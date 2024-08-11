1Password, Mac uygulamasındaki kritik güvenlik açığını kapattı

1Password 8.10.36 sürüm ile çözüldü
1Password’ün açıklamasına göre, 8.10.36 sürümünden önceki tüm sürümler güvenlik açığına karşı savunmasız. Şirket, güvenlik açığının kullanıldığına dair hiçbir ize rastlanmadığını açıklarken, kullanıcılara uygulamaları güncellemelerini tavsiye ediyor.
Mac için 1Password uygulamasında güvenlik korumalarını etkileyen bir sorun tespit edildiği açıklandı. Bu sorun, cihazda yerel olarak çalışan kötü amaçlı bir işlemin işlem içi iletişim korumalarını atlatmasını sağlıyor. Saldırganın güvenlik açığından faydalanmak için, 1Password yüklü Mac bilgisayarda kötü amaçlı yazılım çalıştırması gerekiyor. Saldırgan eksik macOS’e özgü işlem içi doğrulamaları kötüye kullanarak 1Password tarayıcı uzantısı ve CLI gibi güvenilir 1Password entegrasyonunu taklit ediyor. Bu, kötü amaçlı yazılımın özellikle hesap kilidi açma anahtarı ve SRP-x olmak üzere 1Password’e giriş yapmak için kullanılan değerleri elde etmesine izin veriyor.
1Password, uygulamayı açtıktan beş dakika sonra her gün güncellemeleri kontrol ediyor. 1Password, kilitliyse otomatik olarak güncelleniyor, kilitli değilse yeni güncellemenin olduğunu kullanıcıya bildiriyor.Kaynakça https://appleinsider.com/articles/24/08/08/a-critical-security-issue-in-1password-for-mac-left-credentials-vulnerable-to-attack https://support.1password.com/kb/202408a/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.