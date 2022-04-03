ŞOK marketlerde uygun fiyata Xiaomi ve Wiami ürünleri var

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Özellikle ev temizliği için akıllı çözümler arayanlar ŞOK marketlere bir göz atabilir. Bu hafta aktüel kataloğunda Xiaomi ve Wiami markalarına ait robot süpürgeler ile el süpürgeleri uygun fiyata bulunabilir.

2 Nisan ŞOK aktüel ürünler

2 Nisan ŞOK aktüel ürünler arasında Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini şarjlı süpürge yer alıyor. 120W nominal gücü olan kuru kablosuz şarjlı süpürge firmanın popüler ürünleri arasında yer alıyor. 779TL ile değerlendirilebilir.

30 Mart ŞOK aktüel 1 hf. önce eklendi

Diğer taraftan Wiami marka entegre boşaltma hazneli robot süpürge 6299TL. 2700Pa emiş gücü olan süpürgede 300ml toz tankı, 250ml su tankı, 150-200 dakika çalışma süresi, HEPA filtresi, 5200mAh batarya gibi özellikler yer alıyor.

Wiami FX-7 robot süpürge ise standart tasarımda ve 2200Pa güce sahip. Islak-kuru temizlik, 19 adet sensör desteği, 80-140 dakika çalışma süresi, 4 saat şarj süresi gibi özellikler 2879TL fiyat etiketi ile sunuluyor. Son olarak Yeelight Smart Home ambiyans lambası 739TL fiyat etiketi ile satılacak.



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