Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyon ve elektrikli bisiklet var

Tam Boyutta Gör Haftaya A101 gıda market zincirinde akıllı televizyondan akıllı telefona, harici disk sürücüsüne, araç içi aksesuarlardan elektrikli bisikletlere kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün.

16 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri

16 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait Android televizyon yer alıyor. 50 inçlik 4K ekran, 2x USB, 3x HDMI, Chromecast gibi özelliklerle gelen televizyonun fiyatı 7499TL.

9 Şubat A101 aktüel kataloğunda neler var? 6 gün önce eklendi

Samsung markasına ait 40 inçlik Full HD ekran, Tizen işletim sistemi, 2x HDMI, 1x USB, tek kumanda özelliği, uydu alıcısı gibi özellikleri olan akıllı televizyon ise 6899TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Son olarak Volta markasının çok satanlarından birisi haline gelen 40Km menzilli VSM elektrikli bisiklet modeli 7999TL iken Western Digital markasına ait 2TB kapasiteli 2.5 inç HDD ise 1199TL olarak satılacak.

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16 Şubat A101 aktüel kataloğunda neler var?