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    Anlık Bildirim

    Riot Games’ten Cumhuriyetin 100. yılına özel turnuva: Toplam 420 bin TL ödül havuzu

    Riot Games, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı için özel bir turnuva düzenleyeceğini duyurdu. Riot’un oyunlarında düzenlenecek turnuvalarda toplam ödül havuzu ise 420 bin TL.
    Riot Games’ten Cumhuriyetin 100. yılına özel turnuva Tam Boyutta Gör
    Türkiye Cumhuriyeti, 100. yaşını kutlamaya artık günler sayıyor. Bu önemli dönüm noktasını kutlamak için ise Riot Games, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel turnuvalar başlatacağını duyurdu. Yapılacak turnuvalarda oyuncular League of Legends, Valorant, LoL: Wild Rift, Teamfight Tactics ve Legends of Runeterra’da karşı karşıya gelecek.

    Riot Games Türkiye 100. Yıl Kupası

    Riot Games, yaptığı duyuruda “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl coşkusu için geri sayarken topluluğumuz ve oyuncularımızla birlikte 100 yılda bir gelecek bu özel dönemi hep birlikte kutluyoruz. 100 yıl önce hiçbirimiz burada olmasak da o günlerden bugünü hayal edenlerin bıraktığı izleri takip ediyor, bu zafer ve heyecan dolu yolculuğu 100 yılda bir gelecek eşsiz bir turnuva ile anmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Düzenlenecek büyük turnuva, 9 Ekim - 29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek ve tüm oyunlar için toplam 420.000 TL ödül havuzu sunulacak. Riot, aynı zamanda eşsiz ve iz bırakacak bir hediyenin daha olduğunu belirtiyor. Turnuva Şampiyonları kendileri için özel tasarlanmış Türkiye 100. Yıl Kupası Zio oyuncu koltuklarının sahibi olacak

    Turnuva kayıt sayfasına buraya tıklayarak erişebilirsin.

    League of Legends Turnuvası: 13 Ekim - 19 Ekim.

    1. Takım ₺50.000 ve takımdaki 5 oyuncu için de özel tasarım ZIO Oyuncu Koltuğu
    2. Takım ₺50.000
    3. Takım ₺30.000
    4. Takım ₺15.000

    VALORANT Turnuvası: 23 Ekim - 29 Ekim

    1. Takım ₺50.000 ve takımdaki 5 oyuncu için de özel tasarım ZIO Oyuncu Koltuğu
    2. Takım ₺50.000
    3. Takım ₺30.000
    4. Takım ₺15.000

    LoL: Wild Rift Turnuvası: 9 Ekim - 11 Ekim

    1. Takım ₺25.000 ve takımdaki 5 oyuncu için de özel tasarım ZIO Oyuncu Koltuğu
    2. Takım ₺25.000
    3. Takım ₺18.750
    4. Takım ₺12.500

    Teamfight Tactics Turnuvası: 18 Ekim - 24 Ekim

    1. Oyuncu ₺10.000 ve Şampiyon için özel tasarım ZIO Oyuncu Koltuğu
    2. Oyuncu ₺10.000
    3. Oyuncu ₺7.500
    4. Oyuncu ₺5.000
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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