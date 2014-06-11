1Password nihayet Android'e geldi

Windows, Mac ve iOS platformlarının popüler şifre saklama uygulaması 1Password, Android için de kullanıma sunuldu.





Uygulama kullanıcıların şifrelerini güvenle sakladığı ve ilgili sitedeki form geldiğinde bilgilerini otomatik olarak girebildiği bir platform olarak dikkat çekiyor.





256-bit şifreleme ile bilgilerinizi koruyan uygulama diğer cihazlar ile şifrelerinizin senkronize olmasını da sağlıyor. Bunu ister Dropbox üzerinden isterseniz de Klasör Senkronizasyonu özelliği ile yapıyor.





Tek bir Master şifre ile tüm verilerinize ulaşabilirken, kayıp veya çalıntı anında otomatik kilit devreye giriyor.





Uygulama 1 Ağustos'a kadar tüm özellikleri ile kullanılabilir olacak. 1 Ağustos sonrasında düzenleme ve organize etme gibi özellikler ücretli abonelik gerektirecek.



