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1.6 milyon kullanıcı bilgisi hackerlar tarafından çalındı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Değerli kişisel bilgilerimiz günümüzde bilgisayarımızda değil artık bulut depolama adını verdiğimiz uzak sunucularda depolanıyor. Ancak genelde kişisel bilgilerimize göz diken hacker grupları da bu alanı hedef almış durumda. 

McAfee tarafından verilen bilgilere göre dün 1.6 milyon kişinin özel bilgileri çalındı ve internette paylaşıldı. Bu bilgiler arasında email hesapları, özel mesajlar ve şifreler bulunuyor. 

Bilgilerin nasıl çalındığı bilinmiyor ancak saldırıdan etkilenen kurumların listesi, işin vehametini ortaya koyuyor. NASA, Avrupa Uzay Ajansı, pek çok eğitim kurumu listenin içerisinde. 

Saldırıyı gerçekleştiren ise GhostShell adlı bir aktivist grup. Anonymous alt grubu olan GhostShell, saldırıyı para için değil, bilginin özgür olarak kalmasını desteklemek için yaptığını belirtiyor. Beyaz Tilki Projesi olarak adlandırılan bu hareket pek çok hacker tarafından destekleniyor. 

GhostShell, saldırdığı kurumların güvenlik uzmanlarına mail göndererek sunuculardaki açığı göstermekten de geri durmamış. Bu, grubun bu yıl ki son eylemi olacak. 

Kurumsal bazda verilerin korunması daha çok kurumun kendi IT departmanını ilgilendirse de, bireysel bazda kullanıcının kendisine sorumluluk yükleniyor. Bu açıdan şifreleri karmaşık kombinasyonlardan oluşturmak ve güvenilir şifre depolama çözümlerini kullanmak büyük avantaj sağlıyor. 

http://blogs.mcafee.com/consumer-threat-notices/1-6-million-login-details-dumped-on-the-web Yorum Yaz
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yav he he aynen 6 yıl
anonymous tan sonrasini okumadim
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montevo 6 yıl
sanki şirketler satıcna aynı muameleye maruz aklmyoruz.bu bilgileri satmak ve çalınması biizm açımızdna farklı bişey mi?
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Sworn 6 yıl
İşletim sistemide kesin windowstur , linux olsa biraz sıkar.
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E_Aydin35 6 yıl
Büyük ve gerçekten hatrı sayılır bir harekat yapmışlar, "hack" tehlikesi altında olup bundan zarar görenlerin isimlerini görünce şaşırdım açıkcası.. Şifrelerin karışık, füzensiz ve farklı karakterler içermesi gerçekten avantajımıza olur..
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enaz3posta 6 yıl
bi hacker okan değiller
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