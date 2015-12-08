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2 milimetre karelik kablosuz sensör pile ihtiyaç duymadan çalışabiliyor

Nesnelerin interneti yaygınlaşmaya devam ediyor ancak en büyük problem internete bağlanacak eşyaların ekstra bataryaya ihtiyaç duyması. Alman araştırmacılar ise bu problemi çözmüş gibi gözüküyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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2 milimetre karelik kablosuz sensör pile ihtiyaç duymadan çalışabiliyor
Nesnelerin interneti ile birlikte evlerde, ofislerde veya okullarda bir çok eşya internete bağlanabilecek, ancak internete bağlanacak eşyaların tamamı prize takılabilen nesnelerden oluşmuyor. Peki ekstra batarya eklenemeyen diğer nesneler internete nasıl bağlanacak? Alman araştırmacılar yeni geliştirdikleri sensör ile bu problemi çözmüş gibi gözüküyor.

2 milimetre karelik çok ufak bir alana sahip sensör kablosuz bağlantı sayesinde iletişim kurabiliyor. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise veri yolladığı radyo sinyalleri tarafından karşılayabiliyor. Sensörün çalışabilmesi için gereken tek ihtiyaç router'a belirli bir yakınlıkta konumlandırılması.

Isıyı ölçebilen ve kablosuz verilerle iletebilen bu sensörün şimdilik router'ın çok yakınında konumlandırılması gerektiği belirtiliyor. Araştırmacılar çalışmaların devam ettiğini de sözlerine eklerken uzaklığın ilk etapta 3, daha sonra ise 5 metreye kadar çıkarılacağını söylüyor. Yeni sensörün maliyeti de 20 cent (Yaklaşık 60 krş) seviyesinde.

http://www.engadget.com/2015/12/08/tiny-sensor-never-needs-battery/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
23. de eklendi desenize...
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arel.gr 3 yıl
herzaman deutsch weisheit, wunder
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kadirirdem 3 yıl
vay be teknolojiye bazen akıl sır ermiyor....
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Patren 3 yıl
az kaldı yapcaklar crysis zırhını
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
23. de eklendi desenize...
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Asonas 3 yıl
Yuhhh Oharaa yok daha neler...Adamlar neler yapıyor arkadaş.
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aspirin_00 3 yıl
bende düşündüğüm gibi sinyaller üzerinden şarj ediyor kendini kablosuz şarj özellikli telefonlar gibi batarya teknolojisi gelişebilirse ısı sinyal vss gibi durumlarda kendi kendine şarj edilebilir teknolojiler yolda olabilir şaşmadım
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J.R.R Numenor 3 yıl
yeni bir teknoloji geliyor
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cnr.kh 3 yıl
ne varsa almanlarda var :D
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