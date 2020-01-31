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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2 aşamalı doğrulama anahtarları için Google açık kaynak araçlar yayınladı

    Verilerinizi korumak için iki aşamalı bir donanım anahtarı alma planınız varsa Google'ın yeni açık kaynak girişimi sayesinde uygun bir fiyata kendi anahtarınızı yapabilirsiniz.
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    Güvenlik
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    2 aşamalı doğrulama anahtarları için Google açık kaynak araçlar yayınladı
    Tam Boyutta Gör

    Kişisel verilerin gizliliği önem kazandıkça koruma yöntemlerinin de gelişmesi gerekiyor. Son dönemde iki aşamalı doğrulama olarak adlandırılan ve girilen şifrenin ardından SMS, mail veya anahtar üretici yazılım veya donanım araçlarıyla ikinci bir aşama isteyen yöntem popüler oldu. Kullanıcılar genelde yazılım olarak ikinci aşamayı tercih ediyor ancak donanım tarafında da gelişmeler var.

    Artık açık kaynak oldu

    Donanım tabanlı ikinci aşama anahtarları geliştiren Google bugüne kadar kapalı olarak bunları sunmaktaydı. Bundan sonra açık kaynak bir girişim başlatarak imkanı olan herkesin anahtar geliştirmesini sağlayacak.

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    OpenSK adı verilen girişim güvenlik yongalarını FIDO U2F ve FIDO2 ile uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Google şimdilik maliyeti düşük olduğu için Nordic tarafından tasarlanan anahtar yongalarını programa dahil etti. Sonraki dönemde daha fazla yonga tasarımcısına destek sunulacak.

    Google program kapsamında Rust tarafından geliştirilen yazılımlar kullanılacak. Ayrıca yongalarına bir kılıf hazırlamak isteyenler için de 3D yazıcı kodları da sunulacak. Böylece çeşitlilik sağlanacak.

    Google, açık kaynak 2FA girişimi ile donanım tabanlı ikinci aşama anahtarların gelişmesini ve daha yaygın kullanılmasını amaçlıyor zira yazılım tabanlı anahtarlar da zaman zaman siber saldırılara konu olabiliyor.



    https://www.engadget.com/2020/01/31/google-open-sources-the-tools-needed-to-make-2fa-security-keys/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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