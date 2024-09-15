A101 bu kez iki karavan birden satacak

19 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri
19 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında iki farklı çekme karavan modeli yer alıyor. Erba markasına ait 4 metrelik çekme karavan; 2 kişilik ranza, 205W güneş paneli, 750Kg altı, 12V buzdolabı, LED aydınlatma gibi özelliklerle 239000TL olarak satılacak.
3.6 metrelik diğer karavan modeli ise 12V buzdolabı, 12V hidrofor, 205W güneş paneli, 30L su deposu, iki gözlü inox ocak, 750Kg altı ağırlık, O1 onay belgesi gibi özelliklerle 209000TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan Volta markasına ait 5.5L yakıt tankı, 75Km/s, 150Kg taşıma kapasitesi, 180cc benzinli off-road ATV aracı 84990TL iken APEC VB4 elektrikli bisiklet modeli de 19990TL olarak alıcılarını bekliyor olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.