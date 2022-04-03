Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ŞOK marketlerde uygun fiyata Xiaomi ve Wiami ürünleri var

    2 Nisan ŞOK aktüel ürünler arasında Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini şarjlı süpürge ve Wiami marka entegre boşaltma hazneli robot süpürge modelleri yer alıyor.     
    Oy Ver

    2 Nisan ŞOK aktüel ürünler
    Tam Boyutta Gör

    Özellikle ev temizliği için akıllı çözümler arayanlar ŞOK marketlere bir göz atabilir. Bu hafta aktüel kataloğunda Xiaomi ve Wiami markalarına ait robot süpürgeler ile el süpürgeleri uygun fiyata bulunabilir. 

    2 Nisan ŞOK aktüel ürünler

    2 Nisan ŞOK aktüel ürünler arasında Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini şarjlı süpürge yer alıyor. 120W nominal gücü olan kuru kablosuz şarjlı süpürge firmanın popüler ürünleri arasında yer alıyor. 779TL ile değerlendirilebilir. 

    Diğer taraftan Wiami marka entegre boşaltma hazneli robot süpürge 6299TL. 2700Pa emiş gücü olan süpürgede 300ml toz tankı, 250ml su tankı, 150-200 dakika çalışma süresi, HEPA filtresi, 5200mAh batarya gibi özellikler yer alıyor. 

    Wiami FX-7 robot süpürge ise standart tasarımda ve 2200Pa güce sahip. Islak-kuru temizlik, 19 adet sensör desteği, 80-140 dakika çalışma süresi, 4 saat şarj süresi gibi özellikler 2879TL fiyat etiketi ile sunuluyor. Son olarak Yeelight Smart Home ambiyans lambası 739TL fiyat etiketi ile satılacak. 
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 2 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 3 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 3 gün önce

    direk 10k

    LooF 3 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP ProBook 440 G8 2R9C8EA03
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız