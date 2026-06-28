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    A101 marketler taşınabilir klima ve hibrid jeneratör satacak

    2 Temmuz A101 Aktüel teknoloji ürünleri arasında Webesten markasına ait taşınabilir klima ve Piranha markasına ait hibrid jeneratör modeli yer alıyor.           

    2 Temmuz A101 Aktüel Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin yeni hafta Aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan ses sistemlerine taşınabilir klimalardan jeneratörlere ve para sayma makinelerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

    2 Temmuz A101 Aktüel teknoloji ürünleri

    2 Temmuz A101 Aktüel teknoloji ürünleri arasında Webesten markasına ait taşınabilir klima yer alıyor. 5100 BTU soğutma kapasitesi olan klima 600W güce sahip. Nem alma özelliği de olan klima 2.6 Amper enerji çekiyor. Fiyatı 18999TL.

    Piranha markasına ait hibrid jeneratör ise hem benzin hem de LPG ile çalışabiliyor. 1 silindirli ve 4 zamanlı hava soğutmalı olan jeneratör 7HP maksimum çıkış gücüne ve 210cc deplasmana sahip. T.C.I. ateşleme sistemi olan ürünün yakıt deposu kapasitesi 15L iken yağ kapasitesi de 0.6L. Fiyatı 11490TL olarak belirlenmiş.

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    eski_nesil 19 saat önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 21 saat önce

    thanks

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    enreka_tr 2 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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