2010 yılında hangi cep telefonu üreticisi ne kadar sattı? İşte tüm detaylar...

Gündelik yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmeye başlayan cep telefonları, sürekli gelişme kaydeden teknoloji sayesinde yalnızca iletişim cihazından ibaret olmaktan çıkıp Wi-Fi veya 4G / HSDPA / UMTS alt yapısı aracılığıyla internete bağlanabilen, yüksek çözünürlükte fotoğraf çekimi ve video kaydı yapabilen, GPS işlevi gören, bilgi depolama imkanı sağlayan, kullanıma sunulan onbinlerce farklı mobil uygulamayla kişiselleştirilebilen (örnekleri daha da arttırmak mümkün) taşınabilir multimedya canavarlarına dönüşmüş durumdalar ve artan nüfus, firmalar tarafından uygulanan bilinçli eskitme stratejileri, teknoloji vb. faktörler göz önünde bulundurulduğunda talep her geçen gün artıyor.

Her yıl olduğu gibi geride bıraktığımız 2010 yılının da cep telefonu pazarının önde gelen isimleri açısından kıran kırana geçtiğini söylememiz mümkün. 2010 yılını kısaca özetlersek geçen zaman zarfında Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, X ailesine yeni üyeler kattı, C serisini, çift sim kart girişine sahip cep telefonlarını lanse etti, E7 ve N8-00 gibi Symbian^3 işletim sistemli iddialı modelleri tanıttı. Android ve Bada'ya ağırlık veren Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung, Galaxy S ve Wave ile gerek anavatanında gerek global pazarda önemli satış başarıları elde etti, onlarca farklı nitelikteki modeli teknoloji severlerle buluşturdu. Motorola, Google'ın mobil işletim sistemiyle yeniden yükselişe geçenler kervanına katıldı; Milestone, Milestone 2, Flipout, Quench, Droid X, Droid 2, Droid Pro, Spice, FlipSlide gibi modellerle karşımıza çıktı. Sony Ericsson, bizleri Vivaz, Vivaz Pro, Aspen, Xperia X10 Mini, Xperia X10 Mini Pro, Xperia X8, Cedar, Yendo, Spiro, Zylo ile tanıştırdı. Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG, Optimus ailesini ve QWERTY klavyeli cep telefonlarını sergiledi. Apple, haziran ayında vaat ettiği yeniliklerle adından sıkça söz ettiren ve büyük satış başarılarına imza atan iPhone 4'ü duyurdu. Akıllı telefon denildiğinde akla gelen ilk markalardan HTC, Windows Phone 7 işletim sistemli HD7, 7 Pro, 7 Surround, 7 Mozart, 7 Trophy'i lanse etti; ayrıca Desire, Desire HD ve Wildfire gibi Androidli telefonlar duyurdu. RIM (BlackBerry) ise kızaklı Torch 9800 ile dikkatleri üzerinde topladı.

Cep telefonu üreticileri sırayla 2010 yılı 4. çeyrek ve 2010 yılı genel finansal durumlarını resmi internet sitelerinde yer vermişlerdi; Samsung, LG Mobile, HTC ve Sony Ericsson ile ilgili detayları sizlerle daha önce paylaşmıştık. Peki üreticilerin 2010 yılı satış rakamlarını karşılaştırdığımızda durum nasıl? Pazar payı artan veya azalan firmalar hangileri? Şimdi sizlere grafikler eşliğinde global cep telefonu arenasındaki son durumu özetlemeye çalışacağız. Yazıda, GSM Arena ile IDC'nin elde ettiği verilerden faydalanılmıştır, grafiklere cep telefonu satışlarının tümü (akıllı telefonlar + java platformunu kullanan modeller) dahildir.

IDC verilerine göre, 2009'un 4. çeyreğinde 340.5 milyon adet, 2010'un 4. çeyreğinde ise 401.4 milyon adet cep telefonu satılmış. 2009 yılının tamamında 1.170 milyon adet, 2010 yılında ise 1.390 milyon adet cep telefonu satışı yapıldığını görmekteyiz. 2009 ve 2010 yıllarının 4. çeyreklerini karşılaştırdığımızda %17.9 artış, yılların tamamını göz önünde bulundurduğumuzda ise %18,5'lik artış dikkat çekiyor.

2010 yılının 4. çeyreğinde Nokia 123.7 milyon, Samsung 80.7 milyon, LG Mobile 30.6 milyon, Apple 16.2 milyon, RIM 14.2 milyon, Motorola 11.3 milyon, Sony Ericsson 11.2 milyon ve HTC 9.1 milyon cep telefonunu teknoloji severlerle buluşturmuş. Grafikte RIM'ın Apple'ın arkasında kaldığı görülüyor. Sony Ericsson ile Motorola arasında ise 100.000'lik fark söz konusu. Samsung tarafından izlenmeye devam eden Nokia ise 123.7 milyon cep telefonu satışıyla liderliğini korumakta.

2010 yılının geneline baktığımızda Nokia 453 milyon, Samsung 280 milyon, LG Mobile 116.6 milyon, RIM 48.3 milyon, Apple 47.5 milyon, Sony Ericsson 43.1 milyon, Motorola 37.3 milyon ve HTC 24.6 milyon telefon satışı yapmış. Genel satışlarda RIM'ın, Apple'ın önünde olduğu görülmekte. Aynı şekilde Sony Ericsson, yıl genelinde Motorola'yı geçmeyi başarmış. Aşağıdaki pasta grafiklerde ise IDC verilerinden faydalanıldı, sizlere bazı üreticilerin global pazar payını 2009-2010 yılı karşılaştırmalı olacak şekilde göstermeyi amaçladık.

2009 yılının 4. çeyreğinde Nokia'nın pazar payı %37.2, Samsung %20.2, LG Mobile %10, ZTE %2.8, Apple %2.6 ve diğerleri %27.3 olarak gerçekleşirken, 2010 yılının 4. çeyreğinde ise Nokia %30.8, Samsung %20.1, LG Mobile %7.6, ZTE %4.2, Apple %4, diğerleri %33.2 paya sahip. Nokia ile LG Mobile'ın pazar paylarında düşüş göze çarpıyor. Samsung'da ise çok ufak bir düşüş var.

IDC 2010 ve 2009 yıllarının tamamına yer verirken Apple'ı listeden çıkarıp RIM'ı eklemeyi uygun görmüş. 2009 yılında Nokia'nın pazar payı %36.9, Samsung %19.4, LG Mobile %10.1, ZTE %2.3, RIM %2.9 ve diğerleri %28.5 olarak gerçekleşmiş. 2010 yılında ise Nokia %32.6, Samsung %20.2, LG Mobile %8.4, ZTE %3.7, RIM %3.5 ve diğerleri %31.5 paya sahip. Aynı şekilde Nokia ile LG'nin pazar paylarında düşüş söz konusu, Samsung, ZTE, RIM ve diğerleri yükselişte.

Bakalım Nokia'nın bu yıl beklenen MeeGo atağı, LG Mobile'ın yeni nesil Optimus serisi, Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 platformunun kullanımının yaygınlaşması sonuçları nasıl değiştirecek? Hep beraber bekleyelim ve görelim.

http://www.idc.com/about/viewpressrelease.jsp?containerId=prUS22679411§ionId=null&elementId=null&pageType=SYNOPSIS