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    Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyonlar ve akıllı bisiklet var

    17 Ağustos A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait akıllı televizyonlar ve OLA markasına ait katlanabilir elektrikli bisiklet modeli yer alıyor. 
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    17 Ağustos A101 Tam Boyutta Gör
    Haftaya A101 perakende gıda marketlerinde akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, katlanabilir elektrikli bisikletlere, elektrikli ev aletlerine kadar uygun fiyatlı farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

    17 Ağustos A101 aktüel teknoloji ürünleri neler?

    17 Ağustos A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait akıllı televizyonlar yer alıyor. 55 inçlik Ultra HD ekran, 2x USB, 3x HDMI, Android TV, Chromecast gibi özellikleri olan model 12499TL fiyat etiketine sahip. Alternatif olarak 32 inçlik uydu alıcılı akıllı televizyon ise 4999TL.

    Diğer taraftan OLA markasına ait 50Km maksimum menzil, 25Km/s maksimum hız, 7 Shimano vites, 5 saat şarj süresi, 30 derece eğim çıkma, taşınabilir batarya gibi özellikleri olan katlanabilir bisiklet modeli 12490TL olacak.

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