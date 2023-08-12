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    ŞOK marketlerde Android TV kutusu ve LED projeksiyon cihazı var

    8 Ağustos-15 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında NPO markasına ait Android TV kutusu, Usams markasına ait LED aydınlatmalı oyuncu kulaklığı gibi ürünler yer alacak.
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    8 Ağustos-15 Ağustos ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    ŞOK perakende gıda zincirinde bu hafta itibariyle Android TV kutusu, taşınabilir LED projeksiyon cihazı, araç içi hızlı şarj adaptörü, tam kablosuz oyuncu kulaklığı, akıllı saat gibi teknoloji ürünleri yer alacak.

    8 Ağustos-15 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    8 Ağustos-15 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında NPO markasına ait Android TV kutusu dikkat çekiyor. 2GB RAM ve 16GB dahili hafızası olan cihazda HDMI, Ethernet, USB ve hafıza kartı yer alıyor. Fiyatı ise 1149TL.

    Yine NPO markasına ait taşınabilir T400 3000L LED projeksiyon cihazı 3000 ansi lümen parlaklık, Full HD çözünürlük, 50000 saat ampül ömrü, USB, HDMI gibi özellikleri ile 1399TL fiyat etiketinden satılacak.

    Son olarak Usams markasına ait Bluetooth 5.0, 4.5 saat kullanım ömrü, kutusu ile 13 saat ekstra şarj, yazılımsal gürültü engelleme, LED aydınlatma gibi özelliklere sahip tam kablosuz oyuncu kulaklığı da 319TL olarak raflara çıkacak. Bunun haricinde Usams markasının farklı araç içi hızlı şarj cihazları da satılacak.

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