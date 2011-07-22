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2011 ikinci çeyrek mali raporunda AMD'nin grafik birimi geriliyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel’in rekor açıkladığı ikinci çeyrek mali raporlarından sonra gözler yonga piyasasında Intel’in en büyük rakibi olan AMD’ye çevrildi. Fusion APU’ların beklenenden fazla sipariş alması gelir tahminlerini yukarıya çekmişti.

Nihayet AMD 2011 yıl ikinci çeyrek mali raporlarını açıkladı. İşlemci bölümünde sevindirici satışlar olmasına rağmen gelirler düşüşte. Aynı şekilde büyük umutlarla satın alınan ATI grafik birimi de büyük bir düşüş yaşıyor.

Raporlara bakıldığında ikinci çeyrekteki 1.57 milyar dolarlık gelir geçen çeyreğe %2, geçen yıl aynı döneme göre %5 düşük. 114 milyon dolarlık işletim gelirleri önceki çeyreğe göre %20 artarken geçen yıl aynı döneme göre %2 düştü. Net gelir 70 milyon dolar olurken hisse başına kazanç 9 cent olarak gerçekleşti.

İşlemci satışı açısından AMD oldukça başarılı. Zararlar hesaba katılmadığında 142 milyon dolar işletim geliri elde edildi. Yıl bazında bir artış göze çarpıyor. AMD’nin yeni gözdesi Fusion APU’ları 2011 Computex fuarında En İyi Seçim ödülüne layık görüldü. A serisi APU’lar 150’den fazla notebook ve masaüstü modellerinde kullanıldı. Dünyanın en süper 500 bilgisayarından %15’i AMD Opteron çözümünü kullanıyor. 

Grafik bölümü ise iç açıcı sonuçlar vermiyor. Önceki çeyreğe göre %11, geçen yıla göre %17 düşen grafik bölümünün işletim kaybı 7 milyon dolar. Bilindiği gibi AMD 140 milyondan fazla oyun konsoluna grafik gücü sağlıyor ve yeni nesil Wii U modelinde de bir AMD grafik birimi kullanılacak. Ancak buna rağmen düşüş sürüyor.

AMD’nin nakit birikimi ise 1.86 milyar dolar olarak bildirildi. AMD firmasının bir iyi bir kötü durumu gelecek açısından parlak olmayan günlerin habercisi olabilir. Masaüstü ve notebook/netbook segmentinde Intel’in gerisinde kalırken tablet ve akıllı telefon pazarında ise kendine pay edinmeye çalışıyor. AMD’nin Fusion APU’larının gelecekteki performansı şirketin gelişimini de direkt olarak etkileyecek.

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dodomoco 7 yıl en beğenilen
rakipsiz bir serinin getirdiği para ile rakibi olan bir serinin getirdiği para kıyaslanmamalıdır
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Nevfel 7 yıl
Amd 5800 serisiyle yakaladığı başarıyı maalesef 6800 serisiyle devam ettiremedi. Tahminim 7000 serisiyle eski ivmesini yakalayacaktır.
Allah intelin eline düşürmesin, eskiden bir intel işlemciye verdiğimiz parayla şimdi komple sistem topluyoruz çok şükür.
Amd 5800 serisiyle yakaladığı başarıyı maalesef 6800 serisiyle devam ettiremedi. Tahminim 7000 serisiyle eski ivmesini yakalayacaktır.Allah intelin eline d...
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sadtneverdie 7 yıl
Bazıları amd ye birşey söylenmesini kaldıramıyor :) çok komik :)
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setek01 7 yıl
ay61n

sadtneverdie
ay61ngrafik biriminin dusuk basarisi nvidia yuzunden degil halen daha intelin grafik pazarinda igrenc ise yaramaz urunlerine ragmen lider konumda olmasindandir
yazılan en saçma yorum. gelirler düşüyor intelle ne alakası var? daha konuyu kavramadan yorum yapıyorsun.
sende yorumları okumadan yazıyosun nvidia yüzünden pazar payını kaybettiği gibi saçma yorum yazanlar var amd pazar payını nvidiaya göre arttırdı fakat grafik pazarında en büyük pay intele ait

Oyuncular arasında Steam'de yapılan anket sonuçlarına göre Nvidia kart kullananların oranı daha fazla çıkmıştı ve daha GTX460 yeni piyasaya sürülmüştü ayrıca dx11'de HD5000 serisiyle sadece AMD vardı o zaman.

pclabs.com.tr/...

pclabs.com.tr/...

Şubat 2011
neowin.net/...
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AndryTR 7 yıl
Açıkçası haberi okurken bahsettiğiniz "AMD'nin bir iyi bir kötü" durumunu kendim yaşadım. Habere kötümser başlayıp, iyimser devam edip; sonra yine kötümser bitirmek çok garip olmuş. Şahsen bolca kendi fikirleriniz olduğuna inandığım cümleler okudum. Önceki çeyreğe göre %20 artış göstermesi, önceki yıla göre %2 gerilemiş olduğu halde kötü değildir. Şu zamanda zaten piyasa durgun. HD 5xxx serisi ile yeteri kadar başarı elde ettikten sonra, o serinin güncellenmiş üst serisi size %40 artış olarak dönmez. Zaten alan aldı ekran kartını. HD 6xxx çıktı diye herkes geçiş yapmaz. Aynı durum nVidia'da da var. GTX 4xx serisini alanlar hemen GTX 5xx serisine geçmezler. Zaten arada uçurum farklar yok. Bu gayet normal bir durum. Bu parametreler göz önüne alındığında, haberinizden anlaşılan "AMD battı batacak" ana fikri çıkmaz.

İç açıcı görünmüyor derseniz; AMD grafik bölümünün gerçekten bir şeyleri sıvadığı ve pazar payının %30'dan (semboliktir) %15'e düştüğü anlamı çıkar. Halbuki durum farklı. Zaten rakibinde de aynı şey var. nVidia da ara güncelleme yaptı. Garip bir benzetme olmuş.

Bu ikinci haberiniz (benim okuduğum), açıkçası fx57 tarafından yapılmış bir haber olması durumunda nasıl olurdu diye düşünmedim değil. Kendisinin kıyısından köşesinden geçmiyor. Bu konuda biraz daha fazla çaba göstermeniz gerekiyor. İnsanlar sizin yorumlarınızdan ziyade haberin kendisini okumak ister. Ki fx57 "Editörün Notu:" ve benzeri şekillerde ekliyor yorum ekleyecekse.

Art niyetle yazmıyorum bunları. Sadece ilgimi çeken bir haberi okurken; gerçekten keyif almadığım için, yapıcı olması dileğiyle yazdım. Umarım alınmazsınız...
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ay61n 7 yıl
sadtneverdie
ay61ngrafik biriminin dusuk basarisi nvidia yuzunden degil halen daha intelin grafik pazarinda igrenc ise yaramaz urunlerine ragmen lider konumda olmasindandir
yazılan en saçma yorum. gelirler düşüyor intelle ne alakası var? daha konuyu kavramadan yorum yapıyorsun.

sende yorumları okumadan yazıyosun nvidia yüzünden pazar payını kaybettiği gibi saçma yorum yazanlar var amd pazar payını nvidiaya göre arttırdı fakat grafik pazarında en büyük pay intele ait
1 Yanıt Yanıtla
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sadtneverdie 7 yıl ay61n
ay61n

sadtneverdie

ay61ngrafik biriminin dusuk basarisi nvidia yuzunden degil halen daha intelin grafik pazarinda igrenc ise yaramaz urunlerine ragmen lider konumda olmasindandir
yazılan en saçma yorum. gelirler düşüyor intelle ne alakası var? daha konuyu kavramadan yorum yapıyorsun.


sende yorumları okumadan yazıyosun nvidia yüzünden pazar payını kaybettiği gibi saçma yorum yazanlar var amd pazar payını nvidiaya göre arttırdı fakat grafik pazarında en büyük pay intele ait



tabii canım nvidia nedir ki? nvidia haddini bilsin.
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Emre Demirel 7 yıl
bence 6xx serisi performansı değilde fiyat performansı sağladı 5850 ilk çıktığında kaç liraydı şu anda 5850 nin fiyatı 300 lerde 6850 yerine insanlar 5850 tercih ediyorlar
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parameskalp 7 yıl
Entegre grafik işlencili çözümler sunmaya başladı amd ama bunların gelişip yayması lazım ayrıca yakın zamanda tegra benzeri mobil işlemciler çıkarması da gerekiyor.
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sadtneverdie 7 yıl
ay61n
grafik biriminin dusuk basarisi nvidia yuzunden degil halen daha intelin grafik pazarinda igrenc ise yaramaz urunlerine ragmen lider konumda olmasindandir

yazılan en saçma yorum. gelirler düşüyor intelle ne alakası var? daha konuyu kavramadan yorum yapıyorsun.
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parameskalp 7 yıl
nvıdıa orda seviyede çok iyi işler yaptı. 560 560tı 460 gibi kartlarda amd nin cok önünde fiyat performans oranı yakaladı.
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OverClocK1ng 7 yıl
Bulldozer'lerle yükselir yine diye umuyoruz...
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Nevfel 7 yıl
Amd 5800 serisiyle yakaladığı başarıyı maalesef 6800 serisiyle devam ettiremedi. Tahminim 7000 serisiyle eski ivmesini yakalayacaktır.
Allah intelin eline düşürmesin, eskiden bir intel işlemciye verdiğimiz parayla şimdi komple sistem topluyoruz çok şükür.
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neXXen 7 yıl
emrah.kas
amdnin gidişatı zaten iyi değildi.aylardır buldozer bekleyen fanlarının bir kısmı bile intel işlemci alıp kullanmaya başladı.eylül-ekim diyorlar ama o bile meçhul..ben şahsen amd nin durumuna üzülüyorum,allah bizi intelin tekelci zihniyetine düşürmesin,not : 6 ay önce hd5830 gibi parasını hak etmeyen karta 380 tl vererek bende katkımı yaptım amdye :D

Kartı güzel fiyata almışsın,ben birkaç yıl önce 4870'e vermiştim o parayı :D
Fakat 5x30 olmamış xx70 olsaymış daha iyiymiş :)
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