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    A101 bu kez iki karavan birden satacak

    19 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında 4 metre ve 3.6 metre olarak iki farklı çekme karavan, elektrikli bisiklet, elektrikli motosiklet ve benzinli off-road ATV aracı satılacak.
    19 Eylül A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    A101 gıda marketleri zincirinde önümüzdeki hafta bir değil iki çekme karavan birden satılacak. Ayrıca katalogda elektrikli bisiklet, elektrikli motosiklet ve benzinli off-road ATV aracı bulmak da mümkün olacak.

    19 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri

    19 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında iki farklı çekme karavan modeli yer alıyor. Erba markasına ait 4 metrelik çekme karavan; 2 kişilik ranza, 205W güneş paneli, 750Kg altı, 12V buzdolabı, LED aydınlatma gibi özelliklerle 239000TL olarak satılacak.

    3.6 metrelik diğer karavan modeli ise 12V buzdolabı, 12V hidrofor, 205W güneş paneli, 30L su deposu, iki gözlü inox ocak, 750Kg altı ağırlık, O1 onay belgesi gibi özelliklerle 209000TL fiyat etiketine sahip.

    Diğer taraftan Volta markasına ait 5.5L yakıt tankı, 75Km/s, 150Kg taşıma kapasitesi, 180cc benzinli off-road ATV aracı 84990TL iken APEC VB4 elektrikli bisiklet modeli de 19990TL olarak alıcılarını bekliyor olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 5 gün önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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