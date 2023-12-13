1977 yılında fırlatılan Voyager 1, Dünya ile iletişimini kaybetti

NASA'nın 12 Aralık'ta yayınladığı blog yazısına göre, Voyager 1'in uzay aracının bilimsel araçlarından gelen mühendislik bilgilerini ve verileri toplayan uçuş veri sistemi (FDS) artık sondanın telekomünikasyon ünitesiyle (TMU) beklendiği gibi iletişim kurmuyor.
Voyager 1, evi arayamıyor
Voyager 1’de bulunan FDS, düzgün çalıştığında, uzay aracının topladığı bilgilerin bir veri paketi halinde derliyor ve daha sonra TMU kullanılarak Dünya'ya iletiliyor. NASA, blog yazısında, son zamanlarda bu veri paketinin "takılı kaldığı" ve birler ve sıfırlardan oluşan tekrarlayan anlamsız bir model ilettiği belirtildi. Voyager'ın mühendislik ekibi sorunun izini FDS sistemine kadar sürebilse de çözümün ne kadar zaman alacağı belirsiz.
Ve çözüm, sistemi tekrar açıp kapatmak kadar basit değil (bunu denediler ve işe yaramadı). Uzay aracının yaşı ve donanımı benzersiz bir dizi zorluk ortaya koyuyor. NASA teknisyenleri, 1970'lerde seleflerinin sahip olduğu teknoloji ve altyapı çerçevesinde çalışmak zorundalar ve bu da bazen bazı yaratıcı yazılım çözümlerini zorunlu kılıyor.Kaynakça https://blogs.nasa.gov/sunspot/2023/12/12/engineers-working-to-resolve-issue-with-voyager-1-computer/ https://www.space.com/voyager-1-flight-data-system-glitch Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.