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20 yıl önce geliştirilmeye başlayan 1993 oyunu gelecek yıl Windows için yayınlanacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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20 yıl önce geliştirilmeye başlayan 1993 oyunu gelecek yıl Windows için yayınlanacak

1993 yılında İsviçreli 4 genç tarafından geliştirilen 1993 adlı uzay gemisi savaşlarını konu alan Amiga oyunu ilginç bir rekora imza atmak üzere.
Ekibin aynı yıl ani ayrılık kararı nedeni ile yapım gün yüzü göremeden rafa kalkmış. Ancak ekibin üyelerinden Krister Karlsson, oyunu PC platformu için yayınlamaya karar verdiklerini duyurdu.
Oyun soldan sağa doğru akan bir oynanışa sahip ve 12 oynanabilir geminin yanında 5 farklı dünya ve 25 farklı silah sunuyor. Oyunun motoru de günümüz sistemleri için modifiye edilmiş.
1993 an itibariyle Steam Greenlight üzerinde oy toplamaya başladı. Gelecek yıl itibariyle de Windows bilgisayarlarına gelmesi bekleniyor.

http://www.polygon.com/2013/12/22/5235382/developer-to-release-game-created-in-1993-next-year Yorum Yaz
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olağan_şüpheli 5 yıl en beğenilen
uygulamalar Windows a hep geç geliyor zaten.
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LilTunechi 5 yıl
Güzel olur
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Bradley Cooper 5 yıl
20 yılda yapa yapa bunu mu yapmışlar

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Nokia Specialist 5 yıl
Mobilde Gta:SA oynamaya başladık.
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onur01651 5 yıl
adamlar 1993 te bugünleri görmüş ama düşmemiş jeton. Sadece gülsünler hallerine, ogünlerde bu oyunları tasarlayan sağlam kalsa bugünlerin elit oyunlarını tasarlarlardı
Düşünsene şu oyunu dikey ve sensörlerle oynadığını :D
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karakaya_o 5 yıl
Klasikler olarak ayrı bir kategori oluşturabilir. Güzel olur
fakat o yılların zevki yok artık
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SEO-Uzmanı 5 yıl
A500 kullanmış biri olarak ; fikir güzel olsa da grafikler pekte güzel gelmedi !
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Clia 5 yıl
Uzun zaman aralığına rağmen çok güzel bir gelişme.
Eski Commodore'cu ve Amiga'cılar bilirler,
360KB'lık ya da 720KB'lık diskete sığan oyunları haftalarca aylarca keyifle oynardık.

Umarım bu bir trend, bir moda halini alır da "az ile çoğu başaran oyunlar" üretilmeye başlanır.
1 Yanıt Yanıtla
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thestell 5 yıl Clia
Clia
Uzun zaman aralığına rağmen çok güzel bir gelişme.
Eski Commodore'cu ve Amiga'cılar bilirler,
360KB'lık ya da 720KB'lık diskete sığan oyunları haftalarca aylarca keyifle oynardık.

Umarım bu bir trend, bir moda halini alır da "az ile çoğu başaran oyunlar" üretilmeye başlanır.

Klasiklerin yeri ayrıdır ama kimse crysis4 yerine mario cıkmasını istemez.
3 Yanıt Yanıtla
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olağan_şüpheli 5 yıl en beğenilen
uygulamalar Windows a hep geç geliyor zaten.
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