150 MW elektrik çalan kripto para madencisi tutuklandı

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Kripto para madenciliğinin elektrik tüketiminde önemli bir paya sahip olduğu Çin'de geçtiğimiz günlerde polis ekipleri, kripto para madenciliği yapan bir kişinin kurduğu tesise baskın düzenledi. İsmi paylaşılmayan Çin vatandaşının iki yüzün üzerinde bilgisayarla Bitcoin ve Ether madenciliği yaptığı tespit edildi. Bilgisayarlarına el konulan kişi tutuklanırken yetkililerden yapılan açıklamaya göre madencilik operasyonlarında toplam 150 MW'lık kaçak elektrik kullanıldı.





Kısa devre ile kaçak elektrik kullandı

Nisan ayında kripto para madenciliği için donanımları alan ve tesisi kuran kişi, polise verdiği ifadesinde donanımları aldığı anda kripto para madenciliğinin maliyeti hakkında bilgisinin olmadığını açıkladı. Daha sonra operasyonlar için günde 930 dolarlık(6000 yuan) elektrik tüketimi gerektiğini öğrenen şahıs, elektrik sayacında kısa devre yaptırarak ücret ödemeden tesisi işletmeye başladı. Bölgedeki yoğun elektrik tüketimini araştıran polisler kısa devre yapılan sayaca ulaştı ve madencilik operasyonlarını tespit etti.





Ülkedeki madencilik operasyonlarının elektrik tüketimini fark eden Çin hükümeti geçtiğimiz yıldan beri çok sayıda düzenlemeyle opersyonları sınırlandırmaya çalışıyor. Hükümet baskısı altında operasyonlarını sürdüren madenciler ise tesislerini Kanada ve İzlanda gibi madencilik açısından daha verimli ülkelere taşımayı planlıyor. Öte yandan dünya çapında Bitcoin madenciliği için harcanan elektrik miktarının yıl sonunda, bir yıl içinde harcanan elektriğin yüzde 0.5'ine ulaşacağı tahmin ediliyor.

https://cointelegraph.com/news/chinese-police-arrest-bitcoin-miner-who-stole-150-mw-of-electricity