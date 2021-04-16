1980 temalı arcade oyun Chaser Tracer, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Adki Works'ün yaptığı synthwave türü müziklere sahip olan arcade oyun Chaser Tracer mobil cihazlar için yayınlandı.

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Chaser Tracer'da uzaylıların ürettiği Oblivion Orb isimli kitlesel yok etme silahının ürettiği şekilleri ekrana çizerek dünyayı kurtarmaya çalışacaksınız. Oyunun synthwave türündeki müzikleri sebebiyle oyun aynı zamanda ritim odaklı bir oyun. Eğer 1980'li yılların temasına ait müzikleri seviyorsanız oyunun tam sizlik olduğunu söylemek gerek.

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Synthwave, 1980'lerin film müzikleri ve video oyunlarından etkilenen bir elektronik müzik türü. Oyunda basitçe ekrana çıkan sembolleri çizmeye çalışacaksınız. Aşağıdaki videoyu izleyerek daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz.

Oyun, iOS ve Android cihazlar için şu anda App Store ve Google Play’de ücretsiz olarak erişime açılmış durumda. Oyunun mağaza sayfalarını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

Chaser Tracer Adki Works, LLC Oyunlar Ücretsiz 226.1 MB

Chaser Tracer Adki Works Arcade Ücretsiz 115M

https://www.pocketgamer.com/articles/086373/chaser-tracer-is-a-synthwave-arcade-game-out-now-on-ios-and-android/

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