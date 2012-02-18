2011 4. çeyrekte iPad'in rakibi Kindle Fire oldu

2011 yılı mobil cihaz segmentinde akıllı telefonların yanında tablet segmentinde de sıkı bir rekabetin yaşandığı yıl oldu. Samsung, HTC, Apple, ASUS, Acer gibi firmalar yıl boyunca farklı modelleriyle rekabete katıldı. Ancak Amazon firmasının son aylardaki Kindle Fire hamlesi önemli bir başarı kazandırdı.

iSuppli analiz firmasının araştırmasına göre 15 Kasım 2011 tarihinde piyasaya sürülen ve haftada bir milyon gibi önemli bir satış rakamına imza atan Kindle Fire, 2011 4. çeyrekte 3.9 milyon Kindle Fire satışı gerçekleştirdi.

Aynı dönemde Apple, 15.4 milyon iPad modeli satarken, Samsung, Galaxy Tab serisi ile 2.14 milyon adet satış gerçekleştirdi. Bu dönemde Apple en büyük tablet satıcısı olurken, Amazon ikinci sıraya yerleşti. Samsung 3. sırada kaldı. Diğer bir e-kitap firması Barnes&Noble 1.9 milyon Nook satışı, ASUS ise 612 bin Eee Pad tablet modeli satışı gerçekleştirdi.

Yıl genelinde baktığımızda ise Apple 40 milyon iPad satılırken, Samsung 6.1 milyon Galaxy Tab modeli sattı. Amazon ise yine 3.9 milyon Kindle Fire satışında kaldı. Bu durumda Samsung ikinciliğini korurken Amazon 3. sırada kaldı. B&N 3.2 milyon Nook satışı, ASUS ise 2 milyon Eee Pad tablet modeli satışı gerçekleştirdi.

Bu yıl ise yeni iPad, Samsung'un yeni Galaxy modelleri, Acer ve ASUS'un 4 çekirdekli ürünleri ve Amazon'un yeni 9 inçlik Kindle Fire modeli ile tablet savaşının oldukça kızışacağını söyleyebiliriz. Ancak tüketici ilgisinin ucuz ama yüksek performans sunan tablet modellerine odaklandığı da bir gerçek.