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1Password nihayet Android'e geldi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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1Password nihayet Android'e geldi
Windows, Mac ve iOS platformlarının popüler şifre saklama uygulaması 1Password, Android için de kullanıma sunuldu.

Uygulama kullanıcıların şifrelerini güvenle sakladığı ve ilgili sitedeki form geldiğinde bilgilerini otomatik olarak girebildiği bir platform olarak dikkat çekiyor. 

256-bit şifreleme ile bilgilerinizi koruyan uygulama diğer cihazlar ile şifrelerinizin senkronize olmasını da sağlıyor. Bunu ister Dropbox üzerinden isterseniz de Klasör Senkronizasyonu özelliği ile yapıyor.

Tek bir Master şifre ile tüm verilerinize ulaşabilirken, kayıp veya çalıntı anında otomatik kilit devreye giriyor. 

Uygulama 1 Ağustos'a kadar tüm özellikleri ile kullanılabilir olacak. 1 Ağustos sonrasında düzenleme ve organize etme gibi özellikler ücretli abonelik gerektirecek. 


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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen SteveMeade
SteveMeade

Dalga mı geçiyorsun, android kadar kolay sızılabilen bir sistem yok yeryüzünde


Gidip sdjfhfg.blogspot.com'dan uygulama indirmezsen bir şey olmuyor cahil kardeş. Apple dışarıdan uygulama yüklemeye izin vermeyip sorunu kökünden çözüyor fark bu
SteveMeadeDalga mı geçiyorsun, android kadar kolay sızılabilen bir sistem yok yeryüzündeGidip sdjfhfg.blogs...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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matmuhendisi 5 yıl SteveMeade
SteveMeade
Dalga mı geçiyorsun, android kadar kolay sızılabilen bir sistem yok yeryüzünde


Kaç kere sızmayı basardın ?
SteveMeadeDalga mı geçiyorsun, android kadar kolay sızılabilen bir sistem yok yeryüzündeKaç kere sızmayı basardın...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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matmuhendisi 5 yıl
Tek şifreyle bütün şifrelere ulaşma programı
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SteveMeade 5 yıl
iOS'taki gibi güvenle kullanılmaz bu Androidde, 256-bit şifreleme falan vız gelir 10 saniyede bütün uygulama hacklenir
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mehmedaltair 5 yıl SteveMeade
SteveMeade

iOS'taki gibi güvenle kullanılmaz bu Androidde, 256-bit şifreleme falan vız gelir 10 saniyede bütün uygulama hacklenir

Android'in ne güvenlik sorunu var söylesene
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adını nick koydum 5 yıl SteveMeade
SteveMeade
iOS'taki gibi güvenle kullanılmaz bu Androidde, 256-bit şifreleme falan vız gelir 10 saniyede bütün uygulama hacklenir

2. Şahıs eline geçmesin yeter. FBI dosyalarını saklamıycaz orda.
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