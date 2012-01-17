2011 3. çeyrekte satılan hepsi-bir-arada PC'lerin üçte biri Apple iMac

2011 yılında mobil ve masaüstü cihazlar alanında önemli gelişmeler yaşayan ve satış başarıları elde eden Apple pek çok istatistikte de bunu göstermeye başladı.





Bloomberg'in yayınladığı DisplaySearch global hepsi-bir-arada PC satış raporuna göre geçtiğimiz yıl pazar yüzde 39 büyüyerek 14.5 milyon üniteye ulaştı. 2014 yılında beklenti 23.3 milyon hepsi-bir-arada PC satışının yapılması yönünde.





2011 üçüncü çeyrek rakamlarına göre ise Apple iMac modelleri ile yüzde 32.9 oranını yakalayarak tüm satışların üçte birine imza attı. Lenovo yüzde 22.7 ile ikinci iken, HP yüzde 21.4 ile üçüncü sırada kaldı. Bu üç firma 3. çeyrek global hepsi-bir-arada satışların dörtte üçünü elde etmiş oldu. Apple'ın elde ettiği oran firma içindeki hedefi tutturamadı.





Ancak Apple'ın bu hakimiyeti uzun sürmeyecek. DigiTimes'ın tahminine göre 2012 yılında Lenovo 4 milyon ünite satışı yapacak ve yüzde 25'lik pay ile sektörün lideri olacak. Apple 3.8 milyon iMac satışıyla yüzde 24 oranına gerileyecek ve Lenovo'nun arkasından ikinci sıraya oturacak.





2012 yılında hepsi-bir-arada platformunda önemli gelişmeler bekleniyor. HP'nin Beats Audio özellikli yeni Omni serisini piyasaya sürmesi, Lenovo'nun İdeaPad Yoga gibi Ultrabook ve hepsi-bir-arada PC konseptini tanıtması ve Apple'ın 2012 yılı iMac serilerinde Ivy Bridge güncellemesine yer verecek olması piyasayı hareketlendirecek.