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1Password yarı yarıya indirimli

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
227
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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1Password yarı yarıya indirimli

iOS, Mac ve Windows'un beğenilen şifre saklama uygulamalarından 1Password, son günlerde patlak veren açık skandalları nedeniyle indirime girdi.

256-bit AES koruması ile yüksek güvenlik sunan 1Pasword, tüm şifrelerinizi Master şifre ile koruma altına almanızı sağlıyor. İstenilen zorlukta şifreler üretebilen ve bunları ilgili sitelerle eşleyebilen uygulama, içerdiği dahili tarayıcı ile şifre ezberleme zorunluluğundan sizi kurtarıyor. 

Uygulamada ayrıca kredi kartları, güvenlik notları, site girişleri gibi hazır formlar ile şifrelerinizi kolaylıkla saklayabiliyorsunuz. Uygulama Mac ve Windows için 53TL, iOS için 19TL. 






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