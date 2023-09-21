1Password, iOS 17 için güncellendi: Beklenen özellik geldi

Passkey (Geçiş anahtarı) özelliği geldi
Apple, iOS 16 ile kullanıcıların Safari ve iCloud Anahtar Zinciri’ni kullanarak geçiş anahtarları oluşturup kaydetmesine izin verdi. iOS 17 ile bu işlev üçüncü parti uygulamalara genişletildi. Bilinen şifre yönetim uygulaması 1Password, iOS uygulaması için passkey desteğini ilk getirenlerden biri oldu.
1PassWord’ün yeni işlevi kullanıcılara uygulamalar ve tarayıcı uzantılarında geçiş anahtarlarını kullanma ve yönetme, geçiş anahtarını güvenli şekilde paylaşma, Watchtower aracılığıyla şifre anahtarı uyarısı alma ve fazlasını getiriyor. 1PassWord, yakında kullanıcıların yalnızca geçiş anahtarını kullanarak şifre kasasının kilidini açmasına olanak tanıyacak.
Passkey nedir?
Passkey, FIDO Alliance tarafından Apple, Google, Microsoft ve diğer büyük şirketlerle birlikte geliştirdiği bir teknoloji. Geçiş anahtarları, geleneksel şifre yerine yüz tanıma, parmak izi okuma gibi güvenli yöntemleri kullanarak kullanıcının şifresiz giriş yapmasına olanak tanıyor. 1Password baş ürün sorumlusu Steve Von, geçiş anahtarını güvenlik ve rahatlığı dengeleyen parolasız kimlik doğrulamanın en iyi biçimi olarak tanımlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.