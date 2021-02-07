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    Doctor Who: The Lonely Assassins, 19 Mart'ta mobil cihazlar için çıkış yapacak

    Bilim kurgu filmler ve diziler arasında en popüler yapımlardan biri ola nDoctor Who'nun yeni oyunu Doctor Who: The Lonely Assassins, 19 Mart'ta mobil cihazlar için çıkış yapacak.
    07 Şubat 2021, 09:30 (1 hf.)
    820
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Doctor Who: The Lonely Assassins, 19 Mart'ta mobil cihazlar için çıkış yapacak
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    Yayıncılığını Maze Theory ve Another Indie'nin birlikte yaptığı, geliştiriciliğini ise Kaigan Games'in yaptığı yeni Doctor Who oyunu Doctor Who: The Lonely Assassins'in çıkış tarihi açıklandı.

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    Bizlere interaktif bir macera oyunu sunacak olan Doctor Who: The Lonely Assassins'te ana düşman Doctor Who takipçilerinin fazlasıyla yakından tanıyacağı Weeping Angels ya da Türkçesi ile Ağlayan Melekler. Oyunda bize yardımcı olan ve aslında yönlendirdiğimiz karakter de yine Doctor Who takipçilerinin tanıyacağı Petronella Osgood. Oyun eski sahibi hakkında sırları açığa çıkarmaya çalıştığınız bir telefonu bulmanız ile başlıyor. 

    Doctor Who: The Lonely Assassins; 19 Mart 2021'de iOS ve Sndroid cihazlar için çıkış yapacak. Ayrıca Steam için yayınlanacağını da hatırlatalım. Oyun iOS'ta 27,99 TL. Android fiyatı henüz belli değil. Oyunun mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

    Doctor Who: Lonely Assassin‪s‬ Doctor Who: Lonely Assassin‪s‬ Doctor Who: Lonely Assassin‪s‬ Doctor Who: Lonely Assassin‪s‬ MAZE THEORY DEVELOPMENT LTD Oyunlar ₺27,99 822.8 MB

    Doctor Who: The Lonely Assassins Doctor Who: The Lonely Assassins Doctor Who: The Lonely Assassins Doctor Who: The Lonely Assassins Maze Theory Macera Oyunları Cihaza göre değişir



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bloodin 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Koskoca Doctor Who'yu politik doğruculuğa (LGBT, zenci, Müslüman ve insan hakları güzellemelerine) kurban ettiler, senaryonun içine ettiler... Bunda efsanevi senarist/yönetmen Steven Moffatt'ın da suçu büyük çünkü yönettiği son sezonlarda diziyi özellikle LGBT çizgisine sürükleyen o oldu... Jodie Whittaker'ın ilk sezonuna anca dayandım, ilk bölümlerden belliydi ne olacağı da hadi sezonu bitireyim dedim ama benden bu kadar. Hayır sorun kadında değil, kadın müthiş oynuyor. David Tennant'ı hatırlatıyor ama senaryo boktan...
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