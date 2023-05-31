Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Qualcomm, el konsolları geliştirmek için kolları sıvadı

    El konsolları giderek daha popüler olmaya ve pazarda kendilerine özel yer edinmeye başladı. Bu alanda geride kalan Qualcomm’un ise Nintendo ve Sony ile görüştüğü belirtiliyor.
    Oy Ver
    Qualcomm, el konsolları geliştirmek için kolları sıvadı Tam Boyutta Gör
    Taşınabilir oyun konsolları yavaş yavaş pazara girmeye başladı. El konsolları arasında gerçekten kayda değer bir iz bırakan ilk cihaz Nintendo Switch oldu ve onu son derece başarılı Steam Deck izledi. Şimdi ise Qualcomm'un da Nintendo ve Sony ile görüşme halinde olduğu söyleniyor ve bu görüşmelerin doğru yönde ilerlediğini varsayarsak, yakında Snapdragon yongalı bir el konsolu görebiliriz.

    Qualcomm, Nintendo ve Sony ile görüşüyor

    İddia edilenlere göre Qualcomm Kıdemli Başkan Yardımcısı Alex Katouzian'ın Nintendo ve Sony ile mevcut el konsollarıyla benzer bir donanım geliştirmek için görüşmelerde bulunuyor. Ancak görüşmelerin veya potansiyel ortaklığın nasıl sonuçlanacağı şimdilik belli değil. Öte yandan hem Nintendo hem de Sony, Qualcomm’a farklı alanlarda önemli katkılar verebilir. Bununla birlikte Qualcomm, halihazırda Snapdragon 8 Gen 2'ye ait Adreno 740 GPU ile akıllı telefonlardaki en hızlı GPU’ya da sahip.

    Ek olarak Qualcomm, el konsollarında Nvidia ve AMD gibi rakiplerinin arkasında kalmış olsa da firmanın eli güçsüz değil. Kaldı ki firmanın, el konsolları için tasarlanan Snapdragon G3x Gen 1 yongası (2021'de duyuruldu) bulunuyor. Özellikle şirketin Nuvia'yı satın alması sayesinde mümkün olacak özel Oryon çekirdekleri emin adımlarla geliyor. Benzer şekilde Qualcomm'un dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere tasarlanmış 12 çekirdekli bir konfigürasyona sahip bir yonga seti olan Snapdragon 8cx Gen 4 üzerinde de çalıştığı söyleniyor. Dolayısıyla Qualcomm, gelecekteki yongalarını temel alan bir el konsoluna güç verebileceği gibi tamamen özel bir yonga da tasarlayabilir. Önümüzdeki dönemde bu konuda daha net bilgiler ortaya çıkacaktır.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    raw girişi nedir eskişehir saç ekimi yorumları kediler neden kapı önünde yatar a2894 iphone 14 pro max cs 1.6 fov ayarlama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021
    Realme C11 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız