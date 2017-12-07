18:9 ekranlı Xiaomi Redmi 5 serisi duyuruldu

Xiaomi’nin en çok satan akıllı telefon serisi konumundaki Redmi, beşinci nesli ile yola devam ediyor. Firma önemli bir değişiklik yaparak ilk kez çerçevesiz ekran olarak tabir edilen 18:9 görüntü oranına yer veriyor.

Xiaomi Redmi 5 serisi neler sunuyor?

Redmi 5 serisi iki modele ev sahipliği yapıyor: Redmi 5 ve Redmi 5 Plus. Her iki modelde de 18:9 ekran kullanıldığını görüyoruz. Boyut farkı yanında yonga ve batarya da farklılaşıyor.

Aslında 18:9 oranını kullansa da telefon oldukça kalın çerçevelere sahip. Giriş seviyesi için çok da eleştirilecek bir unsur değil. Diğer taraftan metal kasa ve arka parmak izi okuyucusu geleneği de devam ediyor.

Redmi 5 modelinde 5.7 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Yonga seti tarafında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 450 yonga seti kullanılıyor.

3GB RAM ve 16GB/32GB depolama kapasitesi ile desteklenen telefonun ana kamerası 12MP çözünürlüğünde, ön kamerası ise 5MP çözünürlüğünde olacak. Telefonun bataryası 3300mAh kapasitesinde.

En ucuz çerçevesiz telefon olma özelliğine sahip Redmi 5 modelinde 2GB RAM/16GB depolama kapasiteli versiyon için 120$ isteniyor. 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi ise 135$ civarında.

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Redmi 5 Plus modelinde ise 5.99 inçlik 1080x2160 çözünürlüğünde bir ekran bizi karşılıyor. Daha hızlı Snapdragon 625 yonga setinden güç alan modelde 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitesi olacak.

4000mAh kapasiteli batarya ile daha uzun kullanım süresi sunan modelde kameralar da aynı. Modelin 3GB RAM/32GB depolama kapasitesine sahip versiyonu 150$ civarında. 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi ise 180$’dan alıcı bulacak. Satışlar 12 Aralık itibariyle başlıyor.