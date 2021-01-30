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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    200 megapiksel kameralı ilk akıllı telefon ZTE Axon 30 Pro olabilir

    Çinli teknoloji üreticisi ZTE'nin önümüzdeki dönemde piyaya süreceği Axon 30 Pro, Samsung'un 200MP S5KGND kamera sensörü ile piyasaya sürülen ilk akıllı telefon modeli olabilir.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    200 megapiksel kameralı ilk akıllı telefon ZTE Axon 30 Pro olabilir
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    200 megapiksel kamera ile donatılmış ilk akıllı telefon hakkındaki bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Bu akıllı telefon, yeni nesil ekran altı ön kamerası da barındıracak olan ZTE Axon 30 Pro olabilir.

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    Piyasadaki en iyi kameraya sahip telefon olacak

    Bir ZTE yetkilisi, akıllı telefonun, 200MP kameraları destekleyen yeni Spectra 580 görüntüleme işlemcisine sahip Snapdragon 888 yonga seti tarafından desteklendiğini doğruladı. Ayrıca akıllı telefonun yalnızca 0,1 lümen aydınlatma ile neredeyse tamamen karanlıkta fotoğraf çekmenize izin vereceğini de söyledi. Cihaz yüksek dinamik aralık ve 10 bit renk derinliği ile 4K video kaydını da destekleyecek.

    Ayrıca Çinli bir kaynağa göre, akıllı telefon 1/1.37 inç optik formatta 200 megapiksel çözünürlüğe sahip henüz duyurulmamış Samsung S5KGND görüntü sensörüyle donatılacak ve bu sensör aynı zamanda 50 ve 12,5 megapiksel çözünürlükte fotoğraf çekmenize de izin verecek. 16K video kaydı da desteklenen özellikler listesinde yer alıyor ancak en azından şimdilik bu kadar yüksek çözünürlüklü video çekebilen bir yonga seti mevcut değil. ZTE daha önce ZTE Axon 30 Pro'nun piyasadaki en iyi kameraya sahip akıllı telefon olacağını da açıklamıştı.



    https://www.gsmarena.com/zte_axon_30_pro_might_come_with_samsungs_200mp_sensor-news-47475.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    6 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ApsinteX (Uğur Kcclk) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    Minicik sensörler ve bitmeyen yüksek megapikselli modeller.
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    E ebuozbek (Ebubekir Özbek) 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    tabi önemli olanın sensör olduğunu bilen az o sebeple megapiksel abartmaları kabartmaları falan
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