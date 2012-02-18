2011 4. çeyrekte iPad'in rakibi Kindle Fire oldu

Haber Editörü
2011 yılı mobil cihaz segmentinde akıllı telefonların yanında tablet segmentinde de sıkı bir rekabetin yaşandığı yıl oldu. Samsung, HTC, Apple, ASUS, Acer gibi firmalar yıl boyunca farklı modelleriyle rekabete katıldı. Ancak Amazon firmasının son aylardaki Kindle Fire hamlesi önemli bir başarı kazandırdı.
iSuppli analiz firmasının araştırmasına göre 15 Kasım 2011 tarihinde piyasaya sürülen ve haftada bir milyon gibi önemli bir satış rakamına imza atan Kindle Fire, 2011 4. çeyrekte 3.9 milyon Kindle Fire satışı gerçekleştirdi.
Aynı dönemde Apple, 15.4 milyon iPad modeli satarken, Samsung, Galaxy Tab serisi ile 2.14 milyon adet satış gerçekleştirdi. Bu dönemde Apple en büyük tablet satıcısı olurken, Amazon ikinci sıraya yerleşti. Samsung 3. sırada kaldı. Diğer bir e-kitap firması Barnes&Noble 1.9 milyon Nook satışı, ASUS ise 612 bin Eee Pad tablet modeli satışı gerçekleştirdi.
Yıl genelinde baktığımızda ise Apple 40 milyon iPad satılırken, Samsung 6.1 milyon Galaxy Tab modeli sattı. Amazon ise yine 3.9 milyon Kindle Fire satışında kaldı. Bu durumda Samsung ikinciliğini korurken Amazon 3. sırada kaldı. B&N 3.2 milyon Nook satışı, ASUS ise 2 milyon Eee Pad tablet modeli satışı gerçekleştirdi.
Bu yıl ise yeni iPad, Samsung'un yeni Galaxy modelleri, Acer ve ASUS'un 4 çekirdekli ürünleri ve Amazon'un yeni 9 inçlik Kindle Fire modeli ile tablet savaşının oldukça kızışacağını söyleyebiliriz. Ancak tüketici ilgisinin ucuz ama yüksek performans sunan tablet modellerine odaklandığı da bir gerçek.
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HTC kendi arayüzü Sense'i, Samsung kendi arayüzü TouchWiz'i kullanınca ürünler Android olmatan kurtulamıyor ama Amazon kendi arayüzünü yapınca Androidle alakası olmuyor öylemi. Tekrar tebrikler, tebrikler, tebrikler, ...
Anlayamadiniz heralde.
TouchWiz, Sense, Blur Google Android uzerinde calisan SKIN ler. (Anlayabilmeniz icin ornek vereyim, Windows'taki Temalar gibi)
Kindle OS ise CEKIRDEK te Android kaynak kodlarini kullanan, ama uzerindeki herseyin ayri oldugu bir OS. Mac OS X in UNIX kullanmasi gibi yani.
Daha da acayim:
Bu Android'in yapisi. Touchwiz, Sense bu yapinin en uzerinde. Yani asagidaki tabakalarin en tepesine bir tabaka daha ekliyorsunuz, oraya da Skin (Touchwiz, sense) yaziyorsunuz.
Kindle OS te ise Application tabakasi tamamen farkli, Application Framework ise tabakasi buyuk oranda degistirilmis.
Arayuzde hic ortak bir yon yok, ortak native uygulama yok.
Anlatabildim mi?
Seni harbiden tebrik ediyorum. Einstain bile yanında hiç kalırdı.
Market erişimini kapatıp, kendi marketini koymak yeni işletim sistemi yapmak değildir süper zeki kardeşim.
Samsung, HTC gibi üreticiler napıyor sanıyorsun, androidi alıp aynen telefonuna mı koyuyorlar. Öyle olsaydı şimdi tüm telefonlar ICS yüklü hele gelmişti. Hepsi Amazon'un yaptığını yapıyor ve açık kaynaklı androidin kodunu alıp gerekli düzenlemeleri yapıyor.
Yazdıklarının cehaletten değilde kötü niyetten olduğundan kuşkum yok. Yok cehaletten ise yazdıkların foruma yazacak kadar bilgisayar kullanabiliyor olmanıda tebrik etmek isterim.
Ya arkadasim, anlamiyor musunuz, Kindle fire neymis bi bak en azindan sallamadan once ya.
HICBIRSEY okumuyor musunuz hayatinizda HICBIRSEY? Dunyadaki tum web siteleri dergiler de yazdi bunu. Okumaniz da yoksa, video seyredin,
Einstein olmana gerek yok. HTC, Samsung ve digerleri Android'i alip kendi Skin lerini koyuyorlar uzerine.
Android'in browseri, marketi, Google maps i, gmail i, notification sistemi, ayarlari, ve herseyi duruyor yani sistem uzerinde.
Amazon un yaptigi sadece Android in kaynak kodunu alip, uzerine herseyi kendisi yapiyor.
Anladin mi?
Anlamadin.
Yukari cik bir daha oku.
Ayrica iPad'in 4te 1i kadar satmak da buyuk basari, ancak $199 bu cihaz, 1/3 fiyati yani.
"The Kindle Fire runs a customized Android 2.3 Gingerbread OS.[24] Along with access to Amazon Appstore,[6] the Fire includes a cloud-accelerated "split browser", Amazon Silk, using Amazon EC2 for off-device cloud computation; including webpage layout and rendering, "
en.wikipedia.org/...
Bu işin guruları olduğu gibi bir avuç şey bilip ahkamından geçilmeyenide çok.
Ama öyle yada böyle herkes android ios vb isimlerini tanıyor.
Lakin yanılgıda burda başlıyor. Empati denen şeyi hiç ama hiç kullanmıyoruz. Olaya direk kendi açımızdan bakıyoruz.
Bizim için tablet demek android ios apple google vs. demek iken; bu pazar araştırmalarına konu olan milyonlarca insan için ise tablet sadece tablet demek.
İnternete giren multimedya amaçlı kullanılan iş uygulamaları vb şeylere hizmet eden çok fonksiyonlu ultra taşınabilir cihaz.
Hal böyle oluncada ipad in pazarın bir numarası olmasının sebebi çok basitçe belli oluyor. Cihaz süper basit süper sade. Kıvrak göze hoş gelen fiziksel ve grafiksel tasarıma sahip. Arkasındaki firma kullancı odaklı. Donanım ve yazılımsal uyumluluk kusursuz.
Arkasından kim gelmiş ? Amazon Kinde Fire. Neden fire gelmişte, fire dan daha iyi donanımsal özellikleri olan tabletler gelmemiş ?
2 sebebi var bunun. İlki kindle fire ın muazzam ucuz olması. Diğeri ise android ile hiç bir alakasının kullanıcı gözünde olmaması. Kendine has gui kendine has market ve kullanım alışkanlıkları olan bir cihaz. Amazon tenolojileri ile olan kusursuz entegrasyon. Mac kullanıcılarının sizce ne kadarı kullandıkları işletim sisteminin temelinde unix olduğunu biliyor ?
Tıpkı macos kullanıcıları örneğinde olduğu gibi, kindle fire da android tabanlı olsada kullanan kişi için o cihaz sadece br kindle, android olup olmaması bir şey ifade etmiyor.
Yine çok basit yine kıvrak ve odaklandığı işleri kusursuz yerine getiren bir tablet. İşte bu yüzden bu kadar sattı ve başarılı oldu. İnsanlar yazılım donanım vesaire bilmezler. İnsanlar sadece kulanım deneyimi ve hayatlarına katabildkleri katma değerli servislere hizmetlere bakarlar.
Biz burdan ips ekran arm cortex a9 görüyoruz. Orada ki müşteri ise internete ne kadar kolay girdiğine, ne kadar basit program kurduğuna ve tüm bunların ne kadar olağan ve sezgisel oluşunu görüyor.
Amazon marketten kazanıyor galiba.Tabletini yaygınlaştırıyor ucuzdan
Kardeşim okuma özürlülüğü var sizde??? Türkçe-English-Spanish????? Hangisi söyle ona göre yazalım. Ben Kindle in Android olmadığını söyledim mi? Hayır!!! Android sistemini değiştirmişler ve kendi sistemlerini programlarını marketlerini yüklemişler. Fiziksel yaş degil fakat beyinsel olarak çoluk çocuk la ugraşıyoruz.
Neden saçma kardeşim laf atıyon gerisini getir ben düşüncemi ve sebeblerini yazdım ve yorum yaptıgım arkadaşa sacma sapan demedim senin gibi sacma sapan adamın yorumunada sacma sapan demiyecegim.
Tamamen dogru bir yazi. Android'deki uygulamalari kullanabiliyorsunuz, ama onun disinda android den hicbirsey yok Kindle OS'te. Browser, maps, ayarlar, google servisleri... Hicbirisi yok
Apple iOS ne kadar UNIX ise, Kindle OS o kadar Android.