1Y2013'de tüketiciyle buluşan 148 milyon akıllı telefon Çinli üreticilerin imzasını taşıyor

Akıllı telefon denildiğinde akla daha çok Apple, Samsung ya da Sony geliyor. Ancak Çinli üreticiler, son dönemde yakaladıkları çıkışla bu algıyı ilk önce anavatanlarında, sonra ise dünyada değiştirecek gibi duruyorlar.

Digitimes Research’ün son yayınladığı çalışmaya göre Çinli üreticiler yılın ilk yarısında 148 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu sayının 109 milyonu Çin’de tüketicilerle buluşurken; geri kalanı ise denizaşırı ülkelerde alıcı buldu.

Kantitatif tahmin açısından ise Çinli üreticilerin yılın tamamında 326 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirmesi bekleniyor. Eğer bu tahmin doğru çıkarsa ZTE, Lenovo gibi üreticilerin başı çektiği Çinli üreticiler, satışlarını yıllık bazda %48,9 arttırmış ve 2013 itibariyle akıllı telefon pazarının %34,3’ünü oluşturmuş olacak.

Çinli üreticilerin bu denli büyümesi daha çok kendi anavatanlarından kaynaklanıyor gibi gözükse de gelişmekte olan pazarların da bu başarıda önemli bir payı bulunuyor. Özellikle Çinli üreticilerin çözümlerinde parça maliyetlerinin düşük seyretmesi ve ortalama satış fiyatlarının özellik telefonlarına yaklaşmasıyla birlikte Brezilya, Hindistan’ın başını çektiği gelişmekte olan ülkelerde tüketiciler Çinli üreticilerin akıllı telefonlarına yönelmekte.