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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    God of War Ragnarok, PS4 için de çıkış yapacak gibi duruyor

    PlayStation'ın en büyük markalarından biri olan God of War'un yeni oyunu God of War Ragnarok, geçtiğimiz sene duyuruldu ancak resmi olarak platformları hala açıklanmadı.
    2 gün
    12,5b
    4
    49
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    4

    God of War Ragnarok, PS4 için de çıkış yapacak gibi duruyor
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    Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Santa Monica Studio'nun yaptığı yenilenmiş God of War serisinin devam oyunu God of War Ragnarok, geçtiğimiz yıl kısa bir video eşliğinde duyurulmuştu.

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    Ne yazık ki duyuru esnasında oyun ile ilgili hiçbir detay paylaşılmadı, ekranda yalnızca oyunun ismi ve 2021 yazdı. 2021 yılında oyunun çıkması pek ihtimal dahilinde değil, büyük ihtimalle bu yıl sadece oyuna dair ilk detayları açıklarlar. 

    Oyun için şu anda bilinen tek şey PlayStation 5 için çıkış yapacağı. Ancak eski Santa Monica geliştiricisi David Jaffe, oyunun PlayStation 4 için de yayınlanacağından fazlasıyla emin. Aslında bu durum çok da sürpriz olmaz çünkü Sony zaten birkaç yıl daha PlayStation 4'ü destekleyeceğini açıklamıştı.

    Zaten şu anda PlayStation 5'e özel olarak çıkan ve duyurulan oyunlara baktığımızda PlayStation 4'e çıkmayan tek oyun Demon's Souls. Umuyoruz kalitesinden ve performansından ödün vermeden eski nesil konsollara çıkan bir oyun olur.



    https://www.dualshockers.com/god-of-war-ragnarok-might-be-a-cross-gen-title-according-to-a-former-santa-monica-dev/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    smalsrol (Volkan Küçük) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "Yeni nesil" söylemi külliyen yalan. Artık konsollar pc gibi upgrade alan cihazlar oldu. GamerNexus'dan Steve dün bir video yayınladı, 4 senelik 500 dolarlık bir pc ile Ps5 hemen hemen aynı performansı veriyor. Zaten 4k 30 fps full grafik mi , 4k 60 fps performans modu (ps4 grafiği) mu secenekelr aslında bu cihazların yeni nesil için yetersiz oldugunu ortaya koyuyor. Neslin başında 8k cihazları geliyor diye lanse edip milleti gaza getirdiler ama sonuc ortada. Neyse ben Ps4 pro ile mutluyum Sony :) Teşekkürler
    "Yeni nesil" söylemi külliyen yalan. Artık konsollar pc gibi upgrade alan cihazlar oldu. GamerNexus'dan Steve dün bir video yayınladı, 4 senelik 500 dolarlık bi...
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    3 Yanıt Yanıtla +10
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 2 gün ( Mesaj Silindi ) smalsrol
    Nasıl bi bilgisayarmış bu 500 dolara yeni neslin yapabildiğini yapan ? Link var mı
    4 Yanıt Yanıtla +9
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    gowlet 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Böyle bişey olursa mükemmel olur. PS4’ü hemen bitirmemeliler. Her yerde söylüyorum bunu. Eminim benim gibi fazlasıyla tatmin olanlar vardır PS4 grafiklerinden..
    Böyle bişey olursa mükemmel olur. PS4’ü hemen bitirmemeliler. Her yerde söylüyorum bunu. Eminim benim gibi fazlasıyla tatmin olanlar vardır PS4 grafiklerinden.....
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    boşyapanlaratepki 16 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Enis kirazoğlu havalara ujajak
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    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    O değil de Ms geçmiş nesile destek vereceğini açıkladığında sabah akşam eleştiren fanboylar, Ps5 için duyurulan bazı oyunlar Ps4 için de duyurulunca nasıl da morarmışlardı zuhahaha
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    FrioVentus (Frio Ventus) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    God of War'ın oyununda zaten neyi beğenmediniz de yeni nesil olmayacak diyorsunuz? Zaten oyundaki her şey iyiydi. Ps5'de daha yüksek grafiklisini ve yüksek fps'lisini oynamak yetmiyor mu.
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    TheLuBu (Atari 2600 den Bugüne... ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    115 milyon satmış bir konsol var ortada. Bu büyük bir kazanç demek. PS4 e süre boyunca sadece 1 adet GOW oyunu yapıldı.
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    emretor23 (Emre ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Gelmesin PS4'e artık çıkarmasınlardi o zaman yeni nesil konsol. Next Gen oyun görelim artık 🤔
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    asertyu 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ps4 e de çıksın ne güzel. Ps4 30 fps oynar. Ps5 60 fps daha iyi grafiklerle oynar.
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    MadeGuy (Tony Soprano ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Gerçek anlamda yeni nesil bir God of War görmek güzel olurdu. Aslında bir olumlu tarafı da var. Her ne kadar oyunlar exc. olsa bile konsolun ilk 1-2 yılında bütün nimetlerinden faydalanamıyorlar. Bir sonra ki çıkacak GoW oyununa nasip olacak demek ki PS5 in sınırlarını zorlamak.
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    Rachsuchtig 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Belki de ps4 ve ps5 arasındaki farkı ciddi şekilde gösterecek şekilde yapacaklardir ps5 satmak için
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    NECO ksk (Neco ksk) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    God of war serisi 3 oyun olacak denmişti.İlk oyun ve 2021 ragnarok diye hitap ettiğimiz iki oyun ps4 sistemi üzerinden geliştirilmiş gibi görünüyor.Sony bunun önceden hesabını yapmış olmalı,150 milyon ps4 müşterisini ps5 in ilk yılında gözardı edemezlerdi.

    Oyunun 3. ve son bölümü ps5 in tüm gücünün kullanılacağı gerçek nexgen oyun olacak.2021 erken diye düşünüyoruz,fakat ilk oyunun tamamlanmasından 2021 in sonlarına kadar baya bir vakitleri var.Kaldıki herşeyi hazır olan hatta oyunun geçeceği diyarların bile hazır olduğunu düşünüyorum,ilk oyunun bütünlüğü açısından kilitliydi.

    özetle yeni oyun ragnarok ilk oyundan görsel olarak pek farklı olmayacak.ps4 de ki spiderman ile,ps5 de ki miles morales arasındaki fark gibi.
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    ReflexAction (Emre ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    2021 tarihi zaten konsol satmak için uydurulmuş bir yalandı PS5 in demon souls'dan başka adam akıllı exc oyunu yok 2021 yılında da olmayacak gibi duruyor.
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    12450 kez okundu.
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