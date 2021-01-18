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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    17.500 TL’lik ödül havuzuna sahip olan Casper Excalibur'un Valorant Turnuvası başladı

    Oyun dünyasının öncü markalarından Excalibur ve NVDIA işbirliği ile “Valorant Reflex Masters” turnuvası oyun severlerle buluşmaya hazırlanıyor.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    17.500 TL’lik ödül havuzuna sahip olan Casper Excalibur'un Valorant Turnuvası başladı
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    Oyun dünyasının en popüler oyunlarından biri olan League of Legends'ın geliştiricisinden gelen birinci şahıs bakış açısına sahip shooter oyun Valorant için ülkemizde yeni bir turnuva başlıyor.

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    Casper Excalibur ve NVDIA işbirliği ile düzenlenen “Valorant Reflex Masters” turnuvası oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor. 17 bin 500 liranın ödül olarak dağıtılacağı bu turnuvada eleme grupları 3 gruptan oluşuyor ve kayıtlar herkese açık. Her elemeden 4 takım büyük finallere çıkacak; davetli yayıncılarının takımlarının da yarışacağı 4. gruptan çıkan 4 takımla beraber toplamda 16 takım, 29–30 Ocak‘ta büyük ödül için rekabet edecekler!

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    Geçtiğimiz günlerde ilk elemesi biten turnuvanın 2. elemesi 18-19 Ocak, 3. eleme ise 21-22 Ocak tarihlerinde olacak. 2. ve 3. elemelerden dilediğinize katılım sağlayabileceğiniz turnuvada 64 takım arasından ilk 4'e girerseniz ve 29-30 Ocak günü düzenlenecek canlı finallere katılmaya ve 17.500 TL'lik ödül havuzundan yararlanmaya hak kazanabilirsiniz.

    Turnuva hakkında daha fazla detaylı bilgi almak için ve turnuvaya katılmak için buraya tıklayabilirsiniz.

    2. Eleme: 18-19 Ocak

    3. Eleme: 21-22 Ocak

    FİNAL: 29-30 Ocak

    Turnuvayı aşağıdaki Twtich kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

    • https://www.twitch.tv/ExcaliburClann
    • https://www.twitch.tv/nvidiageforcetr
    • https://www.twitch.tv/kendinemuzisyen


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    TheJudgé

    yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş

    16 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ssbrutality (Okan Günaydın) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    öncü markalarından hımm..
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