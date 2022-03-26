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    Haftaya ŞOK marketlerde Trident akıllı telefonlar ve Asus modem var

    30 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Trident A serisine ait uygun fiyatlı akıllı telefonlar ve 3G/4G desteği olan Asus DSL modem ürünü yer alıyor.     
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    ŞOK aktüel
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    Ülkemizde maliyete oynayan akıllı telefonlar ile kendisine pazar payı arayan Trident markası haftaya ŞOK marketlerde iki ürünü ile boy gösteriyor. Ayrıca Asus markasına ait hücresel destekli modemi de yer alıyor.

    30 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    30 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Trident A25 akıllı telefon modeli mevcut. 6.53 inçlik ekran, 4+4 Helio P60 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama, 48MP arka kamera, 25MP ön kamera, 4500mAh batarya gibi özellikleri olan telefon 3149TL fiyat etiketine sahip.

    Trident A23 Max telefon modelinde ise 4+4 Cortex A55 çekirdekli UNISOC SC9863A yonga seti, 6.53 inçlik ekran, 4GB RAM, 64GB depolama, 16MP arka kamera, 8MP ön kamera, 3600mAh batarya, Android 10 Go işletim sistemi şeklinde özellikler var ve fiyatı 2249TL. Son olarak 300Mbps veri aktarım hızlarına ulaşabilen ve 3G/4G desteği olan Asus DSL modem de 549TL gibi uygun bir fiyat etiketi ile satılacak.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 1 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 1 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 2 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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