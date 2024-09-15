A101 bu kez iki karavan birden satacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör A101 gıda marketleri zincirinde önümüzdeki hafta bir değil iki çekme karavan birden satılacak. Ayrıca katalogda elektrikli bisiklet, elektrikli motosiklet ve benzinli off-road ATV aracı bulmak da mümkün olacak.

19 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri

19 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında iki farklı çekme karavan modeli yer alıyor. Erba markasına ait 4 metrelik çekme karavan; 2 kişilik ranza, 205W güneş paneli, 750Kg altı, 12V buzdolabı, LED aydınlatma gibi özelliklerle 239000TL olarak satılacak.

12 Eylül A101 Ekstra ürünleri neler? 2 gün önce eklendi

3.6 metrelik diğer karavan modeli ise 12V buzdolabı, 12V hidrofor, 205W güneş paneli, 30L su deposu, iki gözlü inox ocak, 750Kg altı ağırlık, O1 onay belgesi gibi özelliklerle 209000TL fiyat etiketine sahip.

Diğer taraftan Volta markasına ait 5.5L yakıt tankı, 75Km/s, 150Kg taşıma kapasitesi, 180cc benzinli off-road ATV aracı 84990TL iken APEC VB4 elektrikli bisiklet modeli de 19990TL olarak alıcılarını bekliyor olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.