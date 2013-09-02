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1Y2013'de tüketiciyle buluşan 148 milyon akıllı telefon Çinli üreticilerin imzasını taşıyor

5 yıl
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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1Y2013'de tüketiciyle buluşan 148 milyon akıllı telefon Çinli üreticilerin imzasını taşıyor

Akıllı telefon denildiğinde akla daha çok Apple, Samsung ya da Sony geliyor. Ancak Çinli üreticiler, son dönemde yakaladıkları çıkışla bu algıyı ilk önce anavatanlarında, sonra ise dünyada değiştirecek gibi duruyorlar.

Digitimes Research’ün son yayınladığı çalışmaya göre Çinli üreticiler yılın ilk yarısında 148 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu sayının 109 milyonu Çin’de tüketicilerle buluşurken; geri kalanı ise denizaşırı ülkelerde alıcı buldu.

Kantitatif tahmin açısından ise Çinli üreticilerin yılın tamamında 326 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirmesi bekleniyor. Eğer bu tahmin doğru çıkarsa ZTE, Lenovo gibi üreticilerin başı çektiği Çinli üreticiler, satışlarını yıllık bazda %48,9 arttırmış ve 2013 itibariyle akıllı telefon pazarının %34,3’ünü oluşturmuş olacak.

Çinli üreticilerin bu denli büyümesi daha çok kendi anavatanlarından kaynaklanıyor gibi gözükse de gelişmekte olan pazarların da bu başarıda önemli bir payı bulunuyor. Özellikle Çinli üreticilerin çözümlerinde parça maliyetlerinin düşük seyretmesi ve ortalama satış fiyatlarının özellik telefonlarına yaklaşmasıyla birlikte Brezilya, Hindistan’ın başını çektiği gelişmekte olan ülkelerde tüketiciler Çinli üreticilerin akıllı telefonlarına yönelmekte.


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okan_cehapelioglu 5 yıl
cinli ürünler ülkemizdeki ac gözlü satıcıların işine gelmiyor.Gecen hafta arkadaşa discovery almaya gittik adamlar o cin malı napcan vs gel sana şunu bunu satayım. bizde bilincli tüketici yok bizim mahallede hala s3'e 1500 lira galaxy ace 800 lira verenler var
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olağan_şüpheli 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

cinli ürünler ülkemizdeki ac gözlü satıcıların işine gelmiyor.Gecen hafta arkadaşa discovery almaya gittik adamlar o cin malı napcan vs gel sana şunu bunu satayım. bizde bilincli tüketici yok bizim mahallede hala s3'e 1500 lira galaxy ace 800 lira verenler var

çin ürünleri yaygınlasın aynı kar oranını onlara da koyarlar .
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i3e 5 yıl
çin sayesinde ucuza güzel telefon kullanıyoruz. GMD gibi 2-3 ürün daha girsin (mesela iberry auxus n1, gionee elife e6) şımarık markaların burnu sürtülür.
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