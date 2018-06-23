150 MW elektrik çalan kripto para madencisi tutuklandı

Kısa devre ile kaçak elektrik kullandı
Nisan ayında kripto para madenciliği için donanımları alan ve tesisi kuran kişi, polise verdiği ifadesinde donanımları aldığı anda kripto para madenciliğinin maliyeti hakkında bilgisinin olmadığını açıkladı. Daha sonra operasyonlar için günde 930 dolarlık(6000 yuan) elektrik tüketimi gerektiğini öğrenen şahıs, elektrik sayacında kısa devre yaptırarak ücret ödemeden tesisi işletmeye başladı. Bölgedeki yoğun elektrik tüketimini araştıran polisler kısa devre yapılan sayaca ulaştı ve madencilik operasyonlarını tespit etti.
Ülkedeki madencilik operasyonlarının elektrik tüketimini fark eden Çin hükümeti geçtiğimiz yıldan beri çok sayıda düzenlemeyle opersyonları sınırlandırmaya çalışıyor. Hükümet baskısı altında operasyonlarını sürdüren madenciler ise tesislerini Kanada ve İzlanda gibi madencilik açısından daha verimli ülkelere taşımayı planlıyor. Öte yandan dünya çapında Bitcoin madenciliği için harcanan elektrik miktarının yıl sonunda, bir yıl içinde harcanan elektriğin yüzde 0.5'ine ulaşacağı tahmin ediliyor.
https://cointelegraph.com/news/chinese-police-arrest-bitcoin-miner-who-stole-150-mw-of-electricity Yorum Yaz Paylaş Tweetle