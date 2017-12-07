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18:9 ekranlı Xiaomi Redmi 5 serisi duyuruldu

18:9 görüntü oranını merak edenler için Xiaomi çok ucuza deneyimleme şansı sunuyor. Xiaomi Redmi 5 serisi biraz kalın çerçeveli de olsa giriş seviyesi için oldukça uygun.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
5,8b
1
28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin en çok satan akıllı telefon serisi konumundaki Redmi, beşinci nesli ile yola devam ediyor. Firma önemli bir değişiklik yaparak ilk kez çerçevesiz ekran olarak tabir edilen 18:9 görüntü oranına yer veriyor. 

Xiaomi Redmi 5 serisi neler sunuyor?

Redmi 5 serisi iki modele ev sahipliği yapıyor: Redmi 5 ve Redmi 5 Plus. Her iki modelde de 18:9 ekran kullanıldığını görüyoruz. Boyut farkı yanında yonga ve batarya da farklılaşıyor.

Aslında 18:9 oranını kullansa da telefon oldukça kalın çerçevelere sahip. Giriş seviyesi için çok da eleştirilecek bir unsur değil. Diğer taraftan metal kasa ve arka parmak izi okuyucusu geleneği de devam ediyor.

Redmi 5 modelinde 5.7 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Yonga seti tarafında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 450 yonga seti kullanılıyor.

3GB RAM ve 16GB/32GB depolama kapasitesi ile desteklenen telefonun ana kamerası 12MP çözünürlüğünde, ön kamerası ise 5MP çözünürlüğünde olacak. Telefonun bataryası 3300mAh kapasitesinde.

En ucuz çerçevesiz telefon olma özelliğine sahip Redmi 5 modelinde 2GB RAM/16GB depolama kapasiteli versiyon için 120$ isteniyor. 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi ise 135$ civarında.

Ayrıca Bkz. "Mi Pad isim hakkına Apple engeli"

Redmi 5 Plus modelinde ise 5.99 inçlik 1080x2160 çözünürlüğünde bir ekran bizi karşılıyor. Daha hızlı Snapdragon 625 yonga setinden güç alan modelde 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitesi olacak.

4000mAh kapasiteli batarya ile daha uzun kullanım süresi sunan modelde kameralar da aynı. Modelin 3GB RAM/32GB depolama kapasitesine sahip versiyonu 150$ civarında. 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi ise 180$’dan alıcı bulacak. Satışlar 12 Aralık itibariyle başlıyor. 


 

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/12/7/16745028/xiaomi-redmi-5-plus-specs-price-release-date-announcement Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
V4LKyR 1 yıl en beğenilen
Bu Xiaomi Snapdragon 625'leri kilo ile almış herhalde, her modelinde bolca kullanıyor.
İnsan bi 660 falan koyar yahu. Fiyatını da 40-50 $ fazla yap.
Yanıtla +15
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cngzmls 1 yıl
Telefonun boyutlarını vermemeniz büyük eksiklik.
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cngzmls 1 yıl
Arkadaşlar ekran kasa oranı %75. Yani Ekrem 'in a abarttığı kadar çerçeveler kalın değil. Redmi beş kalınlığı 7.7 mm, plus versiyonun 8.1 mm. Değerler çok iyi bence.
Arkadaşlar ekran kasa oranı %75. Yani Ekrem 'in a abarttığı kadar çerçeveler kalın değil. Redmi beş kalınlığı 7.7 mm, plus versiyonun 8.1 mm. Değerler çok iyi b...
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1 Avatar
alimmm78 1 yıl
Note serisi cikmayacak yaziyor
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FIRAT_G_ 1 yıl
18 inch sandım heyecanlandım
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Adoring 1 yıl
Daha onceki modellerde zararina satiyorlardi artik piyasasini yapinca yeni cikan telefonlari eski ile ayni bilesenler kullaniliyor.Bu olmadi.
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King Stannis 1 yıl
m.youtube.com/...
Beklediğimden daha güzel görünüyor.
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gcb1903 1 yıl
Çıksa da alsak. İlk deneyenlerden olmak istiyorum.
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ysjodyy 1 yıl
Rez
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LambayaFunfDe 1 yıl
20:10
30:15
100:50
NEDEN 2:1 DEĞİL BU NE SAÇMALIK
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DH Misafiri 1 yıl
Merhaba ben XİAOMİ Mİ6 128GB HAFIZA 6GB RAM almayı düşünüyorumda tavsiyelerinizi alabilirmiyim?
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DH Misafiri 1 yıl
Redmi note 4ten 11 ay sonra aynı işlemciyle çıkması kabul edilebilir değil. Boşa beklemişim.
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Sharparrow 1 yıl
o fiyata o çerçeveyi buldun öp başına koy ekrem...
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