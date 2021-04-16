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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    1980 temalı arcade oyun Chaser Tracer, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı

    Synthwave türünde müziklerin bulunduğu arcade oyun Chaser Tracer, iOS ve Android cihazlar için ücretsiz olarak App Store ev Google Play üzerinden yayınlandı.
    16 Nisan 2021, 02:00 (9 sa.)
    592
    12
    2
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1980 temalı arcade oyun Chaser Tracer, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Adki Works'ün yaptığı synthwave türü müziklere sahip olan arcade oyun Chaser Tracer mobil cihazlar için yayınlandı. 

    Ayrıca Bkz. "Sevilen oyun serisi Persona'nın mobil için yeni bir oyunu geliyor"

    Chaser Tracer'da uzaylıların ürettiği Oblivion Orb isimli kitlesel yok etme silahının ürettiği şekilleri ekrana çizerek dünyayı kurtarmaya çalışacaksınız. Oyunun synthwave türündeki müzikleri sebebiyle oyun aynı zamanda ritim odaklı bir oyun. Eğer 1980'li yılların temasına ait müzikleri seviyorsanız oyunun tam sizlik olduğunu söylemek gerek. 

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    Synthwave, 1980'lerin film müzikleri ve video oyunlarından etkilenen bir elektronik müzik türü. Oyunda basitçe ekrana çıkan sembolleri çizmeye çalışacaksınız. Aşağıdaki videoyu izleyerek daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz.

    Oyun, iOS ve Android cihazlar için şu anda App Store ve Google Play’de ücretsiz olarak erişime açılmış durumda. Oyunun mağaza sayfalarını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    Chaser Tracer Chaser Tracer Chaser Tracer Chaser Tracer Adki Works, LLC Oyunlar Ücretsiz 226.1 MB

    Chaser Tracer Chaser Tracer Chaser Tracer Chaser Tracer Adki Works Arcade Ücretsiz 115M



    https://www.pocketgamer.com/articles/086373/chaser-tracer-is-a-synthwave-arcade-game-out-now-on-ios-and-android/
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 13 saat önce

    test

    D
    Dellialli 17 saat önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 17 saat önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Amd64x2 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Font haricinde eski oyunlarla uzaktan yakından alakası yok.
    https://www.myabandonware.com/game/striker-6t
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    WeDneS (Ercan ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pekte iyi değil
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