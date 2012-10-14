1920 x 1080 piksel çözünürlüklü Sony C6603 Yuga'ya ait test sonuçları yayınlandı





Önümüzdeki yıl için oldukça güçlü bir mobil ürün portföyü hazırlayan Sony'nin 2013 ilk yarısında çıkış yapacağı iddia edilen Japonya'ya özel amiral gemisi C6603'ün varlığına dair önemli bir delil gün yüzüne çıktı. NenaMark veri tabanında kısa süreliğine listelenen Yuga kod adlı telefonun bazı teknik özellikleri kesinleşti. Japan Display'in bu ay seri üretimine başlayacağı 5 inç büyüklüğünde 1920 x 1080 piksellik ekrana sahip olacağı bildirilen cihazın Full HD çözünürlüklü olduğu test sonucu sayesinde doğrulanıyor.

Japonya'ya özel bazı fonksiyonlar, tasarım farklılıkları ile su ve toz dayanıklılığı gibi detaylar dışında kabaca birebir aynı olan Yuga ve Odin, teknoloji devinin CES ya da MWC 2013 organizasyonlarındaki basın duyurusunda sergilenecek. Yeni nesil bir panelle donatılmış olması sayesinde 5 inç ekranına rağmen bu yıl çıkış yapan Xperia T modeliyle hemen hemen aynı boyutlarda tasarlanacağı söylenen üst düzey akıllı telefon gücünü Adreno 320 GPU'lu 1.5GHz hızındaki bir Qualcomm Snapdragon çipsetinden alacak. AnTuTu Benchmark puanı göz önünde bulundurularak dört Krait işlemcili APQ8064'ün tercih edilmiş olduğu tahmin ediliyor.

Farklı kaynaklardan gelen verilere göre Sony Mobile'ın önümüzdeki yılın ilk altı ayını hedef alan amiral gemisine şu özellikler eşlik edecek. 2GB RAM, Qualcomm MDM9615 modem, 32GB dahili hafıza, microSD kart slotu, Clear Audio+, Mobile BRAVIA Engine 2, donanım bazlı Walkman Audio teknolojisi, 2500-2800mAh pil, 16MP Exmor R CMOS sensör / 13MP Exmor RS kamera (16MP'lik sensörün kullanılma ihtimali daha yüksek), 2MP arka kamera, NFC çipi, Bluetooth 4.0, MHL portu, Sony'nin yeni Xperia kullanıcı arayüzü ve Android 4.2 işletim sistemi.





Bölgesel Yuga ve uluslararası Odin amiral gemi modelinin öncesinde CES 2013'te 5 inç altı segment için hazırlanan Dogo kod adlı HD çözünürlüklü, benzer detaylara sahip bir telefonun ve yine yılın ilk yarısındaki protföye dahil olan aynı özelliklerdeki 6 inçlik bir telefon-tablet melezinin tanıtılacağı iddia ediliyor. Üreticinin test ekiplerine yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre; 2013 ikinci yarısı için Full HD OLED ekran ile 2.5GHz hızında çift ARM Cortex-A15 işlemci ve Imagination Technologies'in Rogue serisi yeni nesil GPU'sunun mevcut olduğu ST-Ericsson NovaThor L9600 yongayla çıkış yapacak bir amiral gemi geliştiriliyor. Şuan için bu aygıtın tasarı aşamasında olması sebebiyle söylentilerde kesin detaylardan bahsedilmiyor.

Adreno 320 ile 1920 x 1080 piksel çözünürlükte umut verici bir performans sergileyen C6603 Yuga, Japonya merkezli firmanın mobil sektördeki yeni başlagıncı olacak gibi görünüyor. Xperia T/TX/V/S ve Acro S için Jelly Bean güncellemesini de önümüzdeki haftalarda dağıtmaya başlayacağı ifade edilen Sony, bu yıl Android ekosistemiyle yakaladığı çıkışı sürdürmek için güncelleme problemlerini büyük ölçüde gidermişti. Yeni yılda donanım odaklı geliştirmelere odaklanacak olan tecrübeli üreticinin 2013 yol haritasıyla ilgili kesinleşmiş hiçbir detay olmasa da güvenirliliğini ispatlamış kaynaklardan gelen verilerin benzer iddialar ortaya atması söylentilerin gerçekleşme olasılığını arttırıyor.

Sony C6603 Yuga'ya ait NenaMark sonucu siteden kaldırılmış olsa da Google önbelleğinde halen görünmekte olan detaylara aşağıdaki kaynak bağlantısından ulaşabilirsiniz.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AJ4Q_GLDv-oJ:score.nena.se/nenamark/view%3Fversion%3D2%26device_id%3D3894+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=uk