2 Mart 2011; A5'li 2.Nesil iPad, iOS V, Bulut destekli iTunes ve iOS 4.3

Tablet pazarının lideri olmasına rağmen, Android 3.0 Honeycomb ile donatılmış Motorola'nın Xoom'u ve Blackberry Playbook gibi güçlü rakiplerinden ötürü 2011 senesini 2010 yılından daha zorlu geçireceği aşikar olan Apple'ın 2 Mart'ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağına kesin gözüyle bakılan 2.Nesil iPad'in özellikleri yavaş yavaş kesinleşirken; son haberler iPhone 4'den sonra 2.Nesil iPad'de Retina Ekran kullanılmasını bekleyen kullanıcılar üzülecek gibi duruyor.

Engadget'in kaynaklarından aldığı bilgiye göre, çeşitli analistlerinde dile getirdiği gibi, 2.Nesil iPad ne SD kart girişine ne de yüksek piksel yoğunluğuna sahip Retina Ekran'a sahip olacak. Daha çok donanımsal iyileştirmelerin yapıldığı iddia edilen iPad 2'de Apple'ın, yeni işlemcisi A5 ile iPhone 4'de olduğu gibi 512MB'lık belleğe (Bilindiği gibi 1.Nesil iPad'de 256MB'lık bellek kullanılmıştı) yer verdiği söylenirken, Engadget A5 işlemcisinin belirgin bir şekilde hızlı olduğunu iddia ediyor. Ayrıca, birçok diğer kaynaklar gibi, Engadget de 2.Nesil iPad'in arka ve ikincil kameraya sahip olacağını dile getiriyor.

Yaklaşık 1,5 ay önce 2.nesil iPad'in SD kart ve Retina Ekran'a sahip olacağını söyleyen Engadget, kaynaklarından her iki özelliğin cihazdan çıkartılmasıyla ilgili kesin bir bilgi almadıklarını ancak son andaki değişikliklerin sebebinin mühendislik sorunu olabileceğini belirtiyor.

iPad 2'nin yanı sıra, 2. Mart'ta Apple'ın iOS'in 5.sürümü iOS V ile uzun süredir merakla beklenen bulut destekli iTunes'u tanıtması bekleniyor. Geçtiğimiz senelerde Mart ve Nisan ayında yeni sürümü tanıtılan ve o yılki yeni iPhone ile son kullanıcıya yayınlanan iOS'in 5.sürümünün önümüzdeki etkinlikte tanıtılması muhtemel görünüyor.

Yine uzun süredir iOS 4 kullanıcılarının bekledikleri ve geçtiğimiz günlerde Golden Master sürümü hazır olduğu iddia edilen iOS 4.3'ün de etkinlikle birlikte kullanıcılara yayınlanması bekleniyor.

Kesin olmamakla birlikte Steve Jobs'un yokluğunda Apple'ın Jobs'dan sonra sevilen diğer bir yüzü Phil Schiller'in sunması muhtemel olan etkinlik, 2 Mart günü Türkiye saatiyle 20:00'da başlayacak.