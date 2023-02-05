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    Haftaya A101 marketlerde Philips akıllı televizyonlar, akıllı telefonlar var

    9 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Philips markasına ait akıllı televizyonlar, HiKing markasına ait akıllı telefon ve Logitech kablosuz fare yer alıyor. 
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    A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki hafta A101 zincir gıda marketlerinde akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, tabletlere ve kablosuz fare modeline uygun fiyatlı farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

    9 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri

    9 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Philips markasına ait akıllı televizyonlar yer alıyor. 50 inçlik 4K ekran, 3x HDMI, 2x USB girişi, Dolby Atmos, Dolby Vision gibi özellikleri olan televizyon modeli 9499TL fiyat etiketine sahip. 43 inçlik 4K ekran, 3x HDMI, 2x USB girişi, Dolby Atmos, Dolby Vision gibi özellikleri olan alternatif televizyon modeli ise 6999TL olarak satılacak.

    HiKing markasına ait 6.52 inçlik ekran, Helio P22 işlemci, 4GB RAM, 128GB depolama, 21MP arka kamera, 8MP ön kamera, 4500mAh batarya gibi özelliklere sahip A41 akıllı telefon modeli 2799TL seviyesinde.

    6.51 inçlik ekran, Helio G35 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, 50MP+2MP+2MP arka kamera, 16MP ön kamera, 5000mAh batarya gibi özelliklere sahip olan Oppo A55 akıllı telefon modeli 5399TL fiyat etiketine sahip.

    Son olarak Logitech markasına 12 ay pil ömrü, 1000 DPI optik sensör, iki el kullanımına uygun, 10 metre bağlantı mesafesi sunan M185 kablosuz fare modeli de 189TL fiyat etiketi ile satılacak.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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