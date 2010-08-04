2000 mAh bataryalı ve IP54 dayanıklılık sertifikalı Samsung E2370 Almanya yolcusu

Samsung'un ilk kez Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC 2010) etkinliği kapsamında sergilediği IP54 sertifikalı E2370 X-Treme'i Almanya'da satışa sunuluyor.

Beklenmeyen darbelere, neme, suya ve toza karşı dayanıklılık sergileyen E2370, 19 mm kalınlığında monoblok tasarıma sahip. GSM şebekesiyle çalışabilen ve EDGE üzerinden internete bağlanabilen cep telefonunda 5 MB dahili bellek bulunuyor. Dahili belleğin yetersiz kaldığı durumlarda ise microSD kartlar devreye giriyor. 640x480 piksel (VGA) çözünürlükte fotoğraf çekimi yapabilen telefonda çekimlerinizi 128x160 piksellik LCD ekranda görüntüleyebiliyorsunuz. Bluetooth aracılığıyla kablosuz veri aktarımı gerçekleştirebilen telefonda FM radyo unutulmamış. Telefona göz ucuyla baktığımızda alt segmentte konumlandırıldığı aşikar. ''Peki Samsung E2370'i sağlamlığı dışında neden tercih etmeliyim?'' diye soranlar elbette olacaktır. E2370 ile aynı zamanda elinden telefonu düşürmeyenler hedef alınmış. Telefonun 2000 mAh'lık bataryası 67 güne varan bekleme ve 22 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor.

Samsung E2370 X-Treme'in 129 Euro fiyat etiketiyle bu aydan itibaren Almanya'da boy göstermesi bekleniyor.