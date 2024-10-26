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    Anlık Bildirim

    ŞOK marketlerde anlık tercüme cihazı ve Hyundai webOS televizyonlar var

    26 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Italky markasına ait anlık tercüme cihazı ve Hyundai markasına ait LG webOS işletim sistemli akıllı televizyonlar satılıyor.
    26 Ekim ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    ŞOK marketler zincirinin hafta sonu kampanyasında anlık tercüme cihazından akıllı televizyonlara akıllı telefonlardan elektrikli ev aletlerine kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak. 

    26 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    26 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Italky markasına ait anlık tercüme cihazı yer alıyor. Yapay zekâ destekli tercüme cihazında metinden veya fotoğraftan çeviri, farklı dillerde konferans, dokunmatik ekran, 8GB depolama, 63 dil ve 73 lehçe desteği, Bluetooth ve Wi-Fi desteği bulunuyor. Fiyatı 4499TL. 

    Diğer taraftan Hyundai markasına ait LG webOS işletim sistemli akıllı televizyonlar da satışta. 55 inçlik 4K ekran, 8GB bellek, 2x USB, 3x HDMI, 2x 8W hoparlör gibi özellikleri olan model 13999TL iken 50 inçlik 4K modeli ise 11599TL seviyesinde. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 1 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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