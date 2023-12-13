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    Anlık Bildirim

    1977 yılında fırlatılan Voyager 1, Dünya ile iletişimini kaybetti

    NASA'nın yıldızlararası uzaydaki Voyager 1 sondası arıza nedeniyle Dünya’ya “telefon” edemiyor. Sonda, veri alabilse de Dünya'ya hiçbir bilim veya mühendislik verisi gönderemiyor.
    1977 yılında fırlatılan Voyager 1, Dünya ile iletişimini kaybetti Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Voyager 1 sondası şu anda Dünya'ya herhangi bir bilimsel ya da sistem verisi iletemiyor. 1977 yılında fırlatılan 46 yaşındaki uzay aracı komutları alabiliyor, ancak sondanın bilgisayarlarında bir sorun ortaya çıkmış gibi görünüyor.

    NASA'nın 12 Aralık'ta yayınladığı blog yazısına göre, Voyager 1'in uzay aracının bilimsel araçlarından gelen mühendislik bilgilerini ve verileri toplayan uçuş veri sistemi (FDS) artık sondanın telekomünikasyon ünitesiyle (TMU) beklendiği gibi iletişim kurmuyor.

    Voyager 1, evi arayamıyor

    Voyager 1’de bulunan FDS, düzgün çalıştığında, uzay aracının topladığı bilgilerin bir veri paketi halinde derliyor ve daha sonra TMU kullanılarak Dünya'ya iletiliyor. NASA, blog yazısında, son zamanlarda bu veri paketinin "takılı kaldığı" ve birler ve sıfırlardan oluşan tekrarlayan anlamsız bir model ilettiği belirtildi. Voyager'ın mühendislik ekibi sorunun izini FDS sistemine kadar sürebilse de çözümün ne kadar zaman alacağı belirsiz.

    1977 yılında fırlatılan Voyager 1, Dünya ile iletişimini kaybetti Tam Boyutta Gör
    Voyager 1 ve ikiz uzay aracı Voyager 2, 1977 yılında fırlatıldı ve tarihteki diğer tüm uzay araçlarından daha uzun süredir faaliyette bulunuyorlar. Her ikisi de yıldızlararası uzayda, hızla Dünya’dan uzaklaşmaya devam ediyor. Voyager 1, an itibariyle Dünya’dan 24,3 milyon kilometre uzakta bulunuyor. Bu, ışık hızı ölçeğinde 22 saat 33 dakikalık uzaklık anlamına geliyor. Dolayısıyla Voyager ile karşılıklı iletişim yaklaşık 45 saat kadar sürüyor. Bu nedenden dolayı NASA mühendisleri sondanın FDS'si için bir düzeltme gönderebildiklerinde, çalışıp çalışmadığını öğrenmek için ertesi güne kadar beklemek zorunda kalıyor.

    Ve çözüm, sistemi tekrar açıp kapatmak kadar basit değil (bunu denediler ve işe yaramadı). Uzay aracının yaşı ve donanımı benzersiz bir dizi zorluk ortaya koyuyor. NASA teknisyenleri, 1970'lerde seleflerinin sahip olduğu teknoloji ve altyapı çerçevesinde çalışmak zorundalar ve bu da bazen bazı yaratıcı yazılım çözümlerini zorunlu kılıyor.

    Kaynakça https://blogs.nasa.gov/sunspot/2023/12/12/engineers-working-to-resolve-issue-with-voyager-1-computer/ https://www.space.com/voyager-1-flight-data-system-glitch
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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