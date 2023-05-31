Qualcomm, el konsolları geliştirmek için kolları sıvadı

Qualcomm, Nintendo ve Sony ile görüşüyor
İddia edilenlere göre Qualcomm Kıdemli Başkan Yardımcısı Alex Katouzian'ın Nintendo ve Sony ile mevcut el konsollarıyla benzer bir donanım geliştirmek için görüşmelerde bulunuyor. Ancak görüşmelerin veya potansiyel ortaklığın nasıl sonuçlanacağı şimdilik belli değil. Öte yandan hem Nintendo hem de Sony, Qualcomm’a farklı alanlarda önemli katkılar verebilir. Bununla birlikte Qualcomm, halihazırda Snapdragon 8 Gen 2'ye ait Adreno 740 GPU ile akıllı telefonlardaki en hızlı GPU’ya da sahip.
Ek olarak Qualcomm, el konsollarında Nvidia ve AMD gibi rakiplerinin arkasında kalmış olsa da firmanın eli güçsüz değil. Kaldı ki firmanın, el konsolları için tasarlanan Snapdragon G3x Gen 1 yongası (2021'de duyuruldu) bulunuyor. Özellikle şirketin Nuvia'yı satın alması sayesinde mümkün olacak özel Oryon çekirdekleri emin adımlarla geliyor. Benzer şekilde Qualcomm'un dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere tasarlanmış 12 çekirdekli bir konfigürasyona sahip bir yonga seti olan Snapdragon 8cx Gen 4 üzerinde de çalıştığı söyleniyor. Dolayısıyla Qualcomm, gelecekteki yongalarını temel alan bir el konsoluna güç verebileceği gibi tamamen özel bir yonga da tasarlayabilir. Önümüzdeki dönemde bu konuda daha net bilgiler ortaya çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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