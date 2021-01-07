God of War Ragnarok, PS4 için de çıkış yapacak gibi duruyor

Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Santa Monica Studio'nun yaptığı yenilenmiş God of War serisinin devam oyunu God of War Ragnarok, geçtiğimiz yıl kısa bir video eşliğinde duyurulmuştu.İlginizi Çekebilir League of Legends evreninde geçen devasa bir MMO oyunu geliyor
Ayrıca Bkz. "Microsoft'un Nintendo, EA ve Square Enix'i satın almaya çalıştığı ortaya çıktı"
Ne yazık ki duyuru esnasında oyun ile ilgili hiçbir detay paylaşılmadı, ekranda yalnızca oyunun ismi ve 2021 yazdı. 2021 yılında oyunun çıkması pek ihtimal dahilinde değil, büyük ihtimalle bu yıl sadece oyuna dair ilk detayları açıklarlar.
Oyun için şu anda bilinen tek şey PlayStation 5 için çıkış yapacağı. Ancak eski Santa Monica geliştiricisi David Jaffe, oyunun PlayStation 4 için de yayınlanacağından fazlasıyla emin. Aslında bu durum çok da sürpriz olmaz çünkü Sony zaten birkaç yıl daha PlayStation 4'ü destekleyeceğini açıklamıştı.
Zaten şu anda PlayStation 5'e özel olarak çıkan ve duyurulan oyunlara baktığımızda PlayStation 4'e çıkmayan tek oyun Demon's Souls. Umuyoruz kalitesinden ve performansından ödün vermeden eski nesil konsollara çıkan bir oyun olur.
https://www.dualshockers.com/god-of-war-ragnarok-might-be-a-cross-gen-title-according-to-a-former-santa-monica-dev/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Oyunun 3. ve son bölümü ps5 in tüm gücünün kullanılacağı gerçek nexgen oyun olacak.2021 erken diye düşünüyoruz,fakat ilk oyunun tamamlanmasından 2021 in sonlarına kadar baya bir vakitleri var.Kaldıki herşeyi hazır olan hatta oyunun geçeceği diyarların bile hazır olduğunu düşünüyorum,ilk oyunun bütünlüğü açısından kilitliydi.
özetle yeni oyun ragnarok ilk oyundan görsel olarak pek farklı olmayacak.ps4 de ki spiderman ile,ps5 de ki miles morales arasındaki fark gibi.
4 Kişi Okuyor (0 Üye, 4 Misafir) 1 Masaüstü 3 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
12450 kez okundu.
26 kişi, toplam 26 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
god of war ragnarok, god of war ve