15" rMBP'da ghosting'den sonra şimdi de fan problemi

LG Display üretimi panellere sahip modellerinde ghosting probleminin olduğu 15" retina MacBook Pro, şimdi de SSD'ye bağlı fan problemiyle gündemde.

Aralarında Apple'ın kendi destek forumunun da bulunduğu kullanıcı forumlarında yer alan mesajlara göre bilgisayarın yük altında olmadığı durumlarda fanın dönüş hızı beklenmedik bir anda %100 oranında artıyor ve 5000 d/dk'nın üzerine çıkıyor.

Örneğin aşağıda yer alan video ( oyinko @ YouTube), yaşanan sorunu oldukça açık şekilde ortaya koyuyor. iTunes üzerinden kayıpsız bir şarkı oynatılmaya başladıktan bir süre sonra hem sol hem de sağ fanın dönüş hızı 5000 d/dk'nın üzerine çıkıyor ve çalışmalarını o şekilde sürdürüyorlar.







Yaşanan problemin tam olarak neden kaynaklandığı şimdilik netlik kazanmış değil ancak sorunla karşılaşan kullanıcıların ortak noktası bilgisayarlarında yer alan SSD'nin SanDisk marka olması. (Kısa bir süre önce Apple'ın 2013 yılıyla birlikte retina MacBook Pro'da Samsung'un SSD'lerinin yanı sıra SanDisk marka SSD'de kullanmaya başladığı ortaya çıkmıştı.)

Apple'dan gelen ilk bilgiler ise firmanın fan sorunundan haberdar oldukları ve mühendislerinin sorunu gidermek için çalıştıkları yönünde. Ancak bu çalışmanın yazılımsal mı olduğu yoksa donanımsal revizyon odaklı mı olacağı şimdilik bilinmemezken; Apple'ın sorunla karşılaşan kullanıcılara ABD'de cihazlarını birebir değişim yapma imkanı sunuyor oluşu sorunun donanımsal olabileceği ihtimalini arttırmıyor değil.

Güncelleme: Forumdan @drony isimli üyemiz, Kasım 2012 çıkışlı rMBP'sunda da Sandisk marka SSD kullanıldığını belirtmekte. Normalde ise Sandisk SSD'li modellerin olduğu Ocak 2013'le birlikte ortaya çıktığı için Apple'ın Sandisk SSD kullanmaya 2013 modellerde başladığı tahmin edilmekteydi ki haberimizde verdiğimiz bilgi de bununla bağlantılı.