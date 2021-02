Doctor Who: The Lonely Assassins, 19 Mart'ta mobil cihazlar için çıkış yapacak

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Maze Theory ve Another Indie'nin birlikte yaptığı, geliştiriciliğini ise Kaigan Games'in yaptığı yeni Doctor Who oyunu Doctor Who: The Lonely Assassins'in çıkış tarihi açıklandı.

Bizlere interaktif bir macera oyunu sunacak olan Doctor Who: The Lonely Assassins'te ana düşman Doctor Who takipçilerinin fazlasıyla yakından tanıyacağı Weeping Angels ya da Türkçesi ile Ağlayan Melekler. Oyunda bize yardımcı olan ve aslında yönlendirdiğimiz karakter de yine Doctor Who takipçilerinin tanıyacağı Petronella Osgood. Oyun eski sahibi hakkında sırları açığa çıkarmaya çalıştığınız bir telefonu bulmanız ile başlıyor.

Doctor Who: The Lonely Assassins; 19 Mart 2021'de iOS ve Sndroid cihazlar için çıkış yapacak. Ayrıca Steam için yayınlanacağını da hatırlatalım. Oyun iOS'ta 27,99 TL. Android fiyatı henüz belli değil. Oyunun mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

