2010'un en yeşil otomobili finalistleri belli oldu

Otomotiv dünyasının bugünlerdeki modası az tüketim ve düşük emisyon! Her yıl 5 finalist arasından en yeşil otomobili seçen Green Car Journal, 2010 yılının finalistlerini de açıkladı.

Yarışmanın bu yılki mücadelesinin Nissan LEAF ve Chevrolet Volt arasında geçeceği düşünülse de Green Car Journal her yıl olduğu gibi 5 finalisti otomobil severlerle paylaştı. Bu adaylar;

-Nissan LEAF

-Chevrolet Volt

-Lincoln MKZ Hybrid

-Hyundai Sonata Hybrid

- Ford Fiesta

Tam elektrikli modeller olan (her ne kadar Chevrolet Volt'un aslında hybrid olduğu iddia edilse de) Nissan LEAF ve Chevrolet Volt yüksek teknolojileri ve düşük tüketim-emisyon değerleriyle bir kaç adım öne çıkıyorlar. Lincoln MKZ Hybrid müthiş verimli aktarma organı ve hybrid sistemi sayesinde listeye girerken, Hyundai Sonato Hybrid ise iddialı otoyol yakıt tüketim değeri ve verimli lityum-polimer batarya paketi sayesinde finale kalmayı başarabilmiş.

Bu iddialı 5 finalistten elektrik motoru ve bataryası olmayan tek model Ford Fiesta. Bütün dünyada müthiş satış değerleri yakalayan Fiesta; tüketim değerleriyle diğer batarya ile güçlendirilmiş 4 modelin gölgesinde kalacak olsa da, hybrid veya tam elektrikli olmayan bir otomobilin finalist olması bile büyük başarı olarak görülüyor. Bu yılın en yeşil otomobili 18 Kasım 2010 günü Los Angeles Auto Show'da açıklanacak.