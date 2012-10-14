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1920 x 1080 piksel çözünürlüklü Sony C6603 Yuga'ya ait test sonuçları yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,3b
1
47
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Önümüzdeki yıl için oldukça güçlü bir mobil ürün portföyü hazırlayan Sony'nin 2013 ilk yarısında çıkış yapacağı iddia edilen Japonya'ya özel amiral gemisi C6603'ün varlığına dair önemli bir delil gün yüzüne çıktı. NenaMark veri tabanında kısa süreliğine listelenen Yuga kod adlı telefonun bazı teknik özellikleri kesinleşti. Japan Display'in bu ay seri üretimine başlayacağı 5 inç büyüklüğünde 1920 x 1080 piksellik ekrana sahip olacağı bildirilen cihazın Full HD çözünürlüklü olduğu test sonucu sayesinde doğrulanıyor.
Japonya'ya özel bazı fonksiyonlar, tasarım farklılıkları ile su ve toz dayanıklılığı gibi detaylar dışında kabaca birebir aynı olan Yuga ve Odin, teknoloji devinin CES ya da MWC 2013 organizasyonlarındaki basın duyurusunda sergilenecek. Yeni nesil bir panelle donatılmış olması sayesinde 5 inç ekranına rağmen bu yıl çıkış yapan Xperia T modeliyle hemen hemen aynı boyutlarda tasarlanacağı söylenen üst düzey akıllı telefon gücünü Adreno 320 GPU'lu 1.5GHz hızındaki bir Qualcomm Snapdragon çipsetinden alacak. AnTuTu Benchmark puanı göz önünde bulundurularak dört Krait işlemcili APQ8064'ün tercih edilmiş olduğu tahmin ediliyor.
Farklı kaynaklardan gelen verilere göre Sony Mobile'ın önümüzdeki yılın ilk altı ayını hedef alan amiral gemisine şu özellikler eşlik edecek. 2GB RAM, Qualcomm MDM9615 modem, 32GB dahili hafıza, microSD kart slotu, Clear Audio+, Mobile BRAVIA Engine 2, donanım bazlı Walkman Audio teknolojisi, 2500-2800mAh pil, 16MP Exmor R CMOS sensör / 13MP Exmor RS kamera (16MP'lik sensörün kullanılma ihtimali daha yüksek), 2MP arka kamera, NFC çipi, Bluetooth 4.0, MHL portu, Sony'nin yeni Xperia kullanıcı arayüzü ve Android 4.2 işletim sistemi. 

Bölgesel Yuga ve uluslararası Odin amiral gemi modelinin öncesinde CES 2013'te 5 inç altı segment için hazırlanan Dogo kod adlı HD çözünürlüklü, benzer detaylara sahip bir telefonun ve yine yılın ilk yarısındaki protföye dahil olan aynı özelliklerdeki 6 inçlik bir telefon-tablet melezinin tanıtılacağı iddia ediliyor. Üreticinin test ekiplerine yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre; 2013 ikinci yarısı için Full HD OLED ekran ile 2.5GHz hızında çift ARM Cortex-A15 işlemci ve Imagination Technologies'in Rogue serisi yeni nesil GPU'sunun mevcut olduğu ST-Ericsson NovaThor L9600 yongayla çıkış yapacak bir amiral gemi geliştiriliyor. Şuan için bu aygıtın tasarı aşamasında olması sebebiyle söylentilerde kesin detaylardan bahsedilmiyor.
Adreno 320 ile 1920 x 1080 piksel çözünürlükte umut verici bir performans sergileyen C6603 Yuga, Japonya merkezli firmanın mobil sektördeki yeni başlagıncı olacak gibi görünüyor. Xperia T/TX/V/S ve Acro S için Jelly Bean güncellemesini de önümüzdeki haftalarda dağıtmaya başlayacağı ifade edilen Sony, bu yıl Android ekosistemiyle yakaladığı çıkışı sürdürmek için güncelleme problemlerini büyük ölçüde gidermişti. Yeni yılda donanım odaklı geliştirmelere odaklanacak olan tecrübeli üreticinin 2013 yol haritasıyla ilgili kesinleşmiş hiçbir detay olmasa da güvenirliliğini ispatlamış kaynaklardan gelen verilerin benzer iddialar ortaya atması söylentilerin gerçekleşme olasılığını arttırıyor.
Sony C6603 Yuga'ya ait NenaMark sonucu siteden kaldırılmış olsa da Google önbelleğinde halen görünmekte olan detaylara aşağıdaki kaynak bağlantısından ulaşabilirsiniz. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AJ4Q_GLDv-oJ:score.nena.se/nenamark/view%3Fversion%3D2%26device_id%3D3894+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=uk Yorum Yaz
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alprkrkmz 7 yıl en beğenilen depeche35
depeche35

Bize 3.dünya ülkesi muamelesi yapmaları çok zoruma gidiyor....

Bütün uluslararası firmaların 3. dünya ülkesi olarakgördüğü ülkemizde hala ve hala cep telefonu ve bilimum elektronik eşyaya 1. dünya insanı gelirinden daha fazla para yatıran insanlar olduğu sürece, suçu ürünleri geç getiren firmaya değil, insanımıza bulmak gerek. Nasıl olsa satacak.
depeche35Bize 3.dünya ülkesi muamelesi yapmaları çok zoruma gidiyor....Bütün uluslararası firmaların 3. dünya ülkesi ol...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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3ngerek 7 yıl
Ne fast-food oldu şu telefon satın alma işi ya!!
Bu yeni çıktı onu alalım.
Onu al, bunu al, al al al hepsini al....
Biraz bekleyin piyasa olgunlaşsın;
O arada ihtiyacınız nedir onu hesaplayın.
3 günlük hevesle milyarları veriyorsunuz, ama çoğunuz o özelliklerini 3 kez kullanıp sonra; Sadece "Alo" !
Ne fast-food oldu şu telefon satın alma işi ya!!Bu yeni çıktı onu alalım.Onu al, bunu al, al al al hepsini al....Biraz bekleyin piyasa olgunlaşsın;...
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Yanıtla +11
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mert1907 7 yıl aziz77
aziz77
Benim laptop utancından girecek delik arıyor,bu nasıl bir şey aga...

Ama senin laptop olmadan o telefon çoğu şeyi yapamaz.
aziz77Benim laptop utancından girecek delik arıyor,bu nasıl bir şey aga...Ama senin laptop olmadan o telefon çoğu şeyi yapamaz...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Hadouken06 7 yıl
jakops.
ulen o kadar iyi telefon hazırlamışsın yaptığın işe bak sadece japonya. yeminle işini bilmiyosun

japonlar zeki insanlar ama pazarlama konusunda bence kafaları basmıyor , sadece kendileri için yaptıkları bir çok ürün var öyle olmasalar panel tv piyasasını daha önce kıytırık cd rw üreten LG gibi bir firmaya kaptırmazlardı
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Hadouken06 7 yıl
bu tür cihazlara artık telefon değil telefon özellikli portatif bilgisayar demek lazım .
sesli iletişim için kullandığımız telefondan çok diğer özellikleri öne çıkıyor ;)
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DH Misafiri 7 yıl
çok aşırı donanıma gerek yok Xperia V ye 2200 mah pil koysunlar, ülkemede çıktıktan sonra göndersinler alalım..
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ALoT_BiTTeR_ 7 yıl
Kafanı gözünü kırıcam Sony. Adam gibi telefon pazarı kur artık şu ülkede.
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silversmith 7 yıl
Dikkat edin, 1920x1080 değil.1794x1080, yaklaşık 15:9 ekran oranına denk geliyor.L920 ve Optimus G'den sonra Sony de bu guruba dahil oldu. 16:10 oranının yerini alacak ve 16:10'da elde edilemeyen (İnternet'te dolaşım ve kitap okumak iyi oluyor fakat telefon çok genişliyordu.)başarıdan sonra 15:9 yaygınlaşacak gibi.
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yumyjikk 7 yıl
kalitesi,güncelleme destegi ve Sony olması ve yukarıdaki özelliklerde olması alınması icin yeterli sayılacak özellikler :)
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ATOM ANT 7 yıl
note ile aynı zmnda gelseydin nolurdu
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Holy Templar 7 yıl
teşekkürler
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
depeche35
Bize 3.dünya ülkesi muamelesi yapmaları çok zoruma gidiyor....

neye dayanarak bu yorumu yazdığını merak ettim doğrusu
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Bilal Akgündüz 7 yıl
darkaura
mert1907
aziz77Benim laptop utancından girecek delik arıyor,bu nasıl bir şey aga...
Ama senin laptop olmadan o telefon çoğu şeyi yapamaz.
Tahmin edeyim, iPhone kullaniyorsunuz :) Androidiniz varsa bile henuz derinine inmemissiniz belli. Telefon muzik video uygulama herseyi internetten kendi indirip calistirabilirken laptopa ihtiyac neden? Aksine bu isleri laptopla yapip sonra telefona atmak daha cok amelelik. Keza onceki telefonum usb suruculeri bilgisayarima yuklu bile degildi. Data kablosunu sadece sarj icin kullaniyordum. Telefon kendi yedegini bile alip, farkli romlar kurabiliyor. Hic laptop sahibi bile olmaya gerek yok. Oteki turlu bu kadar kuvvetli islemci ve buyuk ekranin anlami ne?

Hatta yeni bilgisayar alıp gelmesini beklerken ben 5-10 gün kadar her türlü işlemimi telefonum üzerinden gerçekleştirmiştim. Ekranın küçük olması dışında problem olmuyor, şimdi 5.5 inçliklere o da sorun olmayacaktır herhalde.
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Guest 7 yıl
mert1907
aziz77Benim laptop utancından girecek delik arıyor,bu nasıl bir şey aga...

Ama senin laptop olmadan o telefon çoğu şeyi yapamaz.

yakında telefonlara da boot seçenekleri koyarlarsa şaşırmam :)
boot devices priority
1- sandisk 16 gb
2- sd memory
3- ...
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darkaura 7 yıl
A.F. ASLAN

mert1907

aziz77Benim laptop utancından girecek delik arıyor,bu nasıl bir şey aga...


Ama senin laptop olmadan o telefon çoğu şeyi yapamaz.


yakında telefonlara da boot seçenekleri koyarlarsa şaşırmam :)

boot devices priority
1- sandisk 16 gb
2- sd memory
3- ...

zaten varki. htc hd2 de birden fazla isletim sistemi yuklenip acilisda secilebiliyor. sd kartdan isletim sistemide calistirabiliyor.
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OverClocK1ng 7 yıl
Çok iyiymiş. Özellikle de:
" 5 inç ekranına rağmen bu yıl çıkış yapan Xperia T modeliyle hemen hemen aynı boyutlarda tasarlanacağı söylenen"
Xperia T nin 4.55 inç olduğunu düşünürsek hemen hemen aynı boyutlarda olacağına göre kalkıp kimse "Tablet bu çok büyük" diye atlamaz.
Sanırım 5 inç olup Galaxy S3 ile aynı veya çok az daha küçük olacaktır...
Şu karşılaştırmada Xperia T ile S3 ün cihaz boyutlarına bakarsak: gsmarena.com/...
Xperia T : 129.4 x 67.3 x 9.4 mm
Galaxy S3: 136.6 x 70.6 x 8.6 mm
E işte Yuga da genişlik olarak S3 kadar olur çünkü onun yanlarında da fazla kenar boşluğu yok.
Ama uzunluk olarak üstten alttan kırpıp S3 den daha kısa 5 inç yapabilirler.
Şuna bakarsanız HTC Zeta yı 4.5 inç ekrana rağmen 4 inç iPhone5 ile neredeyse aynı boyutta: gsmarena.com/...
109.8 x 60.9 x 9.8 mm boyutlarına düşürebildiklerini de hesaba katarsak...
Baksanıza iPhone5 bile 4 inç olmasına rağmen 123.8 x 58.6 boyutuyla uzunluk olarak bundan çok daha büyük, genişlik te hemen hemen aynı.
Artık her halde alttaki tuşları falan da iyice kaldıracaklar ki ekran büyük ama cihaz daha küçük olsun diye...
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