2011 ikinci çeyrek mali raporunda AMD'nin grafik birimi geriliyor

Intel’in rekor açıkladığı ikinci çeyrek mali raporlarından sonra gözler yonga piyasasında Intel’in en büyük rakibi olan AMD’ye çevrildi. Fusion APU’ların beklenenden fazla sipariş alması gelir tahminlerini yukarıya çekmişti.





Nihayet AMD 2011 yıl ikinci çeyrek mali raporlarını açıkladı. İşlemci bölümünde sevindirici satışlar olmasına rağmen gelirler düşüşte. Aynı şekilde büyük umutlarla satın alınan ATI grafik birimi de büyük bir düşüş yaşıyor.





Raporlara bakıldığında ikinci çeyrekteki 1.57 milyar dolarlık gelir geçen çeyreğe %2, geçen yıl aynı döneme göre %5 düşük. 114 milyon dolarlık işletim gelirleri önceki çeyreğe göre %20 artarken geçen yıl aynı döneme göre %2 düştü. Net gelir 70 milyon dolar olurken hisse başına kazanç 9 cent olarak gerçekleşti.





İşlemci satışı açısından AMD oldukça başarılı. Zararlar hesaba katılmadığında 142 milyon dolar işletim geliri elde edildi. Yıl bazında bir artış göze çarpıyor. AMD’nin yeni gözdesi Fusion APU’ları 2011 Computex fuarında En İyi Seçim ödülüne layık görüldü. A serisi APU’lar 150’den fazla notebook ve masaüstü modellerinde kullanıldı. Dünyanın en süper 500 bilgisayarından %15’i AMD Opteron çözümünü kullanıyor.





Grafik bölümü ise iç açıcı sonuçlar vermiyor. Önceki çeyreğe göre %11, geçen yıla göre %17 düşen grafik bölümünün işletim kaybı 7 milyon dolar. Bilindiği gibi AMD 140 milyondan fazla oyun konsoluna grafik gücü sağlıyor ve yeni nesil Wii U modelinde de bir AMD grafik birimi kullanılacak. Ancak buna rağmen düşüş sürüyor.





AMD’nin nakit birikimi ise 1.86 milyar dolar olarak bildirildi. AMD firmasının bir iyi bir kötü durumu gelecek açısından parlak olmayan günlerin habercisi olabilir. Masaüstü ve notebook/netbook segmentinde Intel’in gerisinde kalırken tablet ve akıllı telefon pazarında ise kendine pay edinmeye çalışıyor. AMD’nin Fusion APU’larının gelecekteki performansı şirketin gelişimini de direkt olarak etkileyecek.