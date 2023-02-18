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    ŞOK marketlerde SSD, RAM, kablosuz kulaklık ve akıllı telefonlar var

    18 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Kingston ve Hikvision bellek ürünleri, Lenovo dizüstü bilgisayar, Oppo Enco Air kulaklık, Columbia montları satılacak. 
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    Bu hafta ŞOK zincir marketlerinde dahili bellek bileşenleri, kablosuz kulaklık, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, airfryer ürünlerinin yanında premium giyim eşyaları da satışa sunuluyor.

    18 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    18 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Kingston markasına ait A400 2.5 inçlik SSD sürücü yer alıyor. 500MB/s okuma, 350MB/s yazma hızları olan sürücü 240GB kapasiteye sahip. Fiyatı 415TL.

    Hikvision markasına ait 16GB kapasiteli DDR4 2666MHz RAM modülü CL19 gecikmesi ile 859TL fiyat etiketine sahip. Yine Hikvision markasının E100 SSD sürücüsü 599MB/s okuma hızları ile 729TL seviyesinde.

    Oppo Enco Air kulaklık modeli 4 saate varan kullanım süresi ve Bluetooth 5.2 bağlantısı ile 1049TL olarak satılacak. 6.5 inçlik ekran, Helio G57 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 50MP ana sensöe, 8MP ön kamera, 5000mAh kapasiteli bataryaya sahip Casper VIA F30 Plus modeli 4799TL.

    6.67 inçlik AMOLED ekran, Snapdragon 732G yonga seti, 8GB LPDDR4X RAM, 128GB UFS 2.2 depolama, 5020mAh batarya, 33W hızlı şarj, 108MP ana sensör, 16MP ön kamera sunan Redmi Note 10 Pro modeli ise 8699TL. Son olarak Columbia ve Nike markalarına ait üst seviye mont ve spor ayakkabılar da meraklılarını bekliyor olacak.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 3 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 5 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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