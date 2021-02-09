1980 temalı sonsuz koşu oyunu Mesh Dash, Android için yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Qugart Games'in yaptığı 1980'li yılarda geçiyormuş havası yaratılan sonsuz koşu oyunu Mesh Dash, Android cihazlar için yayınlandı.

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Mesh Dash, retro-fütüristik ve synthwave estetiğini anımsatan bir tarza sahip. Synthwave, 1980'lerin film müzikleri ve video oyunlarından etkilenen bir elektronik müzik türü olduğunu da ekleyelim. Bu yüzden o dönemi veya tarzı sevenler oyunu oynarken daha fazla keyif alacak diyebilirim. Mesh Dash, yalnızca iki parmağınızı kullanarak oynayabildiğiniz klasik bir sonsuz koşucu oyunu. Kendine has bazı değişiklikleri var ancak çok da bahsedilmesi gereken şeyler değil. Ancak genel olarak keyifli vakit sunan klasik bir koşucu oyunu.

Oyun şu andan itibaren ücretsiz bir şekilde Android cihazlar için Google Play üzerinde erişime açılmış durumda. Oyunun boyutu 53 BM. Gereken Android sürümü ise 4.4 ve sonrası. Oyunun mağaza sayfasını ve oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Mesh Dash: The Endless Bounce Qugart Games Arcade Ücretsiz 47M

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