı "

    TouchBar ve TouchID özelliklerinde herhangi bir değişikliğe gidilmezken klavye tasarımında değişiklik yapılmış. Kelebek mekanizmalı klavye yerine yeni bir mekanizma tercih edilmiş ve basış deneyimi iyileştirilmiş. Apple, cihazın tam dolum ile 11 saate kadar kullanım sunduğunu iddia ediyor. Cihaz 4 adet Thunderbolt 3 bağlantı yuvası barındırıyor.

     



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    drjacob 3 gün
    16 inç çok güzel görünüyor'da o fiyatlar ne allah aşkına
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    LuqueTr 2 gün drjacob
    Maalsef her şeyin fiyatı artıyor ne yazık ki telefonların 11 k olduğu bir piyasada normal bence
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    [__Zahid__] 1 hf.
    2014te 15 inç almıştım. bilseydim 5 yıl bekler bunu alırdım :(
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    Ussuz 1 hf.
    Adamlar sağlam kar ile satıyormuş ki ürünlere zam yansıtmamışlar
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    MrKattchup 1 hf.
    Son zamanda 15inc alanlar seri üzgün. Marketlerde stok eritmek için indirimli satarlarsa 15 inc leri sıcak fırsat olabilir.
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    BekirHan 1 hf. MrKattchup
    Benim de beklentim bu yönde. Hadi inşallah...
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