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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2010 yılında hangi cep telefonu üreticisi ne kadar sattı? İşte tüm detaylar...

2010 yılında global cep telefonu arenasında yaşanan gelişmeleri, üreticilerin pazar paylarını, satış rakamlarını sizler için inceledik.
8 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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2010 yılında hangi cep telefonu üreticisi ne kadar sattı? İşte tüm detaylar...
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Gündelik yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmeye başlayan cep telefonları, sürekli gelişme kaydeden teknoloji sayesinde yalnızca iletişim cihazından ibaret olmaktan çıkıp Wi-Fi veya 4G / HSDPA / UMTS alt yapısı aracılığıyla internete bağlanabilen, yüksek çözünürlükte fotoğraf çekimi ve video kaydı yapabilen, GPS işlevi gören, bilgi depolama imkanı sağlayan, kullanıma sunulan onbinlerce farklı mobil uygulamayla kişiselleştirilebilen (örnekleri daha da arttırmak mümkün) taşınabilir multimedya canavarlarına dönüşmüş durumdalar ve artan nüfus, firmalar tarafından uygulanan bilinçli eskitme stratejileri, teknoloji vb. faktörler göz önünde bulundurulduğunda talep her geçen gün artıyor.

Her yıl olduğu gibi geride bıraktığımız 2010 yılının da cep telefonu pazarının önde gelen isimleri açısından kıran kırana geçtiğini söylememiz mümkün. 2010 yılını kısaca özetlersek geçen zaman zarfında Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, X ailesine yeni üyeler kattı, C serisini, çift sim kart girişine sahip cep telefonlarını lanse etti, E7 ve N8-00 gibi Symbian^3 işletim sistemli iddialı modelleri tanıttı. Android ve Bada'ya ağırlık veren Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung, Galaxy S ve Wave ile gerek anavatanında gerek global pazarda önemli satış başarıları elde etti, onlarca farklı nitelikteki modeli teknoloji severlerle buluşturdu. Motorola, Google'ın mobil işletim sistemiyle yeniden yükselişe geçenler kervanına katıldı; Milestone, Milestone 2, Flipout, Quench, Droid X, Droid 2, Droid Pro, Spice, FlipSlide gibi modellerle karşımıza çıktı. Sony Ericsson, bizleri Vivaz, Vivaz Pro, Aspen, Xperia X10 Mini, Xperia X10 Mini Pro, Xperia X8, Cedar, Yendo, Spiro, Zylo ile tanıştırdı. Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG, Optimus ailesini ve QWERTY klavyeli cep telefonlarını sergiledi. Apple, haziran ayında vaat ettiği yeniliklerle adından sıkça söz ettiren ve büyük satış başarılarına imza atan iPhone 4'ü duyurdu. Akıllı telefon denildiğinde akla gelen ilk markalardan HTC, Windows Phone 7 işletim sistemli HD7, 7 Pro, 7 Surround, 7 Mozart, 7 Trophy'i lanse etti; ayrıca Desire, Desire HD ve Wildfire gibi Androidli telefonlar duyurdu. RIM (BlackBerry) ise kızaklı Torch 9800 ile dikkatleri üzerinde topladı.

Cep telefonu üreticileri sırayla 2010 yılı 4. çeyrek ve 2010 yılı genel finansal durumlarını resmi internet sitelerinde yer vermişlerdi; Samsung, LG Mobile, HTC ve Sony Ericsson ile ilgili detayları sizlerle daha önce paylaşmıştık. Peki üreticilerin 2010 yılı satış rakamlarını karşılaştırdığımızda durum nasıl? Pazar payı artan veya azalan firmalar hangileri? Şimdi sizlere grafikler eşliğinde global cep telefonu arenasındaki son durumu özetlemeye çalışacağız. Yazıda, GSM Arena ile IDC'nin elde ettiği verilerden faydalanılmıştır, grafiklere cep telefonu satışlarının tümü (akıllı telefonlar + java platformunu kullanan modeller) dahildir.

2010 yılında hangi cep telefonu üreticisi ne kadar sattı? İşte tüm detaylar...
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IDC verilerine göre, 2009'un 4. çeyreğinde 340.5 milyon adet, 2010'un 4. çeyreğinde ise 401.4 milyon adet cep telefonu satılmış. 2009 yılının tamamında 1.170 milyon adet, 2010 yılında ise 1.390 milyon adet cep telefonu satışı yapıldığını görmekteyiz. 2009 ve 2010 yıllarının 4. çeyreklerini karşılaştırdığımızda %17.9 artış, yılların tamamını göz önünde bulundurduğumuzda ise %18,5'lik artış dikkat çekiyor.

2010 yılının 4. çeyreğinde Nokia 123.7 milyon, Samsung 80.7 milyon, LG Mobile 30.6 milyon, Apple 16.2 milyon, RIM 14.2 milyon, Motorola 11.3 milyon, Sony Ericsson 11.2 milyon ve HTC 9.1 milyon cep telefonunu teknoloji severlerle buluşturmuş. Grafikte RIM'ın Apple'ın arkasında kaldığı görülüyor. Sony Ericsson ile Motorola arasında ise 100.000'lik fark söz konusu. Samsung tarafından izlenmeye devam eden Nokia ise 123.7 milyon cep telefonu satışıyla liderliğini korumakta.

2010 yılında hangi cep telefonu üreticisi ne kadar sattı? İşte tüm detaylar...
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2010 yılının geneline baktığımızda Nokia 453 milyon, Samsung 280 milyon, LG Mobile 116.6 milyon, RIM 48.3 milyon, Apple 47.5 milyon, Sony Ericsson 43.1 milyon, Motorola 37.3 milyon ve HTC 24.6 milyon telefon satışı yapmış. Genel satışlarda RIM'ın, Apple'ın önünde olduğu görülmekte. Aynı şekilde Sony Ericsson, yıl genelinde Motorola'yı geçmeyi başarmış. Aşağıdaki pasta grafiklerde ise IDC verilerinden faydalanıldı, sizlere bazı üreticilerin global pazar payını 2009-2010 yılı karşılaştırmalı olacak şekilde göstermeyi amaçladık.

2010 yılında hangi cep telefonu üreticisi ne kadar sattı? İşte tüm detaylar...
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2010 yılında hangi cep telefonu üreticisi ne kadar sattı? İşte tüm detaylar...
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2009 yılının 4. çeyreğinde Nokia'nın pazar payı %37.2, Samsung %20.2, LG Mobile %10, ZTE %2.8, Apple %2.6 ve diğerleri %27.3 olarak gerçekleşirken, 2010 yılının 4. çeyreğinde ise Nokia %30.8, Samsung %20.1, LG Mobile %7.6, ZTE %4.2, Apple %4, diğerleri %33.2 paya sahip. Nokia ile LG Mobile'ın pazar paylarında düşüş göze çarpıyor. Samsung'da ise çok ufak bir düşüş var.

2010 yılında hangi cep telefonu üreticisi ne kadar sattı? İşte tüm detaylar...
Tam Boyutta Gör
2010 yılında hangi cep telefonu üreticisi ne kadar sattı? İşte tüm detaylar...
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IDC 2010 ve 2009 yıllarının tamamına yer verirken Apple'ı listeden çıkarıp RIM'ı eklemeyi uygun görmüş. 2009 yılında Nokia'nın pazar payı %36.9, Samsung %19.4, LG Mobile %10.1, ZTE %2.3, RIM %2.9 ve diğerleri %28.5 olarak gerçekleşmiş. 2010 yılında ise Nokia %32.6, Samsung %20.2, LG Mobile %8.4, ZTE %3.7, RIM %3.5 ve diğerleri %31.5 paya sahip. Aynı şekilde Nokia ile LG'nin pazar paylarında düşüş söz konusu, Samsung, ZTE, RIM ve diğerleri yükselişte.

Bakalım Nokia'nın bu yıl beklenen MeeGo atağı, LG Mobile'ın yeni nesil Optimus serisi, Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 platformunun kullanımının yaygınlaşması sonuçları nasıl değiştirecek? Hep beraber bekleyelim ve görelim.


http://www.idc.com/about/viewpressrelease.jsp?containerId=prUS22679411&sectionId=null&elementId=null&pageType=SYNOPSIS Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
herkesin bir bütçesi var kim neyi alıyorsa alsın yani nokıa birinci olmuş aple olmuş ne olacak bizim açımızdan bu kadar tarafgirlik yapmanın anlamı yok birinci olana başarılar
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blizzard3 8 yıl
bu apple fan boyları cok artmıs bir fvaziyette bende bun uyuz oluyorum yav arkadas nokia 12 megapixel kamera cıkarıyor bunlar apple diyor ne ozelliği var
dokunmatikliğindne baska artık zaten hepsi dokunmatik bunların su mesela wii dunyada en cok satan konsolduya ama cozunurluk 480p ama onun elle bilmem ne kontorlu vardı simdi ps3de xboxa kinect felan geldi wii ye nolcak allah kerim simdi apple da o hesap
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yunuss.10 8 yıl

blizzard3
bu apple fan boyları cok artmıs bir fvaziyette bende bun uyuz oluyorum yav arkadas nokia 12 megapixel kamera cıkarıyor bunlar apple diyor ne ozelliği var
dokunmatikliğindne baska artık zaten hepsi dokunmatik bunların su mesela wii dunyada en cok satan konsolduya ama cozunurluk 480p ama onun elle bilmem ne kontorlu vardı simdi ps3de xboxa kinect felan geldi wii ye nolcak allah kerim simdi apple da o hesap

Bu kadar saçmalık olmaz ya apple'la nokia'yi karşılaştırmak cok saçma, ondaki ios ve kullanım hangi nokia'da var? Birak nokia'yi hangi telefonda var?
Sen 12 mp'yi översen sony ericsson ve samsung çıkaralı 2 sene oldu, simdi 16 mp kameralı çıkartıyo SE,
Ha herşey mp değildir ama o teknolojiye yön vermektir önemli olan
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Fatih 8 yıl
Arkadaş bu nokia'dan ne anlıyorsunuz bilmiyorum. Bir kere sony ericsson kullansanız nefret edeceksiniz ama kimse korkudan alamıyor..
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Fatih 8 yıl
Arkadaş bu nokia'dan ne anlıyorsunuz bilmiyorum. Bir kere sony ericsson kullansanız nefret edeceksiniz ama kimse korkudan alamıyor..
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Mr. Jingles 8 yıl
Nedense yorumda bulunan çoğu kişinin aklında cep telefonu deyince hemen 1 GHz işlemcili, 512 MB RAM'li telefonlar geliyor. Bakış açılarını değiştirseler iyi olacak. :) Anlaşılan dünyayı bundan ibaret zannediyorlar.

Android ile yükselişe geçen firmalar artık belli bir süreden sonra durgunluğa gireceklerdir. Çünkü Android üreticileri artık sayıları çoğaldığı için satış payları artık paylaşıldıkça düşmeye başlayacaktır. HTC, Samsung, Motorola, Sony Ericsson, LG bunların hepsi Anroid cihaz üretiyorlar. Hepsini topladığınızda büyük bir sayı ortaya çıkıyor ama bireysel olarak aldığımızda hiçbiri büyük satış rakamlarına ulaşamıyor. Diyeceksiniz Galaxy S çok sattı evet çok sattı ama başka bir örneği de yok. Zaten bir laf vardır, "İstisnalar kaideyi bozmaz." Siz bir ekmeği tek başınıza yerseniz doyarsınız ama o ekmeği 5 kişi paylaşırsanız payınıza düşenle doyar mısınız? Örneğin Amerika'da Android kullanım olarak iOS'u geçti, ama gerçekten de öyle mi? Toplam olarak değil tek bir cihaz ile karşılaştırdığımızda iPhone'un yanında hepsinin satışları devede kulak kalıyor. Samsung neden Bada'yı çıkardı? Onu belli bir seviyeye getirdikten sonra Android'i bırakacaktır. Zaten çıkacak olan MeeGo ile Android üreticilerinin işi daha da zorlaşacak. Bakarsınız Android üreticileri MeeGo cihaz üretmeye başlar.
Nokia'nın pazar payı kaybettiği yer belli, üst segmentte kaybetmeye devam ediyor. MeeGo ile bu durum tersine dönecektir diye umuyorum.
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erhan850 8 yıl

sugar_klavyeci

Nedense yorumda bulunan çoğu kişinin aklında cep telefonu deyince hemen 1 GHz işlemcili, 512 MB RAM'li telefonlar geliyor. Bakış açılarını değiştirseler iyi olacak. :) Anlaşılan dünyayı bundan ibaret zannediyorlar.

Android ile yükselişe geçen firmalar artık belli bir süreden sonra durgunluğa gireceklerdir. Çünkü Android üreticileri artık sayıları çoğaldığı için satış payları artık paylaşıldıkça düşmeye başlayacaktır. HTC, Samsung, Motorola, Sony Ericsson, LG bunların hepsi Anroid cihaz üretiyorlar. Hepsini topladığınızda büyük bir sayı ortaya çıkıyor ama bireysel olarak aldığımızda hiçbiri büyük satış rakamlarına ulaşamıyor. Diyeceksiniz Galaxy S çok sattı evet çok sattı ama başka bir örneği de yok. Zaten bir laf vardır, "İstisnalar kaideyi bozmaz." Siz bir ekmeği tek başınıza yerseniz doyarsınız ama o ekmeği 5 kişi paylaşırsanız payınıza düşenle doyar mısınız? Örneğin Amerika'da Android kullanım olarak iOS'u geçti, ama gerçekten de öyle mi? Toplam olarak değil tek bir cihaz ile karşılaştırdığımızda iPhone'un yanında hepsinin satışları devede kulak kalıyor. Samsung neden Bada'yı çıkardı? Onu belli bir seviyeye getirdikten sonra Android'i bırakacaktır. Zaten çıkacak olan MeeGo ile Android üreticilerinin işi daha da zorlaşacak. Bakarsınız Android üreticileri MeeGo cihaz üretmeye başlar.
Nokia'nın pazar payı kaybettiği yer belli, üst segmentte kaybetmeye devam ediyor. MeeGo ile bu durum tersine dönecektir diye umuyorum.

kesinlikle katılıyorum. bundan daha güzel özetlenemezdi sanırım.
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DH Misafiri 8 yıl
Sayin millet vekilleri ilk once kabul edelimki turk milleti olarak ilk nokiayi gorduk ama turkiyede gorduk ama avrupa genelinde bu boyle degil eger nokia birinciyse bizim turk milletinin buyuk katkisi var. Bu arada kullanacagim en son model heralde nokiadir
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BarGoS 8 yıl
apple blackberry htc nin nokia kadar modeli mi var ki :) bence nokiaya büyük tokat koymuşlar
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Technotronic 8 yıl
nokia symbiandan kurtulmazsa eger bir kac yil icinde tahti samsunga kaptiracak
bu iki cihazin ilk ikiyi paylasmasi gayet dogal ayda bir telefon cikariyolar cunku
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gren 8 yıl
Se cok gerilemis.
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Sucuklu Pizza 8 yıl
Nokia; her seviyeye uygun telefon üretiyor ve doğu blok ülkelerinde hala Nokia telefonlar tercih ediliyor, Avrupa Amerika İngiltere ise akıllı telefonlar yönelmiş durumda..
Samsung; ürettiği telefonlara güzel özellikler ekliyor ama bir yerinden kıstığı için eleştirilere maruz kalıyor (bkz: galaxy s flaş eksikliği, nexus s gorilla glass eksikliği)
LG: Android'le beraber pazar payını artıracağını düşündüğüm bir marka, optimus black ve optimux 2x ile akıllı telefonlar sıralmsında yükseleceğe benziyor..
Apple; her sene yeni bir model geliştiriyor yeni özeelikler ekliyor yazılım uygulama desteği çok iyi olsa da popülaritenin içine aldığı özelliklerden yoksun (sadece ip görüntülü görüşmesi, sadece ip bluetooh, flash eksiği vb)
ve HTC; Türkiye'deki pazar payını yavaş yavaş artıran bir firma ama ürettiği telefonlar her ne kadar kaliteli sağlam olsa da hakettiği fiyat satılan fiyattan dah az bence...
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webislander 8 yıl
tabiki nokia 1. olacak
piyasada en çok çeşit nokia da var
200 tl ye de nokia var 1500 tl ye de

asıl önemli olan smartphone olanlar ve olmayanlar diye 2 sınıf halinda bir karşılaştırma yapılmalıydı..
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ozgur106 8 yıl
nokıa nın cok ucuz telefonları var sonucta boyle bır karsılastırma anlamsız olmus bu jaguar ile renault ne kadar satmış gıbı bırsey saçma
apple forever
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DH Misafiri 8 yıl
Günlük hayatta neye ihtiyacınız olduğuna göre değişir bu durum.

Nokia ile iphone yarıştırılıyor sürekli ve iphone kullanıcıları özellikleriyle fiyat farkıyla ve fakir diyerek diğer kullanıcılara laf atıyorlar. Kardeşim ben sürekli müzik dinleyen bir insanım şimdi sonyericsson veya nokianın mp3 kalitesi yüksek modelleri var benim için en mantıklısı onlar. Light saber sesi çıkaracağım, bira içiyor efekti yapacağım veya telefona yön vererek yarış yapacağım, bunlar da bana göre gereksiz. Senin işini iphone görüyorsa bas 1500-2000tl yi al telefonunu gülegüle kullan her bir telefon tanıtıldığında benimki şunu yapıyor benim iphone bunu yapıyor diye içine dalıyorsunuz. Marka hırsızlığından başka birşey değil bana göre. Buraya yazan hemen hemen herkezin taşınabilir bilgisayar veya onun türevi cihazları bulunmakta bu sebepten iphone almak mantıklı değil. Ha sokağa atacak kadar paran varsa bu senin tercihin ama sağı soluda karalama bi zahmet.
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