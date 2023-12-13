1977 yılında fırlatılan Voyager 1, Dünya ile iletişimini kaybetti

Tam Boyutta Gör NASA'nın Voyager 1 sondası şu anda Dünya'ya herhangi bir bilimsel ya da sistem verisi iletemiyor. 1977 yılında fırlatılan 46 yaşındaki uzay aracı komutları alabiliyor, ancak sondanın bilgisayarlarında bir sorun ortaya çıkmış gibi görünüyor.

NASA'nın 12 Aralık'ta yayınladığı blog yazısına göre, Voyager 1'in uzay aracının bilimsel araçlarından gelen mühendislik bilgilerini ve verileri toplayan uçuş veri sistemi (FDS) artık sondanın telekomünikasyon ünitesiyle (TMU) beklendiği gibi iletişim kurmuyor.

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Voyager 1’de bulunan FDS, düzgün çalıştığında, uzay aracının topladığı bilgilerin bir veri paketi halinde derliyor ve daha sonra TMU kullanılarak Dünya'ya iletiliyor. NASA, blog yazısında, son zamanlarda bu veri paketinin "takılı kaldığı" ve birler ve sıfırlardan oluşan tekrarlayan anlamsız bir model ilettiği belirtildi. Voyager'ın mühendislik ekibi sorunun izini FDS sistemine kadar sürebilse de çözümün ne kadar zaman alacağı belirsiz.

Tam Boyutta Gör Voyager 1 ve ikiz uzay aracı Voyager 2, 1977 yılında fırlatıldı ve tarihteki diğer tüm uzay araçlarından daha uzun süredir faaliyette bulunuyorlar. Her ikisi de yıldızlararası uzayda, hızla Dünya’dan uzaklaşmaya devam ediyor. Voyager 1, an itibariyle Dünya’dan 24,3 milyon kilometre uzakta bulunuyor. Bu, ışık hızı ölçeğinde 22 saat 33 dakikalık uzaklık anlamına geliyor. Dolayısıyla Voyager ile karşılıklı iletişim yaklaşık 45 saat kadar sürüyor. Bu nedenden dolayı NASA mühendisleri sondanın FDS'si için bir düzeltme gönderebildiklerinde, çalışıp çalışmadığını öğrenmek için ertesi güne kadar beklemek zorunda kalıyor.

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Ve çözüm, sistemi tekrar açıp kapatmak kadar basit değil (bunu denediler ve işe yaramadı). Uzay aracının yaşı ve donanımı benzersiz bir dizi zorluk ortaya koyuyor. NASA teknisyenleri, 1970'lerde seleflerinin sahip olduğu teknoloji ve altyapı çerçevesinde çalışmak zorundalar ve bu da bazen bazı yaratıcı yazılım çözümlerini zorunlu kılıyor.

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