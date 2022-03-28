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    Apple’ın üzerinde çalıştığı yeni 15 inçlik MacBook, Air ailesinden olmayabilir

    Geçtiğimiz günlerde Apple’ın 15 inçlik yeni bir Macbook Air üzerinde çalıştığı hakkında haberler gelmişti. Ancak görünüşe bakılırsa Apple, bu cihazı Air ailesine eklemeyebilir.
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    15 inçlik yeni MacBook, Air olarak adlandırılmayabilir
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    Apple’ın önümüzdeki sene, MacBook Air ailesine ciddi yenilikler yapacağı biliniyor. Yeni MacBook Air’ın M2 işlemci, MagSafe şarj girişi ve yepyeni bir tasarım ile gelmesi bekleniyor. MacBook Air ailesi ile ilgili yeni bir iddia ise geçtiğimiz günlerde çıktı. Görüntü Tedarik Zinciri Danışmanlığı’ndan gelen bir habere göre Apple, 15 inçlik yeni bir MacBook Air hazırlıyor. Ancak Ming-Chi Kuo, tamamen aynı fikirde değil.

    15 inçlik yeni MacBook

    Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, Twitter hesabından yeni 15 inçlik MacBook’u doğruladı. Kuo, cihazın 2023’ün sonlarında üretime geçeceğini ancak isminin MacBook Air olmayacağını belirtti. Ayrıca yeni gelen bilgiler, Apple’ın gelecek sene çıkacak olan MacBook Air ailesinde zaten ekranı 13 inçten 13.6 inçe çıkaracağını belirtiyor. Bu noktada aynı ailedeki iki cihazın ekran farkının 1.4 inç olması gereksiz bir market ayrıştırması oluşturabilir.

    9to5Mac’ten gelen bilgiler ise Apple’ın 2022’de çıkacak MacBook Air’ın tek ekran seçeneği olacağını ancak 2023’te çıkacak olan MacBook Air ailesi için 2 farklı ekran seçeceği olacağını belirtiyor. Ayrıca 9to5Google, Apple’ın 13 inçlik MacBook Pro’da isim değişikliği yapabileceğini ve Pro sıfatını çıkarabileceğini belirtiyor. Bu sene M2 işlemci ile güncellenmesi beklenen MacBook Pro 13, belki de farklı bir isimle 15 inçlik bir MacBook olarak hayatına devam eder. Bakalım Apple’ın 2022 ve sonrasındaki MacBook ailesi nasıl bir şekil alacak.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Ş
    şapkaa 1 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 3 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 3 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 4 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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