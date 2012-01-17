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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2011 3. çeyrekte satılan hepsi-bir-arada PC'lerin üçte biri Apple iMac

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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2011 yılında mobil ve masaüstü cihazlar alanında önemli gelişmeler yaşayan ve satış başarıları elde eden Apple pek çok istatistikte de bunu göstermeye başladı.

Bloomberg'in yayınladığı DisplaySearch global hepsi-bir-arada PC satış raporuna göre geçtiğimiz yıl pazar yüzde 39 büyüyerek 14.5 milyon üniteye ulaştı. 2014 yılında beklenti 23.3 milyon hepsi-bir-arada PC satışının yapılması yönünde.

2011 üçüncü çeyrek rakamlarına göre ise Apple iMac modelleri ile yüzde 32.9 oranını yakalayarak tüm satışların üçte birine imza attı. Lenovo yüzde 22.7 ile ikinci iken, HP yüzde 21.4 ile üçüncü sırada kaldı. Bu üç firma 3. çeyrek global hepsi-bir-arada satışların dörtte üçünü elde etmiş oldu. Apple'ın elde ettiği oran firma içindeki hedefi tutturamadı.

Ancak Apple'ın bu hakimiyeti uzun sürmeyecek. DigiTimes'ın tahminine göre 2012 yılında Lenovo 4 milyon ünite satışı yapacak ve yüzde 25'lik pay ile sektörün lideri olacak. Apple 3.8 milyon iMac satışıyla yüzde 24 oranına gerileyecek ve Lenovo'nun arkasından ikinci sıraya oturacak. 

2012 yılında hepsi-bir-arada platformunda önemli gelişmeler bekleniyor. HP'nin Beats Audio özellikli yeni Omni serisini piyasaya sürmesi, Lenovo'nun İdeaPad Yoga gibi Ultrabook ve hepsi-bir-arada PC konseptini tanıtması ve Apple'ın 2012 yılı iMac serilerinde Ivy Bridge güncellemesine yer verecek olması piyasayı hareketlendirecek.

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Patria o Muerte 7 yıl
yerinde tespit. insanlar hp gibi firmalara vereceği parayı apple a veriyor.
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Lee-on! 7 yıl
En yeni ve pahalı MacBook'u;
Hala Apple'ın fiyatlarını Türkiye'dekilerden ibaret sananlar var...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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E_Aydin35 7 yıl
| OMG! |
isyankar_emreLenovo arkadında dikaktli olması lazım appleın yoksa kaptırır bu oranı..
kaptırcaksa da lenovoya kaptırsın,hp acer falan görmek kötü olur. ki bence apple bu all in one bilgisayarda gayet iyi,kaptırmasa da olur :)

Tabi öylede acer.hp görmekte fena olmaz yahu :)bir de Dell var:)ani atak yapabilir.
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TuffkiLLe 7 yıl
kaliteyi düşürmeden uygun fiyat sunarsa Apple liderliğini kaptırmaaz.. ancak fiyat düşürmek ve Apple aynı cümlede bile saçma duruyor :) şirket batar, fiyat düşmez.
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| OMG! | 7 yıl
isyankar_emre
Lenovo arkadında dikaktli olması lazım appleın yoksa kaptırır bu oranı..

kaptırcaksa da lenovoya kaptırsın,hp acer falan görmek kötü olur. ki bence apple bu all in one bilgisayarda gayet iyi,kaptırmasa da olur :)
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E_Aydin35 7 yıl
Lenovo arkadında dikaktli olması lazım apple'ın yoksa kaptırır bu oranı..
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erci501 7 yıl
diğer firmaların ürünleri piyasalarda pek yok ta ondan. 1 sene sonra tekrar karşılaştırın bakalım.
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m@hm@ 7 yıl
3'un 1'ini kapmis Apple desenize
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rabitelli 7 yıl

oi1 alan aklı kıt amerikalıların işi n'olcek
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BraVe_06 7 yıl
Bir Apple reklamında yine birlikteyiz...
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umutarslan.com 7 yıl
biri elma biri armut bunların mukayesesi bile yanlış.
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sleepnir 7 yıl
Açık söylemem gerekirse çok daha fazlasını beklerdim. Bu gidişle liderliği de kaptırır ki zaten haberde de böyle bir tahmin geçiyor. Ama hala AIO diyince aklıma Apple geliyor ve büyük ihtimal bir süre daha bu devam edecek gibi.
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