A101 marketler taşınabilir klima ve hibrid jeneratör satacak

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Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinin yeni hafta Aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan ses sistemlerine taşınabilir klimalardan jeneratörlere ve para sayma makinelerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

2 Temmuz A101 Aktüel teknoloji ürünleri

2 Temmuz A101 Aktüel teknoloji ürünleri arasında Webesten markasına ait taşınabilir klima yer alıyor. 5100 BTU soğutma kapasitesi olan klima 600W güce sahip. Nem alma özelliği de olan klima 2.6 Amper enerji çekiyor. Fiyatı 18999TL.

25 Haziran A101 Ekstra kataloğunda neler var? 2 gün önce eklendi

Piranha markasına ait hibrid jeneratör ise hem benzin hem de LPG ile çalışabiliyor. 1 silindirli ve 4 zamanlı hava soğutmalı olan jeneratör 7HP maksimum çıkış gücüne ve 210cc deplasmana sahip. T.C.I. ateşleme sistemi olan ürünün yakıt deposu kapasitesi 15L iken yağ kapasitesi de 0.6L. Fiyatı 11490TL olarak belirlenmiş.

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