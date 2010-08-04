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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2000 mAh bataryalı ve IP54 dayanıklılık sertifikalı Samsung E2370 Almanya yolcusu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
20,5b
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11
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung'un ilk kez Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC 2010) etkinliği kapsamında sergilediği IP54 sertifikalı E2370 X-Treme'i Almanya'da satışa sunuluyor.

Beklenmeyen darbelere, neme, suya ve toza karşı dayanıklılık sergileyen E2370, 19 mm kalınlığında monoblok tasarıma sahip. GSM şebekesiyle çalışabilen ve EDGE üzerinden internete bağlanabilen cep telefonunda 5 MB dahili bellek bulunuyor. Dahili belleğin yetersiz kaldığı durumlarda ise microSD kartlar devreye giriyor. 640x480 piksel (VGA) çözünürlükte fotoğraf çekimi yapabilen telefonda çekimlerinizi 128x160 piksellik LCD ekranda görüntüleyebiliyorsunuz. Bluetooth aracılığıyla kablosuz veri aktarımı gerçekleştirebilen telefonda FM radyo unutulmamış. Telefona göz ucuyla baktığımızda alt segmentte konumlandırıldığı aşikar. ''Peki Samsung E2370'i sağlamlığı dışında neden tercih etmeliyim?'' diye soranlar elbette olacaktır. E2370 ile aynı zamanda elinden telefonu düşürmeyenler hedef alınmış. Telefonun 2000 mAh'lık bataryası 67 güne varan bekleme ve 22 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor.

Samsung E2370 X-Treme'in 129 Euro fiyat etiketiyle bu aydan itibaren Almanya'da boy göstermesi bekleniyor.


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DH Misafiri 3 yıl
Olay Budur , O'da Neymiş Android Yok Bilmem Ne
Adamlar 2AY Pili Giden Telefon Yapıyor ,Kıçıkırık Android Değil 2Gün , 1Gün Anca {Gitmiyor Bile}
.... Gerçekten Mükemmel ....
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Reddemon35 9 yıl
Tam şirketlerin tercihi olacak bir cihaz sanırım vga kamerada olay görüntülemeye yarayacaktır.Ayrıntılar ve megapixeller için değildir.Özellikle teknik kadroların vazgeçilmez aracı olacağına eminim. blue tooth ve micro sd kart girişide cabası.
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Mr. Jingles 9 yıl
2000 mAh batarya koymuşlar da SAR oranı yüksek olabilir. Ayrıca iyi hoş ama 19mm gerçekten böyle bir cihaz için çok kalın. Sanırım batarysı yüzünden olmalı.
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mobylette 9 yıl
gene gps yok :( aktif sporcular genelde tercih eder suya toza dayanıklı telefonları ama neden eklemiyor anlamadım hala :)

kucucuk ekranda gps pek kullanıslı olmaz sanırım.
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OverClocK1ng 9 yıl

fraktron

gene gps yok :( aktif sporcular genelde tercih eder suya toza dayanıklı telefonları ama neden eklemiyor anlamadım hala :)


kucucuk ekranda gps pek kullanıslı olmaz sanırım.

Esasında arkadaş haklı. Küçük ekran olsa da hiç olmamasından iyidir. Keşke GPS koysaydı da kamera koymasaydı. En azından VGA Kamera saçma.

Düşünsene GPS koyuyor ama kamera VGA. Adam güzel bir manzara gördü. VGA Fotoğrafını mı çekecek?

Keşke kamerasız olsaydı ve GPS li ayrı bir modeli daha olsaydı..
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stradivardi 9 yıl
Arkadaş madem kamera koydun bari en az 2mp olsunda bir anlamı olsun vga koyacaksan zaten bir anlamı yok anlamak zor bu samsungu elinde fazlaca vga kamera var galiba
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kkkcrazy 9 yıl
gene gps yok :( aktif sporcular genelde tercih eder suya toza dayanıklı telefonları ama neden eklemiyor anlamadım hala :)
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fatihcanery 9 yıl
tam mesajlaşmalık telefon olur bundan,renkli olacağına eski yeşil ekran yapsalarmış keske :))
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yelkowan 9 yıl

2000mAh cep telefonu bataryası için inanılmaz bir rakam.
Yalnız bu telefonunda bataryasının patlama ihtimalini düşünmek biraz korkutucu. :)
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Luc4sHood 9 yıl
67 gün müü :D
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OverClocK1ng 9 yıl
67 gün doğru. Fakat 22 saat konuşma süresi olduğundan mesela 3 gün içerisinde günde 1 saat, toplam 3 saat konuşunca 50 güne düşüyor ve konuşma süresi arttıkça bekleme süresi de katlanarak düşmeye devam ediyor.

Çünkü beklemek daha az , konuşmaksa 2-3 kat fazla pil tükettiği için her konuştuğun dakika, bekleme süresinden saatler yiyiyor..

Yine de 2000mA çok yüksek bir değer. Hele ki ekranı o kadar küçük bir telefonda günde 35 dakika konuşsan bile tüketim az olduğundan 30 gün kadar gider sanıyorum.
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