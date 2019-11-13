15 inç MacBook Pro satıştan kalktı

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Apple, 16 inç ekranlı yeni MacBook Pro modelini duyurdu ve satışa başladı. 16 inç MacBook Pro’nun satışa sunulmasıyla birlikte 15 inçlik modeller satıştan kalktı. Şu anda yalnızca 13 inç ve 16 inç ekranlı modellerin satışı yapılıyor.

Yeni özelliklere sahip 16 inç Macbook Pro’nun Türkiye fiyatı 18 bin 299 TL’den başlıyor. 15 inç ekranlı eski nesil Macbook Pro’nun başlangıç fiyatı aynıydı. Başlangıç fiyatında bir değişiklik olmadığı için 15 inç ekranlı model satıştan kaldırıldı.



*15 inç MacBook Pro'nun satıştan kalkmadan önceki fiyatları

18 bin 299 TL’lik başlangıç fiyatına sahio 16 inç MacBook Pro’yu özelliştirebilmek mümkün. En üst düzey donanımlar seçildiği zaman cihazın fiyatı 48 bin 900 TL’ye ulaşıyor.



*16 inç MacBook Pro fiyatları

16 inç MacBook Pro özellikleri

Yeni MacBook Pro’nun ekranı 16 inç büyüklüğe ve 226 ppi değerine sahip. Cihaz gücünü Intel’in 9. Nesil Core i7 ve Core i9 işlemcilerinden alıyor. Grafik tarafında ise Radeon Pro 5000M ekran kartından besleniyor. Başlangıç modelinde 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama sunulurken dileyen kullanıcılar RAM kapasitesini 64 GB'a kadar, SSD kapasitesini ise 8 TB’a kadar arttırabiliyor.

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TouchBar ve TouchID özelliklerinde herhangi bir değişikliğe gidilmezken klavye tasarımında değişiklik yapılmış. Kelebek mekanizmalı klavye yerine yeni bir mekanizma tercih edilmiş ve basış deneyimi iyileştirilmiş. Apple, cihazın tam dolum ile 11 saate kadar kullanım sunduğunu iddia ediyor. Cihaz 4 adet Thunderbolt 3 bağlantı yuvası barındırıyor.