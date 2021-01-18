17.500 TL’lik ödül havuzuna sahip olan Casper Excalibur'un Valorant Turnuvası başladı

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Oyun dünyasının en popüler oyunlarından biri olan League of Legends'ın geliştiricisinden gelen birinci şahıs bakış açısına sahip shooter oyun Valorant için ülkemizde yeni bir turnuva başlıyor.

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Casper Excalibur ve NVDIA işbirliği ile düzenlenen “Valorant Reflex Masters” turnuvası oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor. 17 bin 500 liranın ödül olarak dağıtılacağı bu turnuvada eleme grupları 3 gruptan oluşuyor ve kayıtlar herkese açık. Her elemeden 4 takım büyük finallere çıkacak; davetli yayıncılarının takımlarının da yarışacağı 4. gruptan çıkan 4 takımla beraber toplamda 16 takım, 29–30 Ocak‘ta büyük ödül için rekabet edecekler!

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Geçtiğimiz günlerde ilk elemesi biten turnuvanın 2. elemesi 18-19 Ocak, 3. eleme ise 21-22 Ocak tarihlerinde olacak. 2. ve 3. elemelerden dilediğinize katılım sağlayabileceğiniz turnuvada 64 takım arasından ilk 4'e girerseniz ve 29-30 Ocak günü düzenlenecek canlı finallere katılmaya ve 17.500 TL'lik ödül havuzundan yararlanmaya hak kazanabilirsiniz.

Turnuva hakkında daha fazla detaylı bilgi almak için ve turnuvaya katılmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Eleme: 18-19 Ocak

3. Eleme: 21-22 Ocak

FİNAL: 29-30 Ocak

Turnuvayı aşağıdaki Twtich kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.twitch.tv/ExcaliburClann

https://www.twitch.tv/nvidiageforcetr

https://www.twitch.tv/kendinemuzisyen

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