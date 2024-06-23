1Password'e kurtarma kodları özelliği geldi

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1Password, kullanıcıların hesaplarını kurtarmalarını kolaylaştırmak için tasarlanan kurtarma kodları adında yeni özelliği duyurdu. Kullanıcıların master şifre ve gizli anahtar kaybolduğunda hesap kurtarma olanağı olacak. Bunun dışında yeni cihazlarda giriş yapma süreci daha da basitleştirildi.

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Kurtarma kodları, master şifreyi unutanlar için hayat kurtaracak

Yeni kurtarma kodları, kullanıcıların master şifrelerini unutsalar veya gizli anahtarlarını kaybetseler bile 1Password hesaplarına yeniden erişim sağlamalarına olanak tanıyacak. Kurtarma kodlarından önce kullanıcılar master şifrelerini unuttuklarında, gizli anahtarlarına da kaybettiklerinde hesapları kilitleniyor ve verilerine erişemiyorlardı.

Kullanıcılar, kurtarma kodlarıyla hesaplarına yeniden erişim sağlamak için kullanılabilecek benzersiz bir kod oluşturabilecek. Kod, Mac, Windows, Linux, iOS, Android veya 1Password sitesi için 1Password uygulamasından oluşturulabilecek. Kurtarma kodları yeniden kullanılabilecek. Kullanıcı, hesabını kurtarma koduyla kurtardığında kendisinden yeni bir master şifre oluşturması istenecek ve yeni bir gizli anahtar verilecek. Yeni Gizli Anahtar, tüm cihazlarda 1Password hesabına giriş yapmak için kullanılacak.

1Password, kurtarma kodlarının eklenmesinin 1Password hesaplarının güvenliğini değiştirmediğine dikkat çekti. Şirket, kurtarma işleminin güvenli olduğunu ve tamamlanması için iki ayrı adım gerektiğini iddia ediyor; e-posta doğrulaması ve kurtarma kodu.

QR kod ile giriş yapma

1Password ayrıca, yeni bir cihazda veya bir web tarayıcısı üzerinden giriş yapmayı kolaylaştırmayı amaçlayan yeni bir yöntemle güncellenmiş oturum açma deneyimini test ediyor. Kullanıcılar artık QR kod okutarak yeni cihaza giriş yapabilecek.

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