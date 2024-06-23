1Password'e kurtarma kodları özelliği geldi

1Password, kullanıcıların hesaplarını kurtarmalarını kolaylaştırmak için tasarlanan kurtarma kodları adında yeni özelliği duyurdu. Kullanıcıların master şifre ve gizli anahtar kaybolduğunda hesap kurtarma olanağı olacak. Bunun dışında yeni cihazlarda giriş yapma süreci daha da basitleştirildi.
Kurtarma kodları, master şifreyi unutanlar için hayat kurtaracak
Yeni kurtarma kodları, kullanıcıların master şifrelerini unutsalar veya gizli anahtarlarını kaybetseler bile 1Password hesaplarına yeniden erişim sağlamalarına olanak tanıyacak. Kurtarma kodlarından önce kullanıcılar master şifrelerini unuttuklarında, gizli anahtarlarına da kaybettiklerinde hesapları kilitleniyor ve verilerine erişemiyorlardı.
Kullanıcılar, kurtarma kodlarıyla hesaplarına yeniden erişim sağlamak için kullanılabilecek benzersiz bir kod oluşturabilecek. Kod, Mac, Windows, Linux, iOS, Android veya 1Password sitesi için 1Password uygulamasından oluşturulabilecek. Kurtarma kodları yeniden kullanılabilecek. Kullanıcı, hesabını kurtarma koduyla kurtardığında kendisinden yeni bir master şifre oluşturması istenecek ve yeni bir gizli anahtar verilecek. Yeni Gizli Anahtar, tüm cihazlarda 1Password hesabına giriş yapmak için kullanılacak.
1Password, kurtarma kodlarının eklenmesinin 1Password hesaplarının güvenliğini değiştirmediğine dikkat çekti. Şirket, kurtarma işleminin güvenli olduğunu ve tamamlanması için iki ayrı adım gerektiğini iddia ediyor; e-posta doğrulaması ve kurtarma kodu.
QR kod ile giriş yapma
1Password ayrıca, yeni bir cihazda veya bir web tarayıcısı üzerinden giriş yapmayı kolaylaştırmayı amaçlayan yeni bir yöntemle güncellenmiş oturum açma deneyimini test ediyor. Kullanıcılar artık QR kod okutarak yeni cihaza giriş yapabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.