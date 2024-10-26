ŞOK marketlerde anlık tercüme cihazı ve Hyundai webOS televizyonlar var

26 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
26 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Italky markasına ait anlık tercüme cihazı yer alıyor. Yapay zekâ destekli tercüme cihazında metinden veya fotoğraftan çeviri, farklı dillerde konferans, dokunmatik ekran, 8GB depolama, 63 dil ve 73 lehçe desteği, Bluetooth ve Wi-Fi desteği bulunuyor. Fiyatı 4499TL.
Diğer taraftan Hyundai markasına ait LG webOS işletim sistemli akıllı televizyonlar da satışta. 55 inçlik 4K ekran, 8GB bellek, 2x USB, 3x HDMI, 2x 8W hoparlör gibi özellikleri olan model 13999TL iken 50 inçlik 4K modeli ise 11599TL seviyesinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu