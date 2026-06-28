A101 marketler taşınabilir klima ve hibrid jeneratör satacak

2 Temmuz A101 Aktüel teknoloji ürünleri
2 Temmuz A101 Aktüel teknoloji ürünleri arasında Webesten markasına ait taşınabilir klima yer alıyor. 5100 BTU soğutma kapasitesi olan klima 600W güce sahip. Nem alma özelliği de olan klima 2.6 Amper enerji çekiyor. Fiyatı 18999TL.
Piranha markasına ait hibrid jeneratör ise hem benzin hem de LPG ile çalışabiliyor. 1 silindirli ve 4 zamanlı hava soğutmalı olan jeneratör 7HP maksimum çıkış gücüne ve 210cc deplasmana sahip. T.C.I. ateşleme sistemi olan ürünün yakıt deposu kapasitesi 15L iken yağ kapasitesi de 0.6L. Fiyatı 11490TL olarak belirlenmiş.
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Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş