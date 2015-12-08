2 milimetre karelik kablosuz sensör pile ihtiyaç duymadan çalışabiliyor

Nesnelerin interneti ile birlikte evlerde, ofislerde veya okullarda bir çok eşya internete bağlanabilecek, ancak internete bağlanacak eşyaların tamamı prize takılabilen nesnelerden oluşmuyor. Peki ekstra batarya eklenemeyen diğer nesneler internete nasıl bağlanacak? Alman araştırmacılar yeni geliştirdikleri sensör ile bu problemi çözmüş gibi gözüküyor.

Isıyı ölçebilen ve kablosuz verilerle iletebilen bu sensörün şimdilik router'ın çok yakınında konumlandırılması gerektiği belirtiliyor. Araştırmacılar çalışmaların devam ettiğini de sözlerine eklerken uzaklığın ilk etapta 3, daha sonra ise 5 metreye kadar çıkarılacağını söylüyor. Yeni sensörün maliyeti de 20 cent (Yaklaşık 60 krş) seviyesinde.

http://www.engadget.com/2015/12/08/tiny-sensor-never-needs-battery/?ncid=txtlnkusaolp00000595

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

2 milimetre karelik çok ufak bir alana sahip sensör kablosuz bağlantı sayesinde iletişim kurabiliyor. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise veri yolladığı radyo sinyalleri tarafından karşılayabiliyor. Sensörün çalışabilmesi için gereken tek ihtiyaç router'a belirli bir yakınlıkta konumlandırılması.