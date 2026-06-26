A101 marketlerde akıllı evcil hayvan ekipmanları var

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Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinin yeni hafta Ekstra kataloğunda evcil hayvan ekipmanlarından akıllı telefonlara, akıllı televizyonlardan elektrikli ev aletlerine kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün.

25 Haziran A101 Ekstra teknoloji ürünleri

25 Haziran A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında akıllı evcil hayvan ekipmanları yer alıyor. Bezt markasına ait 72 litre kum kapasitesi, 10 litre çöp kapasitesi ve mobil uygulama desteği olan Smart Cat Pro akıllı kedi tuvaleti 15749TL. Alternatif olarak 68 litre kum kapasitesi, 8 litre çöp kapasitesi ve mobil uygulama desteği olan Pure Cat akıllı kedi tuvaleti ise 10899TL.

18 Haziran A101 Ekstra kataloğunda neler var? 6 gün önce eklendi

Diğer taraftan Neutron markasına ait 4 litre mama haznesi, görüntülü ve sesli görüşme, uygulama desteği özellikleri olan akıllı mama kabı 3449TL iken aynı markanın 4K araç içi kamerası da 4099TL olarak satılacak.

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