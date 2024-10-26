ŞOK marketlerde anlık tercüme cihazı ve Hyundai webOS televizyonlar var

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör ŞOK marketler zincirinin hafta sonu kampanyasında anlık tercüme cihazından akıllı televizyonlara akıllı telefonlardan elektrikli ev aletlerine kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

26 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

26 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Italky markasına ait anlık tercüme cihazı yer alıyor. Yapay zekâ destekli tercüme cihazında metinden veya fotoğraftan çeviri, farklı dillerde konferans, dokunmatik ekran, 8GB depolama, 63 dil ve 73 lehçe desteği, Bluetooth ve Wi-Fi desteği bulunuyor. Fiyatı 4499TL.

12 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 2 hf. önce eklendi

Diğer taraftan Hyundai markasına ait LG webOS işletim sistemli akıllı televizyonlar da satışta. 55 inçlik 4K ekran, 8GB bellek, 2x USB, 3x HDMI, 2x 8W hoparlör gibi özellikleri olan model 13999TL iken 50 inçlik 4K modeli ise 11599TL seviyesinde.

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