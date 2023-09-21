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    1Password, iOS 17 için güncellendi: Beklenen özellik geldi

    Popüler şifre yöneticisi uygulaması 1Password, iOS 17 güncellemesini aldı. Passkey işleviyle iPhone kullanıcıları artık uygulama ve sitelere şifresiz ve daha güvenli giriş yapabilecek.
    1password ios 17 passkey Tam Boyutta Gör
    1Password, iOS uygulaması için passkey (geçiş anahtarı) desteğini getirdi. Güncelleme, iOS 17’nin yayınlanmasından birkaç gün sonra geldi.

    Passkey (Geçiş anahtarı) özelliği geldi

    Apple, iOS 16 ile kullanıcıların Safari ve iCloud Anahtar Zinciri’ni kullanarak geçiş anahtarları oluşturup kaydetmesine izin verdi. iOS 17 ile bu işlev üçüncü parti uygulamalara genişletildi. Bilinen şifre yönetim uygulaması 1Password, iOS uygulaması için passkey desteğini ilk getirenlerden biri oldu.

    1PassWord’ün yeni işlevi kullanıcılara uygulamalar ve tarayıcı uzantılarında geçiş anahtarlarını kullanma ve yönetme, geçiş anahtarını güvenli şekilde paylaşma, Watchtower aracılığıyla şifre anahtarı uyarısı alma ve fazlasını getiriyor. 1PassWord, yakında kullanıcıların yalnızca geçiş anahtarını kullanarak şifre kasasının kilidini açmasına olanak tanıyacak.

    Passkey nedir?

    Passkey, FIDO Alliance tarafından Apple, Google, Microsoft ve diğer büyük şirketlerle birlikte geliştirdiği bir teknoloji. Geçiş anahtarları, geleneksel şifre yerine yüz tanıma, parmak izi okuma gibi güvenli yöntemleri kullanarak kullanıcının şifresiz giriş yapmasına olanak tanıyor. 1Password baş ürün sorumlusu Steve Von, geçiş anahtarını güvenlik ve rahatlığı dengeleyen parolasız kimlik doğrulamanın en iyi biçimi olarak tanımlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    delikanli53 5 saat önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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