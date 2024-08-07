macOS Sequoia, ekran ve sese erişim isteyen uygulamalarda sürekli uyaracak

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör macOS Sequoia beta sürümünde ekran görüntüsü alma veya ekran kaydı uygulaması kullanırken sürekli erişim izni vermeniz gereken açılır pencereyle karşılaşmışsınızdır. Bunun bir bug olduğunu düşünebilirsiniz ancak değil. macOS 15 ile bu tür uygulamaları kullanabilmek için haftalık olarak izni yenilemeniz gerekecek. Daha da ilginç olanı, Mac’i yeniden başlattığınızda uygulama sizden tekrar izin isteyecek.

macOS Sequoia beta nasıl indirilir? macOS 15 beta yükleme 3 hf. önce eklendi

Ekran kaydı uygulamaları haftalık izin isteyecek

Apple, macOS Sequoia’da bir uygulamanın bilgisayarın ekranına ve sesine erişim izni istediğinde kullanıcıyı uyaran bir sistem mesajı ekledi. Ekran kaydı alma uygulamalarını kullandığınızda “Uygulama bu bilgisayarın ekranına ve sesine erişebilir. Erişim izni vermeye devam etmek istiyor musunuz? Bu uygulama çalışırken masaüstünüzdeki açık uygulamalardan bilgi toplayabilir.” mesajıyla karşılaşacaksınız. O an izin vermeyi seçebilecek veya sistem ayarlarına yönlendirileceksiniz.

Apple, geliştiriciler ve tüm kullanıcılar için macOS 15 beta sürümlerini yayınlamaya devam ediyor. macOS Sequoia final sürümü Eylül veya Ekim ayında yayınlanacak.

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macOS 15, ekran ve sese erişen uygulamalarda sürekli uyaracak