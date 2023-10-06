Riot Games’ten Cumhuriyetin 100. yılına özel turnuva: Toplam 420 bin TL ödül havuzu

- Riot Games Türkiye 100. Yıl Kupası
- League of Legends Turnuvası: 13 Ekim - 19 Ekim.
- VALORANT Turnuvası: 23 Ekim - 29 Ekim
- LoL: Wild Rift Turnuvası: 9 Ekim - 11 Ekim
- Teamfight Tactics Turnuvası: 18 Ekim - 24 Ekim
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Riot Games Türkiye 100. Yıl Kupası
Riot Games, yaptığı duyuruda “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl coşkusu için geri sayarken topluluğumuz ve oyuncularımızla birlikte 100 yılda bir gelecek bu özel dönemi hep birlikte kutluyoruz. 100 yıl önce hiçbirimiz burada olmasak da o günlerden bugünü hayal edenlerin bıraktığı izleri takip ediyor, bu zafer ve heyecan dolu yolculuğu 100 yılda bir gelecek eşsiz bir turnuva ile anmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
Düzenlenecek büyük turnuva, 9 Ekim - 29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek ve tüm oyunlar için toplam 420.000 TL ödül havuzu sunulacak. Riot, aynı zamanda eşsiz ve iz bırakacak bir hediyenin daha olduğunu belirtiyor. Turnuva Şampiyonları kendileri için özel tasarlanmış Türkiye 100. Yıl Kupası Zio oyuncu koltuklarının sahibi olacak
Turnuva kayıt sayfasına buraya tıklayarak erişebilirsin.
League of Legends Turnuvası: 13 Ekim - 19 Ekim.
- Takım ₺50.000 ve takımdaki 5 oyuncu için de özel tasarım ZIO Oyuncu Koltuğu
- Takım ₺50.000
- Takım ₺30.000
- Takım ₺15.000
VALORANT Turnuvası: 23 Ekim - 29 Ekim
- Takım ₺50.000 ve takımdaki 5 oyuncu için de özel tasarım ZIO Oyuncu Koltuğu
- Takım ₺50.000
- Takım ₺30.000
- Takım ₺15.000
LoL: Wild Rift Turnuvası: 9 Ekim - 11 Ekim
- Takım ₺25.000 ve takımdaki 5 oyuncu için de özel tasarım ZIO Oyuncu Koltuğu
- Takım ₺25.000
- Takım ₺18.750
- Takım ₺12.500
Teamfight Tactics Turnuvası: 18 Ekim - 24 Ekim
- Oyuncu ₺10.000 ve Şampiyon için özel tasarım ZIO Oyuncu Koltuğu
- Oyuncu ₺10.000
- Oyuncu ₺7.500
- Oyuncu ₺5.000
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.