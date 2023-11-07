Yenilenen Peugeot E-Rifter tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Peugeot, elektrikli hafif ticari araç ürün yelpazesi içindeki popüler modeli E-Rifter’ın yeni neslini tanıttı. 2025 yılına kadar elektrikli araç pazarında lider bir marka olmayı hedefleyen Peugeot, E-Rifter dahil 9 elektrikli binek otomobil ve 3 elektrikli hafif ticari araçla Avrupalı üreticiler arasında en geniş elektrikli ürün yelpazesini sunan markalardan biri olarak öncü rol üstleniyor.

Yeni Peugeot E-Rifter, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni Peugeot E-Rifter, yeni marka imzalarını da barındıran modern ön tasarımıyla dikkat çekiyor. Söz konusu model, ortada yeni Peugeot logosu ve yeni ön ızgarasıyla birlikte daha dinamik bir ön tasarıma sahip. Ayrıca yeni model, markanın ikonik üç pençeli ışık imzasını da taşıyor. E-Rifter’ın iddialı tarzı, yeni Sirkka Yeşil ve Kiama Mavi renkleriyle daha da ön plana çıkıyor. Geniş çamurluk kemerleri, etkileyici yan korumaları, tavan rayları ve yerden yüksek yapı, aracın “outdoor” kullanımına uygun olduğunu vurguluyor.

Daha teknolojik, daha modern ve çekici bir iç mekan

E-Rifter, üstün ergonomi ve üstün kalite seviyesine sahip tamamen yeni bir ön konsolla dikkat çekiyor. Yeni konsol, ikonik Peugeot i-Cockpit esas alınarak tasarlandı ve orta konsolun üst kısmında tamamen yeni 10 inçlik yüksek çözünürlüklü bir dokunmatik ekrana sahip. E-Rifter’ın koltuklarını, yeni kabin malzemeleriyle uyumlu, parlak ve sıcak tonlarla tasarlanmış, yeni açık gri kumaş süslüyor. İkonik Zenith tavan ve çok sayıda saklama alanıyla daha da işlevsel hale gelen geniş cam alan, kabini daha da aydınlık ve ferah kılıyor.

Tam Boyutta Gör Peugeot E-Rifter, hiç olmadığı kadar çok yönlü ve kullanışlı tasarlandı. Yeni teknolojiler ve uyarlanabilir iç mekan, her türlü ihtiyaca ve beklentiye cevap veriyor. Yeni E-Rifter, navigasyon sisteminden gelen bilgiler, enerji akışı ve şarjla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere, temel bilgileri en iyi şekilde gösteren ve kişiselleştirilebilen yeni 10 inçlik, tamamen dijital, renkli gösterge ekranıyla donatılıyor. Ses sistemini ve bağlantılı navigasyonu yönetmek üzere yeni, büyük, merkezi 10 inç büyüklüğündeki HD dokunmatik ekran devreye giriyor. Entegre kumandalara sahip yeni, kompakt, deri kaplı ve ısıtmalı direksiyon simidi, sürüş keyfinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Üst seviye güvenlik için üstün teknolojiler

Kapsamlı sürüş destek sistemleri yelpazesi , Yorgunluk Tespit Sistemi, Trafik İşaretlerini Tanıma Sistemi, Şerit Takip Asistanı, Acil Durdurma Güvenlik Freni, hız sınırlayıcı ve Adaptif hız sabitleme sistemi dahil E-Rifter, 17 sürüş destek sistemiyle donatılıyor.

, Yorgunluk Tespit Sistemi, Trafik İşaretlerini Tanıma Sistemi, Şerit Takip Asistanı, Acil Durdurma Güvenlik Freni, hız sınırlayıcı ve Adaptif hız sabitleme sistemi dahil E-Rifter, 17 sürüş destek sistemiyle donatılıyor. Park yardımı, ön ve arka olmak üzere 12 adet sensöre ek olarak yüksek çözünürlüklü geri görüş kamerasıyla donatılan VisioPark 180° sistemiyle iyileştirildi.

Kullanım kolaylığı ve pratiklik özellikler

Yeni E-Rifter, Standart-4,40 metre ve Uzun-4,70 metre olmak üzere 5 veya 7 koltuklu 2 versiyonda üretiliyor. Uzun versiyon, daha uzun aks mesafesi sayesinde daha fazla alana sahip.

Uzun versiyon, daha uzun aks mesafesi sayesinde daha fazla alana sahip. Bağımsız, katlanabilir koltuklar sayesinde 2. sırada bulunan 3 adet bağımsız koltuğun her biri kolaylıkla zemine katlanabiliyor. Uzun versiyonda 3. sırada 2 adet bağımsız koltuk yer alıyor.

sayesinde 2. sırada bulunan 3 adet bağımsız koltuğun her biri kolaylıkla zemine katlanabiliyor. Uzun versiyonda 3. sırada 2 adet bağımsız koltuk yer alıyor. Yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan E-Rifter, iki sürgülü yan kapıya ve segmentinde benzersiz bir özellik olarak açılır pencereye yer verilen büyük bir arka bagaj kapağına sahip.

sunan E-Rifter, iki sürgülü yan kapıya ve segmentinde benzersiz bir özellik olarak açılır pencereye yer verilen büyük bir arka bagaj kapağına sahip. Yüksek taşıma hacmi ile öne çıkan E-Rifter’ın bataryası, araç zeminin altında yer alıyor. Böylece batarya, aracın iç hacmine etki etmiyor. Bagaj, 5 koltuklu “Standart” versiyonda bagaj kapağında yer alan cam hizasına kadar 775 litreden, “Long” E-Rifter’da koltuklar katlandığında, tavan hizasına kadar 4.000 litreye kadar geniş bir bagaj ve yükleme hacmini kullanıma sunuyor. Ayrıca versiyona bağlı olarak, 186 litreye kadar bol miktarda saklama alanı da söz konusu. Zemine doğru katlanan ön yolcu koltuğu sayesinde uzun nesneleri taşınmak daha da kolaylaşıyor.

Gelişmiş verimlilik ve bağlantı özellikleri

Tam Boyutta Gör Yeni E-Rifter, hem tamamen elektrikli motor hem de bağlantı açısından en güncel Peugeot teknolojileriyle destekleniyor. Aracın genel verimliliği üzerinde yapılan çalışmalar, performans seviyesini (135 km/s maksimum hız, 0-100 km/s hızlanması 11,2 saniye) korurken menzili 320 km’ye (WLTP birleşik döngüsü sertifika onayı bekliyor) ulaşacak şekilde geliştirdi. Peugeot E-Rifter, 100 kW (136 HP) maksimum güç ve 270 Nm maksimum tork sunuyor. Aracın üç sürüş farklı sürüş modu bulunuyor. Menzili en üst düzeye çıkarmak için “Eco”, tam güç gereksinimlerinde maksimum performans için “Power” ve “Normal”.

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Menzili optimize etmek için yeni E-Rifter, sürüş menzilini optimize etmek üzere rejeneratif fren sistemiyle de donatılıyor. Sürücü, direksiyonun arkasında bulunan kulakçıkları kullanılarak üç farklı seviyede rejenerasyon yoğunluğunu ayarlayabiliyor. Yeni E-RIFTER artık bir ısı pompasıyla da donatılıyor. Bu donanım, verimliliği ve dolayısıyla menzili optimize etmeye yardımcı olurken yolcu konforunu da artırıyor. 7,4 kW entegre şarj cihazı ve isteğe bağlı 11 kW üç fazlı şarj cihazıyla E-Rifter, altyapı ne olursa olsun 50 kWsa bataryayı verimli bir şekilde şarj edebiliyor. Ayrıca 100 kW’a kadar DC şarj imkanı da bulunuyor.

E-Rifter’ın tahmini şarj süreleri:

100 kW halka açık şarj noktasında : 30 dakika (%0-80 şarj).

: 30 dakika (%0-80 şarj). 11 kW Wallbox’ta : 11 kW entegre şarj cihazıyla 5 saatte tam şarj.

: 11 kW entegre şarj cihazıyla 5 saatte tam şarj. 7,4 kW Wallbox’ta : 7 kW entegre şarj cihazıyla 7,5 saatte tam şarj.

: 7 kW entegre şarj cihazıyla 7,5 saatte tam şarj. 16A güçlendirilmiş ev tipi prizde: 15 saatte tam şarj.

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Yeni Peugeot E-Rifter tanıtıldı: işte tasarımı ve özellikleri