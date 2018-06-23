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150 MW elektrik çalan kripto para madencisi tutuklandı

Çin'in Anhui bölgesinde iki yüzden fazla bilgisayarla kripto para madenciliği yapan kişi 150 MW'lık elektrik çaldıktan sonra tutuklandı. Madenci operasyon masraflarını bilmediğini ileri sürdü.
11 ay
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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150 MW elektrik çalan kripto para madencisi tutuklandı
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Kripto para madenciliğinin elektrik tüketiminde önemli bir paya sahip olduğu Çin'de geçtiğimiz günlerde polis ekipleri, kripto para madenciliği yapan bir kişinin kurduğu tesise baskın düzenledi. İsmi paylaşılmayan Çin vatandaşının iki yüzün üzerinde bilgisayarla Bitcoin ve Ether madenciliği yaptığı tespit edildi. Bilgisayarlarına el konulan kişi tutuklanırken yetkililerden yapılan açıklamaya göre madencilik operasyonlarında toplam 150 MW'lık kaçak elektrik kullanıldı.


Kısa devre ile kaçak elektrik kullandı 

Nisan ayında kripto para madenciliği için donanımları alan ve tesisi kuran kişi, polise verdiği ifadesinde donanımları aldığı anda kripto para madenciliğinin maliyeti hakkında bilgisinin olmadığını açıkladı. Daha sonra operasyonlar için günde 930 dolarlık(6000 yuan) elektrik tüketimi gerektiğini öğrenen şahıs, elektrik sayacında kısa devre yaptırarak ücret ödemeden tesisi işletmeye başladı. Bölgedeki yoğun elektrik tüketimini araştıran polisler kısa devre yapılan sayaca ulaştı ve madencilik operasyonlarını tespit etti.


Ülkedeki madencilik operasyonlarının elektrik tüketimini fark eden Çin hükümeti geçtiğimiz yıldan beri çok sayıda düzenlemeyle opersyonları sınırlandırmaya çalışıyor. Hükümet baskısı altında operasyonlarını sürdüren madenciler ise tesislerini Kanada ve İzlanda gibi madencilik açısından daha verimli ülkelere taşımayı planlıyor. Öte yandan dünya çapında Bitcoin madenciliği için harcanan elektrik miktarının yıl sonunda, bir yıl içinde harcanan elektriğin yüzde 0.5'ine ulaşacağı tahmin ediliyor.


https://cointelegraph.com/news/chinese-police-arrest-bitcoin-miner-who-stole-150-mw-of-electricity Yorum Yaz
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basartenk 11 ay en beğenilen
Güneydoğuya gelsin
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Jon SNOW 37 11 ay
Megawatt degil megawatt kapasiteyi gosterir megawattsaat onun birimi
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Moving On 11 ay
Sebebi neydi ki
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yc#1 11 ay
Hevalcoin
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DH Misafiri 11 ay
hala güç ve enerji nedir bilmeden haber yazan editörler var. Sizleri ilkokul 4. sınıfa geri gönderelim bence.
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ÇatlakMerlin 11 ay
Kripto para madenciliğinin bu noktalara geleceği belliydi eninde sonunda. Yalnız Çin'de elektrik çalmaktan tutuklanma olduğunu da öğrenmemiz iyi oldu. Bak adam burada olsa başına bir şey gelmeyecekti, şansına küssün o da :)
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Tugrul_512bit 11 ay
Madenci olup da kazma nedir bilmemek.
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basartenk 11 ay en beğenilen
Güneydoğuya gelsin
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