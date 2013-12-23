20 yıl önce geliştirilmeye başlayan 1993 oyunu gelecek yıl Windows için yayınlanacak





1993 yılında İsviçreli 4 genç tarafından geliştirilen 1993 adlı uzay gemisi savaşlarını konu alan Amiga oyunu ilginç bir rekora imza atmak üzere.

Ekibin aynı yıl ani ayrılık kararı nedeni ile yapım gün yüzü göremeden rafa kalkmış. Ancak ekibin üyelerinden Krister Karlsson, oyunu PC platformu için yayınlamaya karar verdiklerini duyurdu.

Oyun soldan sağa doğru akan bir oynanışa sahip ve 12 oynanabilir geminin yanında 5 farklı dünya ve 25 farklı silah sunuyor. Oyunun motoru de günümüz sistemleri için modifiye edilmiş.

1993 an itibariyle Steam Greenlight üzerinde oy toplamaya başladı. Gelecek yıl itibariyle de Windows bilgisayarlarına gelmesi bekleniyor.

http://www.polygon.com/2013/12/22/5235382/developer-to-release-game-created-in-1993-next-year