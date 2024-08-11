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    1Password, Mac uygulamasındaki kritik güvenlik açığını kapattı

    1Password, Mac uygulamasında kötü niyetli kişilerin kullanıcıların kilit açma anahtarlarına ve kimlik bilgilerine erişim sağlamasına yol açan kritik güvenlik açığını kapattı.
    1password mac güvenlik açığı kapatıldı Tam Boyutta Gör
    1Password, Mac uygulamasında ciddi bir güvenlik açığının olduğunu açıkladı. 1Password 8 sürümünde görülen ve henüz faydanılmadığı belirtilen bir açık, kötü niyetli kişilerin hesap kilidi açma anahtarına erişim sağlamasına imkanı veriyor.

    1Password 8.10.36 sürüm ile çözüldü

    1Password’ün açıklamasına göre, 8.10.36 sürümünden önceki tüm sürümler güvenlik açığına karşı savunmasız. Şirket, güvenlik açığının kullanıldığına dair hiçbir ize rastlanmadığını açıklarken, kullanıcılara uygulamaları güncellemelerini tavsiye ediyor.

    Mac için 1Password uygulamasında güvenlik korumalarını etkileyen bir sorun tespit edildiği açıklandı. Bu sorun, cihazda yerel olarak çalışan kötü amaçlı bir işlemin işlem içi iletişim korumalarını atlatmasını sağlıyor. Saldırganın güvenlik açığından faydalanmak için, 1Password yüklü Mac bilgisayarda kötü amaçlı yazılım çalıştırması gerekiyor. Saldırgan eksik macOS’e özgü işlem içi doğrulamaları kötüye kullanarak 1Password tarayıcı uzantısı ve CLI gibi güvenilir 1Password entegrasyonunu taklit ediyor. Bu, kötü amaçlı yazılımın özellikle hesap kilidi açma anahtarı ve SRP-x olmak üzere 1Password’e giriş yapmak için kullanılan değerleri elde etmesine izin veriyor.

    1Password, uygulamayı açtıktan beş dakika sonra her gün güncellemeleri kontrol ediyor. 1Password, kilitliyse otomatik olarak güncelleniyor, kilitli değilse yeni güncellemenin olduğunu kullanıcıya bildiriyor.

    Kaynakça https://appleinsider.com/articles/24/08/08/a-critical-security-issue-in-1password-for-mac-left-credentials-vulnerable-to-attack https://support.1password.com/kb/202408a/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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