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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2 Mart 2011; A5'li 2.Nesil iPad, iOS V, Bulut destekli iTunes ve iOS 4.3

8 yıl
6b
1
36
iPad
Shady
Haber Editörü
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Tablet pazarının lideri olmasına rağmen, Android 3.0 Honeycomb ile donatılmış Motorola'nın Xoom'u ve Blackberry Playbook gibi güçlü rakiplerinden ötürü 2011 senesini 2010 yılından daha zorlu geçireceği aşikar olan Apple'ın 2 Mart'ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağına kesin gözüyle bakılan 2.Nesil iPad'in özellikleri yavaş yavaş kesinleşirken; son haberler iPhone 4'den sonra 2.Nesil iPad'de Retina Ekran kullanılmasını bekleyen kullanıcılar üzülecek gibi duruyor.

Engadget'in kaynaklarından aldığı bilgiye göre, çeşitli analistlerinde dile getirdiği gibi, 2.Nesil iPad ne SD kart girişine ne de yüksek piksel yoğunluğuna sahip Retina Ekran'a sahip olacak. Daha çok donanımsal iyileştirmelerin yapıldığı iddia edilen iPad 2'de Apple'ın, yeni işlemcisi A5 ile iPhone 4'de olduğu gibi 512MB'lık belleğe (Bilindiği gibi 1.Nesil iPad'de 256MB'lık bellek kullanılmıştı) yer verdiği söylenirken, Engadget A5 işlemcisinin belirgin bir şekilde hızlı olduğunu iddia ediyor. Ayrıca, birçok diğer kaynaklar gibi, Engadget de 2.Nesil iPad'in arka ve ikincil kameraya sahip olacağını dile getiriyor.

Yaklaşık 1,5 ay önce 2.nesil iPad'in SD kart ve Retina Ekran'a sahip olacağını söyleyen Engadget, kaynaklarından her iki özelliğin cihazdan çıkartılmasıyla ilgili kesin bir bilgi almadıklarını ancak son andaki değişikliklerin sebebinin mühendislik sorunu olabileceğini belirtiyor.

iPad 2'nin yanı sıra, 2. Mart'ta Apple'ın iOS'in 5.sürümü iOS V ile uzun süredir merakla beklenen bulut destekli iTunes'u tanıtması bekleniyor. Geçtiğimiz senelerde Mart ve Nisan ayında yeni sürümü tanıtılan ve o yılki yeni iPhone ile son kullanıcıya yayınlanan iOS'in 5.sürümünün önümüzdeki etkinlikte tanıtılması muhtemel görünüyor.

Yine uzun süredir iOS 4 kullanıcılarının bekledikleri ve geçtiğimiz günlerde Golden Master sürümü hazır olduğu iddia edilen iOS 4.3'ün de etkinlikle birlikte kullanıcılara yayınlanması bekleniyor.

Kesin olmamakla birlikte Steve Jobs'un yokluğunda Apple'ın Jobs'dan sonra sevilen diğer bir yüzü Phil Schiller'in sunması muhtemel olan etkinlik, 2 Mart günü Türkiye saatiyle 20:00'da başlayacak.


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DH Misafiri 7 yıl
Vınnın sim kartını takarsan internete girebiliyorsun aletin dışına nal kadar adaptörü takmak istersen hpnin tabletleri daha uygun
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m.t.y. 7 yıl
ne içtiysen banada ısmarla arkadaşım
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iSafari 8 yıl
Daha oncede birkaç yerde yazmıştım...apple 2 yılda bir büyük degisiklige gidiyor... Bu tuketici koruma amacli, ayni zamanda da mevcut teknolojiden olabildigince kar etmek istiyor. O yüzden retina ekran gelmeyebilir! Ancak bana kalirsa retina ekran kesinlikle olmalı...çünkü artık Apple in normal ekran üretim yapma lüksü yok...Çünkü iPhone 4 ekranına bakan biri eline iPad 2 yi alınca ekrandan nefret edecektir...Retina ekran kesinlikle olmalı...
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e_capkan 8 yıl

iSafari

Daha oncede birkaç yerde yazmıştım...apple 2 yılda bir büyük degisiklige gidiyor... Bu tuketici koruma amacli, ayni zamanda da mevcut teknolojiden olabildigince kar etmek istiyor. O yüzden retina ekran gelmeyebilir! Ancak bana kalirsa retina ekran kesinlikle olmalı...çünkü artık Apple in normal ekran üretim yapma lüksü yok...Çünkü iPhone 4 ekranına bakan biri eline iPad 2 yi alınca ekrandan nefret edecektir...Retina ekran kesinlikle olmalı...

iphone4 çıkmadan öncede kötü gelmişti bana ekranı.
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Centauri 8 yıl
USB diyenleri anlamiyorum. USB fetisiniz mi var?
Bedava cloud servis geliyor deniyor, hala USB. Illa alete kablo takmak istiyosaniz, dock kablosunu takin, bilgilerinizi cloud dan transfer edin, ama sanki kabloyla transfer ediyomus gibi hayal edip mutlu olun.

Kablosuz olarak internette yeriniz olacak, ve oraya koyup istediginiz dosyalara istediginiz zaman istediginiz cihazdan ulasacaksiniz. Daha ne USB si ya?
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M@rvelous 8 yıl

Centauri
USB diyenleri anlamiyorum. USB fetisiniz mi var?
Bedava cloud servis geliyor deniyor, hala USB. Illa alete kablo takmak istiyosaniz, dock kablosunu takin, bilgilerinizi cloud dan transfer edin, ama sanki kabloyla transfer ediyomus gibi hayal edip mutlu olun.

Kablosuz olarak internette yeriniz olacak, ve oraya koyup istediginiz dosyalara istediginiz zaman istediginiz cihazdan ulasacaksiniz. Daha ne USB si ya?

ulkemizde her yerde internet var gibi konusman ilginc..ayrica ben hic bir sekilde onemli dosyalarimi internete koymak istemem, usb guvenli en azindan. arkadasinin getirdigi onemli bir pdf e bakmak istersin ama yapamazsin.. soyle bir kisim da var, bu tabletlerin amaclarindan biri her yerde internete grmekse turkcell vinn im ile neden internete grme imkanimi elimden aliyorlar..
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Batuist 8 yıl
4.3 çıksında unlock gelsin.. milletin canına tak etti...
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YGA 8 yıl
Değişen birşey görebilen var mı?
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nightflame 8 yıl
Eski iTouch'lar iyice kullanılmaz artık iOS5'ten sonra...
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1 9 0 7 8 yıl
4.3 gelsin artık bizde onu bekliyoruz..
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Mr. Jingles 8 yıl
A5 Cortex A9 tabanlı mı?
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dark-knight 8 yıl

sugar_klavyeci
A5 Cortex A9 tabanlı mı?

evet aynen öyle
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erci501 8 yıl
kişisel görüşüm ekranın 16:9 olması. çözünürlüğünde 1366*768 olması. film izleyeceğimiz ve oyun oynayacağımız zaman hd tv lerle daha uyumlu olması için.
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erci501 8 yıl
bulut desteği hem gereksiz hemde güvensiz bişey gibi geliyo bana. zaten facebook ta insanlar yeterince özel bilgilerini paylaşıyor. Geleceğin teknolojisidir, belki de ileride hard disk diye bişey kalmayabilir ama bana ters. Benim bilgilerimi, dinlediğim şarkıları bilmelerine gerek yok. ben istersem tüm cihazlarıma yüklerim.
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