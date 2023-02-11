Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyon ve elektrikli bisiklet var

16 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri
16 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait Android televizyon yer alıyor. 50 inçlik 4K ekran, 2x USB, 3x HDMI, Chromecast gibi özelliklerle gelen televizyonun fiyatı 7499TL.
Samsung markasına ait 40 inçlik Full HD ekran, Tizen işletim sistemi, 2x HDMI, 1x USB, tek kumanda özelliği, uydu alıcısı gibi özellikleri olan akıllı televizyon ise 6899TL fiyat etiketiyle satılıyor.
Son olarak Volta markasının çok satanlarından birisi haline gelen 40Km menzilli VSM elektrikli bisiklet modeli 7999TL iken Western Digital markasına ait 2TB kapasiteli 2.5 inç HDD ise 1199TL olarak satılacak.
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah