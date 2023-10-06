Riot Games’ten Cumhuriyetin 100. yılına özel turnuva: Toplam 420 bin TL ödül havuzu

Tam Boyutta Gör Türkiye Cumhuriyeti, 100. yaşını kutlamaya artık günler sayıyor. Bu önemli dönüm noktasını kutlamak için ise Riot Games, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel turnuvalar başlatacağını duyurdu. Yapılacak turnuvalarda oyuncular League of Legends, Valorant, LoL: Wild Rift, Teamfight Tactics ve Legends of Runeterra’da karşı karşıya gelecek.

Riot Games Türkiye 100. Yıl Kupası

Riot Games, yaptığı duyuruda “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl coşkusu için geri sayarken topluluğumuz ve oyuncularımızla birlikte 100 yılda bir gelecek bu özel dönemi hep birlikte kutluyoruz. 100 yıl önce hiçbirimiz burada olmasak da o günlerden bugünü hayal edenlerin bıraktığı izleri takip ediyor, bu zafer ve heyecan dolu yolculuğu 100 yılda bir gelecek eşsiz bir turnuva ile anmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Düzenlenecek büyük turnuva, 9 Ekim - 29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek ve tüm oyunlar için toplam 420.000 TL ödül havuzu sunulacak. Riot, aynı zamanda eşsiz ve iz bırakacak bir hediyenin daha olduğunu belirtiyor. Turnuva Şampiyonları kendileri için özel tasarlanmış Türkiye 100. Yıl Kupası Zio oyuncu koltuklarının sahibi olacak

Turnuva kayıt sayfasına buraya tıklayarak erişebilirsin.

League of Legends Turnuvası: 13 Ekim - 19 Ekim.

Takım ₺50.000 ve takımdaki 5 oyuncu için de özel tasarım ZIO Oyuncu Koltuğu Takım ₺50.000 Takım ₺30.000 Takım ₺15.000

VALORANT Turnuvası: 23 Ekim - 29 Ekim

Takım ₺50.000 ve takımdaki 5 oyuncu için de özel tasarım ZIO Oyuncu Koltuğu Takım ₺50.000 Takım ₺30.000 Takım ₺15.000

LoL: Wild Rift Turnuvası: 9 Ekim - 11 Ekim

Takım ₺25.000 ve takımdaki 5 oyuncu için de özel tasarım ZIO Oyuncu Koltuğu Takım ₺25.000 Takım ₺18.750 Takım ₺12.500

Teamfight Tactics Turnuvası: 18 Ekim - 24 Ekim

Oyuncu ₺10.000 ve Şampiyon için özel tasarım ZIO Oyuncu Koltuğu Oyuncu ₺10.000 Oyuncu ₺7.500 Oyuncu ₺5.000

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Riot Games’ten Cumhuriyetin 100. yılına özel turnuva