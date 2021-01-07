God of War Ragnarok, PS4 için de çıkış yapacak gibi duruyor

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Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Santa Monica Studio'nun yaptığı yenilenmiş God of War serisinin devam oyunu God of War Ragnarok, geçtiğimiz yıl kısa bir video eşliğinde duyurulmuştu.

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Ne yazık ki duyuru esnasında oyun ile ilgili hiçbir detay paylaşılmadı, ekranda yalnızca oyunun ismi ve 2021 yazdı. 2021 yılında oyunun çıkması pek ihtimal dahilinde değil, büyük ihtimalle bu yıl sadece oyuna dair ilk detayları açıklarlar.

Oyun için şu anda bilinen tek şey PlayStation 5 için çıkış yapacağı. Ancak eski Santa Monica geliştiricisi David Jaffe, oyunun PlayStation 4 için de yayınlanacağından fazlasıyla emin. Aslında bu durum çok da sürpriz olmaz çünkü Sony zaten birkaç yıl daha PlayStation 4'ü destekleyeceğini açıklamıştı.

Zaten şu anda PlayStation 5'e özel olarak çıkan ve duyurulan oyunlara baktığımızda PlayStation 4'e çıkmayan tek oyun Demon's Souls. Umuyoruz kalitesinden ve performansından ödün vermeden eski nesil konsollara çıkan bir oyun olur.

https://www.dualshockers.com/god-of-war-ragnarok-might-be-a-cross-gen-title-according-to-a-former-santa-monica-dev/

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