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15" rMBP'da ghosting'den sonra şimdi de fan problemi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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LG Display üretimi panellere sahip modellerinde ghosting probleminin olduğu 15" retina MacBook Pro, şimdi de SSD'ye bağlı fan problemiyle gündemde.

Aralarında Apple'ın kendi destek forumunun da bulunduğu kullanıcı forumlarında yer alan mesajlara göre bilgisayarın yük altında olmadığı durumlarda fanın dönüş hızı beklenmedik bir anda %100 oranında artıyor ve 5000 d/dk'nın üzerine çıkıyor.

Örneğin aşağıda yer alan video (oyinko @ YouTube), yaşanan sorunu oldukça açık şekilde ortaya koyuyor. iTunes üzerinden kayıpsız bir şarkı oynatılmaya başladıktan bir süre sonra hem sol hem de sağ fanın dönüş hızı 5000 d/dk'nın üzerine çıkıyor ve çalışmalarını o şekilde sürdürüyorlar.


 

Yaşanan problemin tam olarak neden kaynaklandığı şimdilik netlik kazanmış değil ancak sorunla karşılaşan kullanıcıların ortak noktası bilgisayarlarında yer alan SSD'nin SanDisk marka olması. (Kısa bir süre önce Apple'ın 2013 yılıyla birlikte retina MacBook Pro'da Samsung'un SSD'lerinin yanı sıra SanDisk marka SSD'de kullanmaya başladığı ortaya çıkmıştı.)

Apple'dan gelen ilk bilgiler ise firmanın fan sorunundan haberdar oldukları ve mühendislerinin sorunu gidermek için çalıştıkları yönünde. Ancak bu çalışmanın yazılımsal mı olduğu yoksa donanımsal revizyon odaklı mı olacağı şimdilik bilinmemezken; Apple'ın sorunla karşılaşan kullanıcılara ABD'de cihazlarını birebir değişim yapma imkanı sunuyor oluşu sorunun donanımsal olabileceği ihtimalini arttırmıyor değil.
Güncelleme: Forumdan @drony isimli üyemiz, Kasım 2012 çıkışlı rMBP'sunda da Sandisk marka SSD kullanıldığını belirtmekte. Normalde ise Sandisk SSD'li modellerin olduğu Ocak 2013'le birlikte ortaya çıktığı için Apple'ın Sandisk SSD kullanmaya 2013 modellerde başladığı tahmin edilmekteydi ki haberimizde verdiğimiz bilgi de bununla bağlantılı.

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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
rMBP kısaltmasını herkes anlamak ve bilmek zorunda galiba
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ssbrutality 6 yıl
Desene Paneller Ellerinde Patladı.Ssd de Sandisk En Son Alacağım Marka.
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V4LKyR 6 yıl
Demek 2 tane fan varmış DBBOArMBP'da... (Dizüstü Bir Bilgisayar Olan Apple retina Mac Book Pro)
DBBOArMBP.
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1 Avatar
OverClocK1ng 6 yıl
Aman yapmayın. Sorun falan öyle laflar etmeyin. Apple'a laf söylemek, hele hele ki toz kondurmak falan ne haddimize. Apple çarpar mâzallah...
Hele ki DBBOArMBP olan rMBP lere falan sakın laf etmeyin. Böyle kutsal şeylere laf falan söylerseniz cayyyyır cayır yanarsınız benden söylemesi. (Teşekkürler V4LKyR)
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BayZagor 6 yıl
Retina Macbook Pro yazmak çok zor olsa gerek.
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emptybottle 6 yıl
merhaba,
aklıma iade ettiğim 15" rMBP cihazım geldi, ghosting sorunu dışında soldaki fanı sanki birşey öğütürmüşcesine ses çıkarmaya başlamıştı. cihazı elime alıp etrafta gezdirdikten sonra öğütme sesi gitmişti ama bu gibi nedenler cihazdan soğumama ve düşünmeden iade etmeme neden oldu.
cihazımın ekranı lg üretimiydi, samsung ekran ile değiştirip cihazı kullanmaya devam edebilirdim, ama apple destek forumunda bu ekranlardan da ölü piksel gibi sorunları tecrübe edenleri okumuştum.
bilkom pek ilgilenmek istemese de, apple ilgileniyor, evet. ama cihazın verdiği sorunlar aslında öyle küçük şeyler değil, ben bu kadar para verdiğim cihazın kusursuza yakın olmasını isterim.
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JiggySaw 6 yıl
Apple ürünlerinde ne buglar var, yıllardır düzeltilmiyor, bu da bir şey mi... IPhone 4S kullanıcısıyım, müziklerin shuffle özelliği bile bazen yanlış çalışıyor. 10 parça olan bir albümü karıştırıp dinliyorum, bir şarkıya 50 kere sonraki şarkıya geçsem de uğramıyor. Direk o şarkıyı açarsam çalıyor, bir daha da uğramıyor...
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Dexter61 6 yıl
Retinali macbook pro olsada fan problemi olsa keşke :(
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V4LKyR 6 yıl
Demek 2 tane fan varmış DBBOArMBP'da... (Dizüstü Bir Bilgisayar Olan Apple retina Mac Book Pro)
DBBOArMBP.
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drony 6 yıl
Haberde yine cok eksik var samsung ve toshiba ssdler, lg ve samsung paneller kullanildigi bilnniyordu. O zamanlar benimki sandisk ssd oldugu icin tek bir google aramasi sonucu bile bulamamistim.
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drony 6 yıl
Surada da dedigim gibi sandisk ssd ler 2013 ile uretime baslanmadi. 2012Kasim uretimi mid 2012 cihazimda da sandisk var. Benzer sorunu nadiren yasiyorum. Ayrica mbp lerdeki bir genel performans sorunundan yine bu konuda bahsettim.
mobile.donanimhaber.com/...
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ssbrutality 6 yıl
Desene Paneller Ellerinde Patladı.Ssd de Sandisk En Son Alacağım Marka.
1 Yanıt Yanıtla +6
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drony 6 yıl ssbrutality
ssbrutality

Desene Paneller Ellerinde Patladı.Ssd de Sandisk En Son Alacağım Marka.

Kullanılan sandisk'ler samsung ve toshibalardan daha iyi sonuçlar veriyor.
Bir çok test'te ön plana çıkıyor. rMBP sahibi olduğum için çok detaylı kıyasladım daha önce. Sandisk çıkmasından dolayı mutluyum. Durum yazılımsal bir sorun yakında giderilecektir. ve bahsi geçen fan sorununu çok nadiren yaşıyorum. bu konuda 470mb/sn okuma 410mb/sn yazma hızlarına sahip. kendi bilgisayarımda da aynı sonuçları alıyorum

forums.macrumors.com/...




Bu arada,
Habere ek not eklenmiş ekran görüntüsü ekleyimde iddia olarak kalmasın.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
2 Yanıt Yanıtla
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allking 6 yıl
hazarRS
Appleın bu sistemini takdir ediyorum. Bir sorun olduğunda hiç zorluk çıkarmadan iade veya değişim yapıyorlar. Böylece tüketici mağdur olmuyor, bir de sadık müşteri kitlesi oluşmasına da katkı sağlıyorlar.

+1 bir tarafta bilgisayarını 1 hafta elinden alıp bunda bişey yok diyen firmalar diğer tarafta bunun gibi getir değiştirelim diyen firmalar. üzücü olan şu ki bunların hiçbirisi Türkiyede değiller.
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EddyCue 6 yıl
musteri memnuniyeti olayina katiliyorum. ghost problemi olup da cihazi yurtdisindan alanlar bile turkiyede sorgusuz sualsiz ekranlarini 1 gunde degistirebiliyorlar. baska marka olsa turkiye'den bile alsan yandin ki ne yandin.

bu fan problemi buyuk ihtimalle yazilimsal bir hatadan kaynaklaniyor. yeni guncellemeyi beklemekte fayda var. baktik olmuyor o zaman sikinti iste. gerci gene cozerler.
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